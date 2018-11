Horoskop dzienny na poniedziałek 19 listopada. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Dzisiaj wszystkie wodniki będą drażliwe i skłonne do nagłych wybuchów emocji. Nie jest to dobry moment na spotkania towarzyskie. W przypływie emocji możesz kogoś zranić, czego później będziesz żałować. Nie podejmuj teraz też kluczowych decyzji. Relaks spędzony w domowym zaciszu ukoi Twoje nerwy.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02–20.03) To Twój dzień. Promieniejesz pozytywną energią, a inni to wyczuwają. Staniesz w obliczu dylematu. Ktoś zamierza zaproponować Ci spotkanie. Jeżeli przyjmiesz propozycję wzbudzisz zazdrość innych, lecz jeżeli odmówisz, stracisz szansę na pogłębienie więzi z wartościową osobą. Naucz się ufać swojej intuicji . Wykorzystaj szansę, drugi raz taka okazja może się nie powtórzyć.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03–19.04) Zamiast uparcie gnać do przodu, zwolnij tempo i pozwól sobie na chwilę refleksji. Cierpliwości, niedługo odzyskasz upragniony spokój, a nurtujące Cię sprawy wreszcie się unormują. Gwiazdy zwiastują sukces zawodowy. Obudziły się w Tobie skrywane pokłady kreatywności. To doskonały dzień na wszelkie twórcze zajęcia.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05 – 21.06) Dzisiaj wszystkie bliźnięta będą bardziej roztargnione, niż zwykle. Twoją uwagę będzie rozpraszać nagły przypływ uczuć skierowany do konkretnej osoby. Nie jest to ktoś, kogo brałeś pod uwagę jako potencjalnego partnera, ale wydarzenia ostatnich dni znacznie zmieniły Twoje podejście. Nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji i pozwól, żeby Wasza relacja rozwijała się w naturalny sposób.

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07–23.08) Masz swoją grupę znajomych, ale ostatnio czujesz się z niej wykluczony. To mylne wrażenie. Przyjaciele mają wobec Ciebie dobre zamiary i powinieneś im zaufać. Mów szczerze o swoich emocjach, a Wasze relacje szybko ulegną ociepleniu. Nie zamykaj się w czterech ścianach. Powinieneś częściej wychodzić do ludzi. Izolując się tracicie wspólne tematy.

Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10–21.11) Podświadomie zdajesz sobie sprawę z faktu, co powinieneś zrobić. Niestety, strach przed niepowodzeniem blokuje Cię przed działaniem. Nie oszukuj się i zamiast szukać wymówek, przystąp do działania. Niech motywacją będą osoby, którym udało się osiągnąć cel. Jednym, czego Ci brakuje jest silna wola.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11–21.12) Stawiasz dobro innych na pierwszym miejscu, przez co zaniedbujesz własne potrzeby. Nie możesz się tak poświęcać! To idealny moment, żeby wreszcie zrobić coś dla siebie. Jeżeli nie przystopujesz praca ponad miarę odbije się na Twoim zdrowiu. Zwróć uwagę na to, co inni tak naprawdę robią dla Ciebie. Pamiętaj, że przyjaźń opiera się na wzajemnym wsparciu.