Horoskop dzienny na sobotę 31 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny uprzedza, że wkrótce dojdzie do pewnego konfliktu. Chociaż nie będziesz brał w nim bezpośredniego udziału, odczujesz skutku sprzeczki. Będą w nią zamieszane dwie osoby, na których ci zależy. Pamiętaj, aby nie spieszyć się z oceną, nim nie usłyszysz dwóch wersji wydarzeń. Jedna sytuacja widziana oczami dwóch różnych osób może być rozumiana zupełnie inaczej. Unikaj konfliktowych sytuacji, próbując przekonać ich do długiej, szczerej rozmowy. Twoja wytrwałość się opłaci.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Uważaj na osoby zawistne, zazdrośników i plotkarzy. Zarówno w życiu prywatnym, jak i służbowym obracasz się w dużej grupie ludzi. Należą do niej osoby o zupełnie innym systemie wartości i odmiennym podejściu do życia. Otwierając się przed ludźmi, których zbyt dobrze nie znasz, popełnisz duży błąd. Pewne informacje wykorzystane przez nieodpowiednią osobę w nieodpowiednim momencie, ześlą na ciebie wiele problemów. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się na zwierzenie przed tobą, w spokoju wysłuchaj taką osobę. Bądź dobrym doradcą i uczciwym powiernikiem cudzych tajemnic, a wszystko ułoży się po twojej myśli.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop głosi, że nadszedł twój szczęśliwy dzień. Czynności, z którymi zazwyczaj masz problem, dziś wykonasz z dużą łatwością, dzięki czemu zaoszczędzisz czas. Chętnie podejmuj się nowych wyzwań i proponuj własne rozwiązania obecnych problemów. Twoje inicjatywa zostanie doceniona. Wieczór będzie sprzyjał spotkaniom towarzyskim. Zamiast go spędzać w domowym zaciszu, zaproś do siebie znajomych, dla których ostatnio nie miałeś czasu. Wymiana spostrzeżeń i kreatywnych planów doprowadzi do powstania pewnego pomysłu…

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Nie składaj obietnic, dopóki nie będziesz pewien, że zdołasz dotrzymać dane słowo. Osoba, która poprosi cię o przysługę, bardzo ceni sobie szczerość. Darzysz ją sympatią, dlatego chęć pomocy jest całkowicie normalna. Zgodnie z horoskopem, powinieneś jednak szczerz przyznać, jeżeli nie potrafisz jej wesprzeć, ani doradzić w danej sytuacji. Nie musisz mieć rozległej wiedzy z danej dziedziny, aby zasłużyć na czyjąś przyjaźń. Mów szczerze to, co myślisz. Prawda zostanie doceniona. Jeżeli jednak chcesz bardziej czynnie pomóc w szukaniu wyjścia z zawiłej sytuacji, poszukaj sprawdzonych ekspertów, którzy poradzą sobie z problemem.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop miłosny uprzedza, byś nie ulegał presji czasu. Otaczają cię znajomi, których związki rozwinęły się bardzo szybko. Mniej jednak na względzie, że niektórzy potrzebują wytworzyć silniejszą więź emocjonalną, by czuć swobodnie w towarzystwie drugiej osoby. Pośpiech nie będzie twoim sprzymierzeńcem. Bądź otwarty na ludzi i wszelkie spotkania towarzyskie. Miłość w końcu rozkwitnie, choć dojdzie do tego w najmniej spodziewanym momencie.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Obudź w sobie ducha odkrywcy. Najwyższy czas zerwać z przygnębiającą monotonią i otworzyć się na nowe możliwości. Według horoskopu wkraczasz w nowy etap, który przyniesie wiele okazji do rozwoju różnorodnych umiejętności. Bądź skupiony i otwarty na ludzi. Wiedza oraz doświadczenie, które zdobędziesz w najbliższej przyszłości, okażą się bardzo przydatne w sprawach zawodowych. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sytuacją, zwiększysz swoje szanse na awans.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop uprzedza, że twoim największym wrogiem w najbliższym czasie będzie lenistwo. Na pewnych etapach niechęć do działania dopada każdego, jednak jeżeli okres znużenia trwa zbyt długo, warto zastanowić się nad jego przyczyną. Być może w twoim otoczeniu jest osoba, która swoją postawą i zachowaniem obierać ci chęci do działania. Zamiast narzekać, weź się w karby i w nie pozwól do powstania zaległości. Jeżeli zaniedbasz podstawowe obowiązki, dasz powód do satysfakcji zawistnej osobie. Nawet nie wiesz, że ten znajomy skrycie zazdrości ci pewnego talentu.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Bądź ostrożny. Niebawem w twoim otoczeniu pojawią się nowi znajomi, a wśród nich jest również wampir energetyczny. Poznasz go po skłonnościach do narzekania, wyolbrzymiania problemów i krytykowania osób trzecich. Według horoskopu przebywanie w towarzystwie kogoś takiego negatywnie odbije się na twoim samopoczuciu. Bądź asertywny i nie daj się wciągnąć w kontakty z kimś, kogo tak naprawdę nie lubisz. Najlepiej odnajdziesz się w grupie ludzi kreatywnych i pełnych pasji. Pozwól, by zarazili się swoim hobby, bądź aktywny i z optymizmem patrz na nowe wyzwania.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Chociaż ostatnio zmagałeś się z wieloma przeciwnościami losu, napięty okres wkrótce minie. Horoskop zwraca uwagę na fakt, że ciężko pracowałeś na swój sukces i powinieneś być z siebie dumny. Zamiast wyznaczać sobie kolejne cele, powinieneś pozwolić sobie na należyty odpoczynek. Zrób coś dla duszy i ciała. Dobrym pomysłem będą wizyty u fryzjera, kosmetyczki oraz zwykły relaks w domowym zaciszu. Równowaga między wypoczynkiem a pracą jest niezwykle ważna. Gdy zostanie zachwiana, bardzo łatwo jest stracić energię do dalszego działania.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Według horoskopu, za bardzo bierzesz do siebie zdanie osób trzecich. Stale przejmując się tym, co myślą o tobie inni, zaczynasz zapominać o własnych marzeniach. Porozmawiaj z bliskimi i pozwól, by przypomnieli ci cele, które niegdyś sobie wyznaczyłeś. Są nadal możliwe do zrealizowania, pod warunkiem, że będziesz skupiony i zmotywowany do działania. Najwyższy czas, byś wprowadził w życie opracowane niegdyś projekty. Los jest po twojej stronie.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny informuje, że niebawem staniesz w obliczu dylematu. Wybór, którego dokonasz, wpłynie na losy twoich znajomych, dlatego nie podejmuj tak ważnej decyzji pochopnie. Jeżeli będziesz brał pod uwagę tylko swoje potrzeby, szybko stracisz sympatię osób, na których ci zależy. Na szczęście, masz wokół siebie sprawdzonych doradców. Jeżeli będziesz polegał na zdaniu osób starszych i bardziej doświadczonych, opracujesz kompromis, których zadowoli przeważającą większość.