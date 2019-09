Horoskop dzienny na poniedziałek 2 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 2 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Horoskop uprzedza, że to nie jest najlepszy moment na planowanie, bo nieoczekiwana sytuacja losowa i tak wprowadzi zmiany w twoim harmonogramie. Chociaż na początku nie będziesz zadowolony z takiego stanu rzeczy, wkrótce okaże się, że innowacje były dla ciebie korzystne. W pracy chętnie podejmuj się zadań zespołowych. Najlepszymi współpracownikami będą panny i wagi, z którymi masz podobnie podejście do powierzonych obowiązków.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Horoskop dzienny zapowiada dzień pełen napięć. Rano dojdzie do pewnego stresującego wydarzenia, przez które będziesz zmuszony do nagłej zmiany planów. Zamiast samemu szukać wyjścia z zawiłej sytuacji, poproś o radę członków rodziny. Jesteś dla nich ważny, a mają spore doświadczenie. Z pewnością udzielą kilku, istotnych wskazówek. Napięta sytuacja w pracy ustabilizuje się w godzinach wieczornych. Usłyszysz wówczas pozytywną wiadomość, która bardzo poprawi ci nastrój.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Nadchodzi okres zaciekłej rywalizacji. Wyznaczyłeś sobie pewien cel, do którego konsekwentnie dążysz już dłuższego czasu. Niespodziewanie na twojej drodze pojawi się jednak przeciwnik. To osoba głośna, zdecydowana i stawiająca własne dobro na pierwszym miejscu. Bez względu na okoliczności, nie naśladuj jej metod działania. W twoim przypadku zamiast ryzykownych rozwiązań, zdecydowanie lepiej sprawdzą się przetestowane, pewne opcje. Chociaż uczciwa droga jest dłuższa, skrótowe rozwiązania mają pewne luki…

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Przed tobą czas prób. Wyznaczyłeś sobie ambitny cel. Żeby go osiągnąć, będziesz musiał posunąć się do radykalnych środków. Ostrożnie dobieraj sobie doradców i tym razem bierz pod uwagę przede wszystkim ich umiejętności, a nie osobiste sympatie. Najwyższy czas oddzielić życie prywatne od zawodowego. Niedługo odkryjesz w sobie talent do zarządzania grupą. Jeżeli odważysz się stanąć na pozycji lidera, zyskasz szansę na błyskawiczny rozwój nowych umiejętności.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Ogarniają cię wyrzuty sumienia. Zgodnie z horoskopem, doszło do pewnej stresującej sytuacji, podczas której uniosłeś się gniewem i powiedziałeś bliskiej osobie o kilka słów za dużo. Zamiast stale wracać do tej sytuacji, by analizować ją ze wszystkich stron, zdobądź się na odwagę, aby przeprosić. Każdy ma prawo do błędu, ale honorowa osoba powinna przyznać się do swojej pomyłki. Uwierz, że twój gest zostanie doceniony.