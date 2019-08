Horoskop dzienny na sobotę 24 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 24 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na sobotę 24 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop zwraca wodnikom uwagę, by ostrożnie dobierali znajomych. Wkraczasz w nowe towarzystwo i wkrótce nadarzy się wiele okazji do poznania nowych ludzi. Miej jednak na względzie, że wśród nich będą toksyczne jednostki dążące po trupach do celu. Bacznie obserwuj swoje otoczenie i nie zwierzaj się z ważnych spraw osobom, których nie znasz. Wyrwane z kontekstu zdanie wykorzystane przez plotkarza może bardzo łatwo zszargać ci reputacje. Jeżeli masz taką możliwość, zamiast zadań zespołowych, wybieraj pracę indywidualną. Dzięki temu unikniesz niesnasek.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Nie ignoruj złego samopoczucia i wreszcie zadbaj o swoje zdrowie. Warto wykonać profilaktyczne badania oraz zadbać o odpowiednią dietę. Skutki niezdrowego trybu życia będą długoterminowe, dlatego już teraz warto podjąć pewne kroki, aby zapobiec przyszłym problemom. Pamiętaj jednak, że zdrowie psychiczne, jest równie ważne, co fizyczne. Nie ufaj plotkom i nie daj się zmanipulować zawistnym osobom. Ktoś, kto usiłuje zaniżyć twoje poczucie własnej wartości, w rzeczywistości jest zwyczajnie zazdrosny. Uwierz we własne możliwości i zatroszcz się o rozwój osobisty. Warto pomyśleć o różnych kursach zawodowych lub nauce nowego języka. Masz wyjątkowo otwarty umysł, dzięki czemu szybko przyswoisz nowe informacje.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Mierz siły na zamiary i podejmuj zadań wykraczających poza twoje obowiązki. Według horoskopu, tego dnia zamiast snuć wielkie plany, powinieneś wreszcie odpocząć. To nie jest dobry moment na dokonywanie nowych wyborów i podejmowanie trudnych spraw. W twoim życiu doszło ostatnio do prawdziwego zamieszania. Dzięki wytrwałości zdołałeś uporać się z pewnym problem, a teraz powinieneś pomyśleć o czynnościach, które ukoją zszargane nerwy. Będziesz mieć więcej wolnego czasu na swoje pasje. Pamiętaj, że hobby również nas rozwija. Zachowaj umiar między życiem prywatnym i zawodowym, a odzyskasz wewnętrzny spokój.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop miłosny ostrzega, że wszelkie flirty i romanse mogą okazać się nie lada skandalem. Nie ufaj osobom, których dobrze nie znasz, gdyż łatwowierność może wprowadzić cię w duże kłopoty. Ostatni zaczęła dokuczać ci samotność i nie ma niczego dziwnego w tym, że rozglądasz się za potencjalnym partnerem. Miej jednak na uwadze, że pośpiech nie sprzyja budowaniu trwałych relacji. Nic na siłę. Wsparcia w trudnych chwilach zawsze możesz szukać wśród przyjaciół, a strzała amora ukłuje cię w najmniej spodziewanym momencie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Bliźnięta mają w sobie dużo zapału, który niestety bardzo szybko wygasa. Przez takie nastawienie powstaje dużo niedokończonych spraw i chociaż nie przysparzają ci wielu problemów, nie ma z nich również żadnego pożytku. Wkrótce jednak otrzymasz od losu wyjątkową szansę rozwoju. Powinieneś skończyć z dawnymi przyzwyczajeniami i zabrać się do pracy. Jesteś bystry, a przy tym dysponujesz niemałą wiedzą. Nie pozwól, aby lenistwo odcięło ci drogę do sukcesu. Niech inspiracją będą dla ciebie osiągnięcia członków rodziny, którzy dzięki ciężkiej pracy osiągnęli zamierzone cele. Udowodnij niedowiarkom, na co cię stać i wreszcie zacznij działać.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Towarzyskie raki potrzebują czasem atencji i poparcia dla swoich działań. Nie ma w tym niczego złego, dopóki zachowujesz umiar. Dopominanie się o pochwały zostanie szybko zauważone przez osoby trzecie, które mogą być skłonne do szyderstw. Pozwól, by przemawiały za ciebie czyny, nie słowa. Podejście to powinno dotyczyć także spraw sercowych. To normalne, że chcemy pokazać się potencjalnym partnerom z najlepszej strony. Nikt jednak nie jest bez wad, a jeżeli pokażesz dystans do samego siebie, udowodnisz, iż masz również duże poczucie humoru.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop głosi, że to twój szczęśliwy dzień. Mimo wielu obowiązków będziesz dziś tryskać pozytywną energią i nowymi pomysłami. Bądź spontaniczny. Szalone pomysły wyjdą na twoją korzyść, dlatego chętnie przyjmuj propozycje różnego rodzaju wyjazdów lub sam takie proponuj. Chociaż dobrą aurą przyciągniesz do siebie ludzi, w sprawach sercowych będziesz szczególnie wybredny i niezdecydowany. Postaraj się jednak nie oceniać innych zbyt pochopnie. Niebawem spotkasz wartościową osobę, która zyska w twoich oczach dopiero przy bliższym poznaniu.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Przed tobą dzień pełen licznych wyzwań i atrakcji. Nie stresuj się, gdy niespodziewane wydarzenia pokrzyżują twoje plany, gdyż nic nie dzieje się bez przyczyny. Zwracaj uwagę na sygnały, które wysyła ci los. Na horyzoncie pojawią się nowe szanse i okazje. To dobry moment na remonty oraz wszelkie prace domowe. Pamiętaj o osobach, które mają wobec ciebie długi wdzięczności, gdyż ich pomoc będzie teraz na wagę złota. Wieczoru nie spędzaj samotnie w domu. Spotkaj się z przyjaciółmi i zróbcie coś kreatywnego. Gwiazdy obdarzą cię wyjątkową pomysłowością, która będzie przydatna w opracowywaniu planów biznesowych.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop uprzedza, że przez pewne wydarzenie wagi będą dziś w centrum uwagi. Uważaj na żądnych sensacji plotkarzy i dementuj nieprawdziwe słowa na twój temat. Wśród twoich znajomych przebywają osoby nieszczere, które najzwyczajniej zazdroszczą ci ostatnich sukcesów. Nie zapominaj jednak, że doszedłeś do nich dzięki ciężkiej pracy i masz pełne prawo być z siebie dumnym. Uwaga otoczenia będzie miała jednak również pozytywne aspekty. Niebawem na horyzoncie pojawią się licznie adoratorzy zabiegający o twoje względy.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Uwierz w komplementy, które usłyszysz na swój temat i nie zbaczaj z obranej ścieżki. Dzięki swojej rozwadze i umiejętności gospodarowania wolnym czasem unikniesz problemów, z którymi będą borykać się twoi znajomi. Nie ignoruj osób, które poproszą cię o rady. Jesteś z natury skromny i nie dostrzegasz faktu, że dla wielu jesteś wzorem do naśladowania. Pomagając innym, zyskasz szansę na nawiązanie wartościowych przyjaźni. Wieczór warto jednak spędzić w rodzinnym gronie. Bliscy narzekają, że ostatnio nie miałeś dla nich zbyt wiele czasu, a chcą ci przekazać pewną pozytywną wiadomość.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Uświadom sobie, że powodzenie wielu spraw w dużej mierze zależy od twojego wewnętrznego nastawienia. Według horoskopu nadchodzi dzień pełen niespodzianek i nieoczekiwanych propozycji. Nie patrz na nie przez pryzmat poprzednich, przykrych doświadczeń, gdyż potknięcia po drodze do wyznaczonego celu są całkowicie normalne. Jeżeli wykażesz się dyscypliną i nie pozwolisz, by zazdrośnicy podważali twój autorytetu w obecności wpływowych osób, zyskasz dużą szansę na zwycięstwo. Najwyższy czas byś pozbył się dawnych przyzwyczajeń i ograniczył czynności, które nie wnoszą do twojego życia niczego wartościowego.