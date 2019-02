Horoskop dzienny na sobotę 9 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 9 lutego 2019.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Nareszcie przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Podołałeś wielu wyzwaniom i powinieneś być z siebie dumny. Nadmiar pracy dał ci się jednak we znaki, dlatego odczuwasz osłabienie. Taki stan rzeczy jest uzasadniony i warto uszanować potrzeby organizmu. Powstrzymaj się od dalekich wyjazdów oraz absorbujących zadań. Ukojenie przyniesie Ci relaks w domowym zaciszu. Pamiętaj, że wypoczęty umysł pracuje najlepiej.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Wreszcie będzie okazja do spotkania ze znajomymi, dla których wcześniej nie miałeś czasu. Od czasu, kiedy widzieliście się po raz ostatni, sporo rzeczy uległo zmianie. Usłyszysz zaskakującą wiadomość, która zupełnie zmieni twój pogląd dotyczący pewnej osoby. Musisz mieć jednak na uwadze, żeby nie wierzyć niepotwierdzonym informacjom. Miej na względzie, że wśród Was przebywa plotkarz, a powtarzanie niepotwierdzonych informacji może bardzo kogoś zranić.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Musisz wykazać się asertywnością. W twoim otoczeniu przebywają osoby, które bez oporów wykorzystałyby twoją dobrą wolę. Nie ma niczego w pomaganiu innym, ale wszystko ma swoje granice. Pamiętaj, że najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie. Gdy przyjdzie ci zmierzyć się z pewnym problemem, śmiało poproś o pomóc. Wówczas wyjdzie na jaw, kto naprawdę jest w stanie poświęcić dla ciebie swój czas.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dzień zaczniesz od ważnej wiadomości, która będzie miała istotny wpływ na najbliższe wydarzenia. Chociaż myślami podświadomie krążysz wokół jednego tematu, nie powinieneś pozwalać sobie na bujanie w obłokach. Nieprzewidziane sytuacje losowe pokrzyżują ci plany na wieczór. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Los przygotował dla Ciebie miłą niespodziankę.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Bliska osoba złamie dane słowo, w kwestii, która miała dla ciebie duże znaczenie. Nie ma złych intencji, ale jej priorytety są zupełnie inne, co utrudnia zrozumienie twoich motywów działania. Prowokowanie kłótni w niczym nie pomoże. Zamiast reagować złością, wstrzymaj się od głosu, ochłoń i poukładaj myśli. Jedynym słusznym rozwiązaniem sytuacji będzie szczera rozmowa.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Szczęście zacznie ci sprzyjać w sprawach miłosnych. Zostaniesz postawiony w nowej sytuacji, która będzie doskonałą okazją do poznania nowych ludzi. Dziś będziesz emanować pozytywną energią, przez którą szybko przyciągniesz do siebie znajomych. Dobrym pomysłem będzie zorganizowanie spotkania towarzyskiego. Jako dusza towarzystwa szybko rozkręcisz każde przyjęcie. Osoba, która zawróci ci w głowie, pojawi się w najmniej spodziewanym momencie. Zaintryguje Cię ciekawą rozmową, poczuciem humoru i entuzjastycznym podejściem do życia.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) To nie koniec dużych zmian, które od dłuższego czasu są obecne w twoim życiu. Chociaż twoje myśli coraz częściej krążą wokół stabilizacji, będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość. Znajomi spróbują zarazić cię nowym hobby. Na początku będziesz sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, ale ostatecznie dasz się namówić. Zaistniała sytuacja pozwoli ci odkryć nowy talent. Będzie zaskakująco przydatny w życiu zawodowym.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Do Twojego życia powoli zaczyna wkradać się rutyna, a myślami coraz częściej krążysz wokół pewnej osoby. Relacja, która Was łączyła nie miała na ciebie zbyt dobrego wpływu. Mimo wszystko, w grę wchodziły silne emocje i podświadomie zaczynasz analizować wszystkie wspomnienia. Takie działanie nie przyniesie niczego dobrego. Lepszym pomysłem okaże się jednak daleki wyjazd w gronie przyjaciół. To idealna pora do planowania urlopu. Zmiana otoczenia wyjdzie ci na dobre.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Los sprzyja wszelkim inwestycjom. Odkryjesz w sobie ducha przedsiębiorcy i intuicyjnie podejmiesz kilka, trafnych decyzji. To dobry moment, aby nauczyć się planować. Rozsądnie gospodaruj pieniędzmi, gdyż niedługo na horyzoncie pojawi się atrakcyjna oferta. Uważaj jednak na fałszywych doradców, którzy mogą zazdrościć ci sukcesu. W istotnych sprawach, które mają mieć pływ na twoje przyszłe życie, zaufaj przede wszystkim sobie. Obwinianie znajomych za ewentualne niepowodzenia może się źle skończyć.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Przyjdzie Ci się zmierzyć z problemem, który dotyczy spraw rodzinnych. Wyjście z sytuacji nie będzie łatwe, ponieważ będziesz musiał opowiedzieć się po stronie jednego z jej członków. Pamiętaj, że twoje zdanie ma znaczenie i budzi respekt innych. Chcąc wyrazić opinię, kieruj się przede wszystkim szczerością. Jeżeli przez litość lub przypływ wyrzutów sumienia, zaczniesz zmieniać zdanie, możesz stracić uznanie ludzi, na których ci zależy. Pamiętaj, że nawet najgorsza prawda jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Szczęście zacznie dopisywać ci w sprawach finansowych. Twoja determinacja wreszcie się opłaci, a wytrwałość zostanie nagrodzona i już niedługo możesz oczekiwać nagłego przypływu gotówki. Nie zapominaj jednak o wysiłku, jaki włożyłeś, aby osiągnąć sukces. Zamiast przeznaczać pieniądze na zbytki, zacznij oszczędzać. Jest pewno marzenie, do realizacji, którego niezbędna jest gotówka. Jeżeli już zaczniesz odkładać środki, cel osiągniesz szybciej, niż zakładałeś.