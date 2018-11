Horoskop dzienny na poniedziałek 5 listopada. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Nie ma sensu martwić się na zapas. Przed Tobą okres wyzwań. Jeżeli podejdziesz do nich ze spokojem, podejmiesz mądrzejsze decyzje. Skołatane nerwy bardzo źle wpływają na jasność myślenia. Skup się na swoich sukcesach. Jesteś ambitny i wytrwale dążysz do poszerzenia własnych kompetencji. Nawet jeżeli raz powinie Ci się noga, masz prawo być z siebie dumny. Prędzej czy później Twój wysiłek bardzo się opłaci.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02–20.03) Jesteś wobec siebie bardzo krytyczny. Z jednej strony, taka postawa motywuje Cię do działania, z drugie obniża Twoją samoocenę. Kluczem do sukcesu będzie znalezienie równowagi. Nie masz wokół fałszywych pochlebców, więc uwierz tym, którzy mówią Ci komplementy. Zdecydowanie łatwiej osiągniesz sukces, jeżeli w końcu uwierzysz w siebie.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03–19.04) Dziś wszystkie barany są wyjątkowo rozkojarzone. Chociaż sam przed sobą nie chcesz się do tego przyznać, Twoje myśli absorbuje pewna osoba. Nie ma w tym niczego złego, ale mimo wszystko staraj się zachować czujność. Dokładnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem i nie zapominaj ważnych informacji. Męczące myśli nie znikną, póki nie przejmiesz inicjatywy. Odważ się odezwać pierwszy i wytłumaczyć sytuację.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04–22.05) Osoba z najbliższego otoczenia jest bardzo zazdrosna o Twoje osiągnięcia. Bądź ostrożny, bo to uczucie może skłonić ją do rozpowiadania plotek. Dobrze, że pewne sprawy zaczynają się wreszcie układać, ale uważaj, komu zwierzasz się ze swoich osiągnięć. Zawistne osoby mogą zmanipulować usłyszane słowa i obrócić je przeciwko Tobie.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06–22.07) Czas sprzyja relacjom rodzinnym. Właśnie nadarzyła się okazja, aby spędzić razem więcej czasu. Okaż najbliższym swoje zainteresowanie. Ostatnio rzuciłeś się w wir pracy i nie miałeś czasu na spotkanie lub dłuższe rozmowy. Zmień to. Pamiętaj, że rodzina jest tylko jedna. Zawsze będzie się o Ciebie troszczyć.

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07–23.08) Ktoś wyprowadza Cię z równowagi. To głośna i apodyktyczna osoba z Twojego otoczenia. Jej zachowanie ma negatywny wpływ na jakość pracy zespołowej. Mimo wszystko postaraj się trzymać nerwy na wodzy. Zdobądź się na szczerą rozmowę, najlepiej w obecności świadków. Za wszelką cenę bądź spokojny i cierpliwy. Nawet jeżeli nie dojdziecie do rozmienia, taką postawą zyskasz uznanie w oczach innych.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08–22.09) Czekają Cię niespodziewane wydatki , dlatego w okresie najlepiej powstrzymać się od dużych zakupów. To nie jest również dobry moment na wszelkiego rodzaju inwestycje. Los sprzyja natomiast sprawom sercowym. Niedługo ktoś zaproponuje Ci spotkanie. To sympatyczna i wartościowa osoba. Nawet jeżeli nie jesteś pewny, warto dać szansę tej relacji. W ostateczności zyskasz zaufanego przyjaciela.

Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11–21.12) Ktoś bliski nieświadomie Cię zrani. To osoba roztrzepana i wybuchowa, która często nie zastanawia się nad tym, co mówi. Tym razem padło o kilka słów za dużo. Twoja postawa jest jak najbardziej uzasadniona i masz prawo być zły. W ten sposób nie wyczyścić jednak sytuacji. Przełam się i zaproponuj tej osobie szczerą rozmowę. Nie miała pojęcia, że tak Cię zraniła. Gdy wszystko zrozumie, wyciągnie wnioski na przyszłość.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12–19.01) Odkryjesz w sobie uśpione pokłady kreatywności. Do głowy będą Ci wpadać niestandardowe pomysły, którymi zaimponujesz inny. To dobry moment na naukę nowych rzeczy. Warto zacząć uprawiać sport i poznawać nowe języki. Aktywne spędzanie czasu szybko wejdzie Ci w krew. Idealnymi partnerami do wspólnego spędzania czasu będą osoby spod znaku ryb i wagi.