Horoskop dzienny na poniedziałek 9 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 9 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Nie możesz dopuścić do sytuacji, w której bliscy będą podejmować za ciebie ważne, życiowe wybory. Pamiętaj, że to właśnie ty jesteś osobą decyzyjną, Nic dziwnego, że zależy ci na opinii rodziny i przyjaciół, ale nikt za ciebie życia nie przeżyje. Weź sprawy we własne ręce. Nadchodzi sprzyjający czas do rozwoju osobistego. Pamiętaj, że aby mieć coś, czego nigdy nie miałeś, musisz robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Pośpiech nie sprzyja budowaniu trwałych relacji. Według horoskopu miłosnego do niedawna chłodne i obojętne ryby wreszcie trafią na kogoś, kto wyjątkowo przyciągnie ich uwagę. Nowa sympatia pod wieloma względami będzie się różnić od twoich poprzednich partnerów, ale uznaj to za dobry znak. Dotychczas interesowały cię osoby głośne i lubiące być w centrum uwagi, ale tym razem masz do czynienia z kimś szczerym i skromnym, kto za zasłoną nieśmiałość, skrywa pewien wyjątkowy talent. Jeżeli nie będziesz naciskać na szybki rozwój znajomości, sprawy przybiorą dobry obieg.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop głosi, że to twój szczęśliwy dzień. Sprawy, których rozwoju bardzo się bałeś, przybiorą pozytywny obieg. W godzinach popołudniowych usłyszysz cenną wskazówkę. Umiejętnie wykorzystaj podpowiedź, a szybko zbliżysz się do awansu. Gwiazdy obdarzyły teraz barany szczególną kreatywnością i pomysłowością. Wolną chwilę poświęć na ułożenie konkretnego planu biznesowego. Decyzje, które podejmiesz, w najbliższym czasie będą mieć kluczowy wpływ na dalszy rozwój twojej kariery.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zgodnie z horoskopem dziennym, będziesz dziś wyjątkowo ospały i rozleniwiony. Niedługo po przebudzeniu odczujesz duży spadek energii, ale nie powinieneś obwiniać się za taki stan rzeczy. Za tobą bardzo pracowity tydzień, ale napięty, pełen wyzwań okres wreszcie dobiega końca. Teraz zostanie ci wypatrywać efektów ciężkiej pracy. Zamiast wyszukiwać sobie kolejne czasochłonne zajęcia, pozwól sobie na należyty odpoczynek. Twój organizm jest osłabiony i musi się zregenerować.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Bliźniętom wciąż towarzyszy szczęśliwa passa. Chociaż na twojej drodze pojawi się kilka stresujących sytuacji, podołasz wszystkich wyzwaniom, o ile zachowasz spokój ducha. Twoją przewagą nad innymi jest wyjątkowa zdolność logicznego myślenia. Chociaż masz dużo pracy na głowie, nie odmawiaj pomocy bliskiej osobie, gdy ta poprosi cię o radę. Miej na uwadze, że coś, co dla ciebie może być proste, dla niektórych stanowi prawdziwy problem. Jeżeli wesprzesz znajomego w potrzebie, prędzej czy później odwdzięczy się tym samym.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) To nie jest najlepszy moment na podejmowanie nowych wyzwań ani wiążących decyzji. Horoskop dostrzega w twoim życiu chaos, zarówno pod względem spraw prywatnych, jak i zawodowych. Między znajomymi dojdzie do pewnego konfliktu. Chociaż dotychczas byłeś bezstronny, wkrótce będziesz musiał zająć jakieś stanowisko. W pracy postaraj się mierzyć siły na zamiary. Biorąc zbyt dużo obowiązków na swoje barki, możesz doprowadzić do sytuacji, w której nie zdołasz dopilnować ważnych terminów.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop uprzedza, byś w miarę możliwość starał się unikać konfliktowej sytuacji. Atmosfera w twoim najbliższym otoczeniu już od pewnego czasu jest wyjątkowo gęsta. Znajomych, którzy niegdyś bardzo dobrze się dogadywali, poróżniła pewna sprawa. Na domiar złego oczekują, że opowiesz się po którejś ze stron. Bądź asertywny i nie wnikaj w nieswoje sprawy. Zamiast zadań grupowych, zajmij się pracą indywidualną. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Wykorzystaj sprzyjające okoliczności, by zaprezentować swoje zdolności jako niezależnej jednostki.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Zachowaj ostrożność. W twoim otoczeniu przebywa zazdrośnik, który wykorzysta każdą sposobność, by podważyć twój autorytet w towarzystwie wpływowych ludzi. To osoba zawistna, która od dłuższego czasu obserwuje twój każdy krok. Jeżeli teraz pozwolisz sobie wejść na głowę, później znacznie trudniej będzie wam się dogadać. Bądź aktywny w pracy, chętnie proponuj własne pomysły i zabieraj głos w ważnych sprawach. Twój rywal ma dokładnie taki sam cel jak ty. Różnica polega na tym, że zamierza osiągnąć go za wszelką cenę. Nie możesz dopuścić do sytuacji, w której będzie działał na niekorzyść twoją lub twoich znajomych.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop miłosny głosi, że poznałeś pewną osobę, z którą chciałbyś nawiązać bliższą relację. Ma nie tylko podobne zainteresowania, ale posiada także umiejętności, którymi bardzo ci imponuje. Przełam nieśmiałość i zaproponuj jej spotkanie. Jeżeli będziesz zwlekał w nieskończoność, uprzedzi cię ktoś inny. Pamiętaj, że kto nie ryzykuje, ten nie ma, a ewentualnie odmowa nie będzie końcem świata. Nie możesz patrzeć na każdą relację przez pryzmat poprzednich niepowodzeń, a tym razem gwiazdy zsyłają ci pomyślność.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Pewna bliska osoba zawiodła twoje zaufanie i masz pełne prawo mieć do niej żal. Według horoskopu pielęgnowanie złości na dłuższą metę nie przyniesie jednak niczego dobrego. Sprawa jest delikatna. Nie powinieneś ani obrażać się w nieskończoność, ani zbyt szybko wybaczać. Najlepszym podejściem będzie szczera, długa rozmowa, podczas której dokładnie omówicie przykrą sytuację. Jest coś, o czym nie wiesz. Jeżeli wysłuchasz znajomego, pojmiesz, że pewien szczegół trochę tłumaczy jego postawę…

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Według horoskopu miłosnego niebawem nastąpi przełom w sprawach sercowych. Jesteś osobą z natury nieśmiałą i niełatwo ci zacząć rozmowę z nieznajomymi. Na domiar złego, przykre doświadczenia sprawiły, że strach przed odrzuceniem bardzo często wstrzymuje cię przed działaniem. Mimo wielu przeciwności wkrótce pojawi się jednak szansa na rozkwit głębszego uczucia. Na twojej drodze dostrzeżesz kogoś głośnego, charyzmatycznego, kto szybko zwróci na ciebie uwagę. Powiadają, że przeciwieństwa się przyciągają i najwyraźniej jest w tym ziarnko prawdy.