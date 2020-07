Horoskop dzienny na środę 22 lipca 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na środę 22 lipca? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Nie daj się wciągnąć w mieszanie się w cudze sprawy. Nawet jak cel będzie szczery i szczytny, np. pogodzenie pary , to unikaj tego. Dlaczego? Bo pomożesz a potem dla tych osób lub osoby zostaniesz wrogiem. A po co Ci to? Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dziś nie będziesz mieć zupełnie głowy do pracy lub obowiązków. Za to od rana będziesz myśleć o „niebieskich migdałach” i podróżach. Może nawet zapragniesz przyśpieszyć urlop? Zanim zaczniesz działać przedyskutuj to z druga połówką. Może to być tylko chwilowe pragnienie. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Dziś możesz mieć zaciętą dyskusję z Partnerem w pewnej sprawie. Okaże się, że zupełnie inaczej na nią patrzycie i trudno będzie wam dojść do porozumienia. Szukajcie kompromisu zamiast przekonywać się na siłę. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Więcej ruchu, medytacja lub inny sposób na odstresowanie, lżejsza dieta i mniej słodyczy. Zadbaj o swoje zdrowie Byku, a szczególnie o dietę. Nie zajadaj stresu. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Ktoś z bliskich poprosi Cię o pomoc w pewnej ważnej sprawie. Jeśli zdecydujesz się pomóc, pamiętaj, żeby zrobić to do końca. Nie zatrzymuj się w połowie drogi, bo konsekwencję będą dla Ciebie dość przykre. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Możesz przekonać się dziś, że starasz się stworzyć związek trochę na siłę. Widzisz uczucia i emocje, których druga strona tak naprawdę nie okazuje. Uważaj na „ różowe okulary” w uczuciach, bo zostaniesz zraniony. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Będziesz pełen energii, pomysłów i chęci do działania. Na dodatek po pracy zapragniesz jeszcze spożytkować energię na sport, najlepiej na świeżym powietrzu. Nie przeforsuj się tylko za mocno. Pozwól też sobie na relaks wieczorem. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Nie będziesz mieć dziś cierpliwości do poprawiania cudzych błędów. Nie każdy potrafi być tak drobiazgowy jak Ty. Jak jesteś szefem, zachowaj spokój i okaż zrozumienie. Nie staraj się wszystkich krytykować. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Rano skoncentruj się na tym co musisz zrobić, bo po południu poczujesz spadek formy i zapragniesz odpocząć. Dlatego nie rób większych planów na wieczór tylko postaw na relaks i odpoczynek. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dokładnie sprawdź swoje finanse i wydatki. Zobacz czy nie masz gdzieś zaległości. Może nawet zmień limit na karcie kredytowej. Pamiętaj by większe wydatki uzgadniać wspólnie z Partnerem. Unikniesz awantury i wymówek. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Dziś w twoim otoczeniu może panować chaos. Zamieszanie, dziwne tempo i brak jakiejkolwiek organizacji. Nie stresuj się tym, tylko skoncentruj na swoich działaniach. Wszystko doprowadzisz do końca mimo tego całego bałaganu. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Dziś uważaj na pomyłki, błędy lub przeoczenia. Jak coś popsujesz to nie dyskutuj za mocno, tylko popraw. Nie staraj się do swojej pomyłki dokładać filozofii, bo skończy się to źle. Szczególnie jak wdasz się w dyskusje z szefem. Więcej dowiesz się u Eksperta!