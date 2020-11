Horoskop dzienny na środę 11 listopada. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Rób to, na co masz ochotę. Działaj i nie myśl o pracy i obowiązkach. Będziesz mieć doskonały humor. Wykorzystaj to. Możesz dziś sama wystąpić z propozycją randki wobec osoby, którą lubisz. I spotkanie będzie doskonałe.

Bliźnięta (23.05-21.06) Będziesz przebojowy i wyjątkowo aktywny. Na dodatek zapragniesz być między ludźmi. Zorganizujesz coś z przyjaciółmi i może nawet zaszalejesz. Pamiętaj tylko by nie tracić przy tym zdrowego rozsądku, bo może się to źle skończyć.

Waga (23.09-22.10) Możesz za bardzo dziś narzucać swoje zdanie innym i uważać, że tylko Twoje pomysły są dobre i powinny być realizowane. Nie twórz zbędnego konfliktu. Pozwól, by dzień płynął leniwie i by była ważna każda jego chwila.

Skorpion (23.10-21.11) Możesz mieć za dużo pomysłów a za mało czasu na ich realizację. Uważaj tylko by nie wpakować się w kłopotliwą sytuację. Jak spotkasz się z przyjaciółmi, to nie bądź zbyt radykalny Skorpionie. Czasem warto pozwolić innym, by to oni narzucali rytm na spotkaniu i temat.