Horoskop dzienny na sobotę 1 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07–23.08) To dobry moment na dalekie podróże. Otoczenie stopniowo zaczyna Cię przytłaczać i potrzebujesz w życiu zmian. Pamiętaj jednak, by umiejętnie dobierać towarzyszy wyjazdu. Ktoś z bliskich Ci osób przechodzi trudny okres i potrzebuje psychicznie odpocząć. Wspólna podróż bardzo by Was do siebie zbliżyła nawet, jakby miała trwać zaledwie jeden weekend.