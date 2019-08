Horoskop dzienny na poniedziałek 19 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Początek nowego tygodnia będzie sprzyjał rozwojowi relacji towarzyskich. Horoskop miłosny radzi zdobyć się na odwagę i wyznać uczucia, które od dawna tłamsisz w swoim sercu. Do stracenia masz wiele, jednak nie próbując, nigdy nie zdobędziesz serca ukochanej osoby.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przewiduje, że poniedziałek nie będzie najlepszym dniem na składanie obietnic. W natłoku obowiązków musisz uważać na to, co komu obiecujesz. W razie niedotrzymania słowa twoi przełożeni i bliscy nie uwierzą w żadne wymówki.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Horoskop towarzyski radzi ostrożność w relacjach z nowymi osobami. Stawiasz pierwsze kroki w niepewnym środowisku. Na tak niepewnym gruncie łatwo jest o pomyłkę, a zła opinia może być trudna do zmienienia. Spróbuj uważnie obserwować swoje otoczenie. Dzięki temu dowiesz się wielu ciekawych rzeczy na temat funkcjonowania nowego środowiska.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny przewiduje, że nadszedł czas na nowe rozdanie. Uporządkuj kwestie, które do tej pory zaprzątały twoją głowę. Ustal jasne reguły i obierz ścieżkę, którą chcesz podążać. Jeżeli ci się to uda, będziesz mógł liczyć na chwilę wytchnienia.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) W twoim związku dochodzi ostatnio do częstych sprzeczek. Horoskop partnerski radzi przeprowadzić spokojną rozmowę z partnerem. Wasze kłótnie są kwestią niedomówień i niezrozumienia, a nie słabnącej więzi, która was łączy. Spokojna i szczera rozmowa może okazać się wielką pomocą.

Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny przewiduje, że wagi będą dziś tryskać energią. Kilka dni odpoczynku sprawiło, że nabrały one dystansu do problemów, które trapiły je w ostatnim czasie. Jeżeli uważnie się rozejrzysz, okaże się, że w twoim otoczeniu jest wielu ludzi, którzy chcą spędzać czas w twoim towarzystwie. Wspólna zabawa pomoże podtrzymać dobry nastrój.

Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Od dawna doskwierała ci samotność. Horoskop miłosny przewiduje, że niebawem w twoim towarzystwie pojawi się adorator. Mimo trudnych pierwszych kroków nie rezygnuj z nowej znajomości. Warto dać sobie szansę na uczucia. Jeżeli nie spróbujesz, nie będziesz wiedzieć, czy to jest ta jedyna osoba.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Horoskop zawodowy radzi skupić się na obowiązkach. Ostatnio brakowało ci motywacji, a praca nie sprawiała ci przyjemności. Jeżeli chcesz to zmienić, musisz podjąć się nowego zadania. Spróbuj zrobić coś, co od zawsze cię intrygowało, ale brakowało ci na to czasu lub odwagi. Zmiana przyniesie skutek zarówno w twoim życiu zawodowym, jak i towarzyskim.