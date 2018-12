Horoskop dzienny na poniedziałek 24 grudnia. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Możliwe, że to nadmiar pracy albo świąteczne przygotowania pochłonęły cię tak bardzo, że całkowicie zapomniałaś o sobie. Przez kolejne dni postaraj się to zmienić i zacznij doceniać siebie. Pamiętaj, że twoje zdrowie fizyczne jest odzwierciedleniem tego, jak sam o sobie myślisz.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Ostatnio do twojego życia mogła wedrzeć się rutyna. Mogłeś poczuć się zniechęcony nadmiarem pracy i zmęczony codziennością. Pamiętaj, że wbrew pozorom, masz wpływ na wszystko, co dzieje się w twoim życiu – bo wszystko zależy od twojej reakcji. Jeśli czujesz się nieszczęśliwy w miejscu w którym jesteś – wiedz, że tylko ty sam będziesz mógł to zmienić.