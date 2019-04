Horoskop dzienny na poniedziałek 22 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop radzi, żebyś był oszczędny i nie inwestował w przedmioty, których w rzeczywistości nie potrzebujesz. Nie zapominaj, że masz ściśle określony cel, do którego realizacji niezbędne są pieniądze. Dzięki sprzyjającym okolicznościom losowym coś, co jeszcze niedawno pozostawało poza twoim zasięgiem, stanie się coraz bardziej osiągalne. Uwierz w siebie, nie przestawaj marzyć i nie wynajduj sztucznych problemów. Intuicja podpowiada ci dobre rozwiązania.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Ryby mają w sobie wiele empatii i są świetnymi słuchaczami, co spróbują wykorzystać osoby trzecie. Horoskop przypomina, że twoje problemy wcale nie są mniej ważne od tych, z którymi borykają się inni. W tym okresie to właśnie ty zasługujesz na wsparcie. Bądź asertywny i odmawiaj, gdy ktoś spróbuje nakłonić cię do wykonywania czynności, na które nie masz ochoty. Najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie, a teraz to właśnie ty jesteś osobą potrzebującą wsparcia.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Według horoskopu w twoim najbliższym otoczeniu znajduje się osoba, która nieustannie zwraca ci uwagę. Pamiętaj, że sam powinieneś wyznaczać sobie cele. Inni mogą sugerować ci stosowne według nich rozwiązania, ale nikt nie ma prawa narzucać ci swojego zdania. Jesteś ambitny i zdyscyplinowany, czym wyróżniasz się na tle innych. Masz wokół siebie wielu zazdrośników. Chociaż nie chcą do tego przyznać, dostrzegają twój duży potencjał. W najbliższym czasie powinieneś polegać przede wszystkim na własnym przeczuciu. W głębi duszy doskonale wiesz, co jest dla ciebie najlepsze.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Zostaniesz poddany pewnej próbie. Będziesz musiał nauczyć się panować nad stresem. To właśnie on blokuje cię przed działaniem i paraliżuje w sytuacjach, w których masz okazję zaprezentować swoje umiejętności. Horoskop przypomina, że twoje kompetencje nie są mniejsze od innych. Przez wrodzoną skromność nie wychylasz się przed szereg, stale pozostając w cieniu innych. Postępując w ten sposób, blokujesz swój dalszy rozwój. Otrzymasz od losu wyjątkową szansę, która może się więcej nie powtórzyć. Jeżeli jej nie wykorzystasz, szybko pożałujesz.

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop przeczuwa, że znajomy przekaże ci pewną zaskakującą wiadomość. Przez zbieg okoliczności zaczniesz coraz intensywniej myśleć o pewnej sytuacji z przeszłości. Bierne analizowanie dawnych wyborów, do niczego nie doprowadzi. Nie da się cofnąć czasu, ale możesz za to podjąć konkretne kroki, by nie doprowadzić do podobnej sytuacji w przyszłości. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz rady, zgłoś się do dawnego znajomego. On również pamięta tamto wydarzenie i chętnie podzieli się swoimi spostrzeżeniami.