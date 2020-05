Horoskop dzienny na środę 13 maja 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś zapragniesz kontaktu z naturą. Dlatego po wszystkich obowiązkach wybierzesz się na spacer lub do lasu. Poprzytulasz się do drzew i odpoczniesz. Wieczorem postawisz na zdrowy sen. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Lew (23.07-23.08) Zgodnie z horoskopem postaw dziś na kontakt z miłymi i optymistycznie nastawionymi do życia osobami. Jak ktoś strasznie zacznie na ciebie naciskać, byś coś za niego wykonał, to lepiej zobacz czy to Ci się opłaci. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Waga (23.09-22.10) Dziś możesz nagle doznać olśnienia w pewnej sprawie, która nie daje Ci spokoju od dłuższego czasu. Od razu przystąpisz do realizacji tego co wymyśliłaś. A co ciekawsze pomysł będzie dobry, tylko Ty możesz być za mało cierpliwa by go odpowiednio przeprowadzić. Więcej dowiesz się u Eksperta!