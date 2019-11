WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 3 godziny temu Horoskop dzienny na poniedziałek 4 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na poniedziałek 4 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na poniedziałek 4 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Pewna bliska osoba drażniła cię już od dłuższego czasu, ale szala goryczy przelej się w najmniej spodziewanym momencie. Według horoskopu w przypływie złości powiesz o kilka słów za dużo, czego niedługo zaczniesz żałować. Zanim podejmiesz kolejne kroki, zdobądź się na szczerą rozmowę z kimś, kto dobrze zna dwie strony konfliktu. Usłyszysz cenne wskazówki, które pomogą ci znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny ma dobrą wiadomość. Po okresie kilku potknięć los zacznie ci sprzyjać w sprawach sercowych. Na horyzoncie pojawi się nowa osoba, która zupełnie zawróci ci w głowie. To ktoś zupełnie niepodobny do twoich poprzednich sympatii. Wyróżnia się nietypową pasją i optymistycznym podejściem do życia. Uważaj jednak, żeby w nową relację nie angażować się zbyt szybko. Więź tworzona w pośpiechu nie będzie zbyt trwała. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Według horoskopu dzisiaj wszystkie barany zostały obdarzone wyjątkową kreatywnością. Dobre, nowatorskie pomysły będą przychodzić ci do głowy na każdym kroku. Postaraj się w pełni wykorzystać szczęśliwą passę i w pełni angażuj w sprawy zawodowe. Jesteś pod obserwacją wpływowej osoby, na której opinii bardzo ci zależy. Jeżeli umiejętnie rozegrasz sytuację, masz szansę dużo zyskać. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Dokonałeś ważnego wyboru, który pociągnie za sobą szereg ważnych wydarzeń. Nie trać czasu na zastanawianie się, co by było, gdybyś postąpił inaczej. Nie masz czasu na analizy poprzednich sytuacji, gdyż musisz skupić się na bieżących sprawach. Przed tobą duża szansa. Wreszcie będziesz mógł wcielić w życie pomysł, który chodził ci po głowie już od dłuższego czasu. Kolejne decyzje konsultuj z ważną dla ciebie osobą. Doceni fakt, że liczysz się z jej zdaniem. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Pewna osoba zawiodła twoje zaufanie. Szanuj swój czas i nie szukaj kontaktu z ludźmi, którzy nie wykazują nim zainteresowania. Znasz kogoś znacznie bardziej wartościowego, kto idealnie sprawdziłby się w roli przyjaciela. Nie bądź zamknięty na kontakty z innymi i nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Niedługo wydarzy się coś, co zupełnie zmieni twoje podejście do pewnych spraw. Pamiętaj, żeby nie oceniać książki po okładce. Niektórzy zyskują przy bliższym poznaniu. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop przypomina, że kto nie ryzykuje, ten nie ma. Chociaż przywykłeś do stabilizacji i sprawdzonych rozwiązań, najwyższy czas się przełamać. Odrobina szaleństwa wyjdzie ci na dobre. Niedługo pewien znajomy podsunie ci do głowy pomysł, na którego realizację wcześniej nie dałbyś się namówić. Próbowanie nowych rzeczy pomoże skończyć z rutyną. Wyzwania nadejdą zarówno w życiu towarzyskim, jak i zawodowym. Podejmij je, a nie będziesz żałować. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) To szczęśliwy dzień dla wszystkich osób spod znaku panny. Dziś czynności, które zwykle sprawiają ci trudność, wykonasz z wyjątkową łatwością. To dobry moment na podejmowanie nowych wyzwań. Staraj się wykorzystać dobrą passę i aktywnie spędzić dzień. Uważaj jednak na kontakty z lwami. Ostatnio są wyjątkowo nerwowe, a pod wpływem przypadkowego impulsu mogą wyładować się na przypadkowej osobie. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Zgodnie z horoskopem los będzie ci sprzyjał w sprawach zawodowych. Pojawi się szansa na rozwój umiejętności, które okażą się przydatne w pracy. Zachowaj czujność. Przełożony doceni twoje wysiłki i jeżeli wykażesz się refleksem, masz szansę awansować na nowe stanowisko. Spytany o opinię na temat stanowiska, nie bój się mówić tego, co myślisz. Szczerość przemówi na twoją korzyść. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Dzień zacznie się nerwowo. Zachowanie pewnej osoby wyjątkowo cię zdenerwuje, ale spróbuj zachować zimną krew. Otwarty konflikt mógłby podzielić waszych znajomych, czego bardzo byś żałował. Rozwiązaniem sytuacji będzie szczera rozmowa. Dobrą wiadomość usłyszysz natomiast w godzinach wieczornych. Dotyczy kogoś, kto nie jest ci obojętny. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Zamiast podejmować ryzyko, trzymaj się bezpieczniejszych opcji. Po burzliwym okresie potrzebujesz stabilizacji, która pozwoli ci odzyskać spokój ducha. Nie chwytaj się dodatkowych wyzwań w pracy. Wolny czas poświeć rodzinie i przyjaciołom. Ostatnio jesteś prawdziwą duszą towarzystwa, która przyciąga do siebie ludzi. Nie odmawiaj spotkań lub sam jedno zaproponuj. Odnowienie pewnych kontaktów dobrze ci zrobić. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Nie ma niczego złego w byciu osobą ambitną, dopóki nie zaczynasz dążyć po trupach do celu. Długo pracowałeś na swój sukces, więc zrozumiałe, że chcesz go utrzymać. Postępuj jednak tak, żeby nie zrazić do siebie ludzi. Ostatnio twoje stosunki ze znajomymi uległy znacznemu ochłodzeniu. Nie pozwól, by sytuacja powtórzyła się w sprawach zawodowych. Gdy pewna osoba poprosi cię o pomoc, wesprzyj ją, nawet jeżeli nie będziesz mieć na to ochoty. Świadomość, że postąpiłeś właściwie, przyniesie większą satysfakcję, niż oczekiwałeś. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące