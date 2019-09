Horoskop dzienny na sobotę 7 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Chociaż zwykle jesteś zwolennikiem pewnych wyborów, tym razem możesz sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. Według horoskopu, do twojego uporządkowanego życia wkradła się dokuczliwa rutyna. Masz wrażenie, że każdy dzień jest podobny do poprzedniego i przestałeś czerpać przyjemność z rozrywek, które wcześniej dostarczały ci dużo zabawy. Najwyższy czas na zmiany. Wprowadzenie ich nie jest łatwe i będzie wymagało od ciebie kilku ryzykownych decyzji, ale szybko zrozumiesz, że zerwanie ze schematem naprawdę się opłaci.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dobrze jest uczyć się na błędach, ale zdecydowanie lepiej jest wyciągać wioski z cudzych pomyłek, niż własnych. Pewna bliska osoba odkładała załatwienie ważnych spraw na później i teraz boryka się z przykrymi konsekwencjami własnego wyboru. Nim zaczniesz mówić, że sama jest sobie winna, spójrz na siebie. Ostatnio coraz częściej zaniedbujesz rzeczy, które zawsze były dla ciebie ważne. To dobry okres do samorozwoju. Nie daj lenistwu wygrać i zawalcz o swoje.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop uprzedza, że nie możesz doprowadzić do sytuacji, w której osoby trzecie zaczną wchodzić ci na głowę. Jesteś bezkonfliktowy i czasem wolisz wstrzymać się od głosu, byle tylko nie doprowadzić do konfliktu. Taka postawa wcale nie jest dobra, gdyż pozostajesz w cieniu ludzi, którzy nie mają większych kompetencji. Postaw się i wreszcie zawalcz o swoje. Bierne patrzenie jak inni osiągają sukcesy prędzej czy później odbierze ci pewność siebie. Masz dużą wiedzę. Musisz tylko zdobyć się na odwagę, by ją zaprezentować.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Bądź czujny. Zgodnie z horoskopem w otoczeniu byków dojdzie do pewnego sporu. Chociaż nie będzie dotyczył cię bezpośrednio, zaangażują się w niego twoi znajomi. Bez względu na okoliczności nie daj się wciągnąć w cudze problemy. Masz wystarczająco dużo własnych spraw, by być dodatkowo obciążonym. Ucieczką od napiętej sytuacji, będzie powrót do dawnego hobby. Jeszcze nie zatraciłeś umiejętności, z których kiedyś byłeś dumny. Postaw na rozwój osobisty i spokojnie poczekaj, aż napięta atmosfera wśród znajomych sama się unormuje.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop zwiastuje ci dzień pełen niespodzianek. Chociaż poranek będzie nerwowy, a przez przypadkowy splot wydarzeń będziesz zmuszony do zmiany planów, sytuacja ostatecznie wyjdzie ci na dobre. W godzinach popołudniowych znajdziesz czas na zasłużony odpoczynek. Postaw na relaks i regenerację, gdyż już niedługo los ześle na ciebie kolejne wyzwania. Warto nabrać sił również przed wieczorem, który będzie idealną okazją do spotkań towarzyskich w większym gronie.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Powinieneś zwracać większą uwagę na swoje zdrowie. Ostatnio żyjesz bardzo aktywnie, w pełni poświęcając się na przemian hobby i pracy. Dobrze, że w twoim życiu nie jest nudno, ale pod każdy aspektem należałoby zachować równowagę. Zastanów się, kiedy ostatnim razem wykonywałeś profilaktyczne badania? Morfologia możesz powiedzieć o twoim ciele więcej, niż się wydaje. Horoskop dostrzega, że w ostatnich tygodniach zaniedbałeś także swoją dietę. Wyeliminuj słodkie przekąski, fastfoody, a przy tym zacznij lepiej się wysypiać. Będziesz zaskoczony wydajnością.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie składaj nikomu obietnic, dopóki nie będziesz pewien, że zdołasz dotrzymać danego słowa. Jesteś przebojowy, a wiele osób postrzega cię, jako autorytet i wzór do naśladowania. Powinieneś być z siebie dumnym, ale taka reputacja wcale nie wymusza na tobie bycia perfekcyjnym. Nikt nie jest idealny, dlatego nie deklaruj innym pomoc w dziedzinach, które wykraczają poza twoje umiejętności. Zamiast tego wspólnie opracujcie wyjście z trudnej sytuacji. Uwierz, że nawet sama chęć pomocy zostanie dobrze odebrana.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop dzienny widzi, że jesteś ostatnio wyjątkowo drażliwy, a przez to skłonny do nagłych wybuchów. Chociaż stresujący okres minął, odcisnął na tobie pewne piętno. Zmierzyłeś się z poważnym problemem i nie chcesz, aby sytuacja wydarzyła się ponownie. Na szczęście, nie ma powodów do obawy. Gwiazdy obdarzą panny pomyślnością. Najbliższy czas przyniesie więcej rozrywki oraz okazji do pogłębienia relacji z osobami, które wcześniej nie miały dla ciebie czasu.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Mierz siły na zamiary. Jesteś osobą ambitną, która ostatnio skupia się przede wszystkim na rozwoju osobistym. Poszerzanie horyzontów i naukach nowych rzeczy jest ważna, ale we wszystkim należy zachować umiar. Bądź asertywny, gdy ktoś spróbuje wymusić na tobie wykonywanie zadań wykraczających poza twoje obowiązki. Pracowitość jest pozytywną cechą, ale dzięki niej osoby trzecie mogą próbować się wykorzystać.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Zachowaj w czujność. W twoim otoczeniu przebywa głodny sensacji plotkarz. Chociaż jest to osoba dość naiwna, która w rzeczywistości nie ma złych zamiarów, swoim działaniem może wprowadzić do twojego życia duże zamieszanie. Horoskop uprzedza, żebyś nie zwierzał się z ważnych spraw prywatnych i zawodowych osobom, do których nie masz pełnego zaufania. Wyrwane z kontekstu zdanie, powtórzone nieodpowiedniej osobie mogłoby doprowadzić do poważnego konfliktu.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny dostrzega, że przypływie złości powiedziałeś pewnej osobie o kilka słów za dużo i zaczynasz tego żałować. Nie da się cofnąć czasu, ale wciąż nie jest za późno na wyjaśnienie sytuacji. Udając, że nic się nie stało, tylko pogłębiłbyś spór, a niedopowiedzenia z czasem odbiłyby się negatywnie na waszej relacji. Bądź odważny i zamiast wyszukiwać tłumaczeń, szczerze przeproś znajomego. Doceni fakt, że jako pierwszy podałeś mu dłoń na zgodę.