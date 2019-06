Horoskop dzienny na poniedziałek 17 czerwca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 17 czerwca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na poniedziałek 17 czerwca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Rozdrapywanie dawnych ran w niczym nie pomoże. Wciąż żywisz urazę do pewnej osoby, choć uparcie próbujesz zdusić gniew w zarodku. Tłumienie negatywnych emocji nie przyniesie jednak niczego dobrego, gdyż skumulowane mogą doprowadzić do nagłego wybuchu. W zaistniałej sytuacji horoskop radzi postawić na szczerość. Najgorsza prawda jest zawsze lepsze od najpiękniejszego kłamstwa. Jeżeli pewne zachowanie cię zraniło, nie udawał, że było inaczej. Rozmowa w cztery oczy wyjaśni wiele niejasności.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Według twojego dziennego horoskopu, znajomy złoży ci wkrótce pewną propozycję. Chociaż na początku będziesz do niej bardzo sceptycznie nastawiony, naprawdę warto ją rozważyć. Zwróć uwagę na fakt, że twojego życia powoli wdziera się rutyna. Twoi znajomi wkraczają w nowy etap, przez co zmieniają swoje priorytety i nastawienie do otoczenia. Zamiast rozpamiętywać wydarzenia z przeszłości, zdecyduj się na zmiany. Wkrótce nadarzy się okazja do wkroczenia w nowe towarzystwo. Skorzystaj, szybko poznasz nowych ludzi, z którymi od razu złapiesz wspólny język.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Bądź i pod żadnym pozorem nie daj się wciągnąć w cudze problemy. W twoim otoczeniu przebywa pewna konfliktowa osoba, która wyrazi jawne niezadowolenie w związku z pewną sytuacją służbową. Barany są z natury bardzo empatyczne, jednak twoja chęć pomocy może zostać odebrana w niewłaściwy sposób. Dobre intencje to jedno, a impulsywnie działanie to drugie. Stając po jej stronie intryganta, bardzo szybko narobiłbyś sobie wrogów, dlatego staraj się zachować neutralne stanowisko.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop dzienny dostrzega, że już od dłuższego czasu krążysz myślami wokół osoby, z którą utraciłeś kontakt. Chociaż nie chcesz się do tego przyznać, podświadomie za nią tęsknisz i masz wrażenie, że nie wyjaśniliście sobie wielu spraw. Bezczynne rozmyślaniem nie dojdziesz jednak do żadnych wniosków. Musisz podjąć decyzję i albo podjąć próbę odnowienia znajomości, albo definitywnie zamknąć ten rozdział. Jeżeli będziesz stale oglądał się za siebie, nie dostrzeżesz nowych możliwości, które nieustannie podsyła ci los.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zgodnie z horoskopem, to nie jest odpowiedni moment na zakłady ani wszelkiego rodzaju inwestycje. Najlepiej będzie, jeżeli w nadchodzącym czasie powstrzymasz się od ryzykowania i korzystania z nowych, niesprawdzonych rozwiązań. Cel, do którego dążysz już od dłuższego czasu, jest na wyciągnięcie ręki. Zbliżyłeś się do niego dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy. Jeżeli teraz zaczniesz szukać drogi na skróty, możesz niespodziewanie zbłądzić. Zmobilizuj się do działania i nie zwalniaj tempa. Strategia, którą przyjąłeś jest dobra.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop przeczuwa, że wiele osób kompletnie nie dostrzega twoich możliwości i co gorsza, tobie również brakuje wiary w siebie. Masz sporą wiedzę i niemałe kompetencje. Przy tym wszystkim jesteś jednak skromny i nie mówisz głośno o swoich sukcesach. Przyjmując taką postawę, przyzwyczajasz znajomych do swojej obowiązkowości, przez co przestają dostrzegać wysiłek, jaki wkładasz w wykonywanie powierzonych zadań. Zaistniała sytuacja jest dla ciebie sygnałem, że powinieneś skoncentrować się na własnych potrzebach. Nie wykonuj pracy za innych i zacznij realizować swoje cele, a szybko udowodnisz niedowiarkom swoją wartość.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Mimo dobrych intencji, musisz pogodzić się z faktem, że nie zdołasz wpłynąć na zdanie wszystkich ludzi w twoim otoczeniu. Masz wrażenie, że bliska osoba podąża w złym kierunku, ale jedynym, co możesz zrobić, jest szczere wyrażenie swojej opinii. Nawet nie próbuj jej rozkazywać ani narzucać własnego zdania, gdyż przez takie działania możesz tylko popsuć waszą relację. Wkrótce sam staniesz w obliczu pewnego wyzwania i będziesz musiał skupić się na realizacji własnych celów. Masz wystarczająco dużo spraw na głowie, by rozpatrywać problemy innych.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Twój horoskop dzienny przepowiada sprzyjający okres do rozwoju nowych pasji. Najwyższy czas byś oddzielił grubą kreską życie prywatne od zawodowego i postawił na rozwój zainteresowań. Ostatnio schemat twoich dni notorycznie się powtarza. Fakt, że oczekujesz urozmaicenia jest zrozumiały. Bierne czekanie na zmiany nie sprawi jednak, że wreszcie nadejdą. Pomóż losowi i nie ignoruj sygnałów z otoczenia. Wkrótce znajomi zaproponują ci inną formę spędzania wolnego czasu. Nawet jeżeli na początku nie będziesz przekonany, warto rozważyć propozycję. Możliwe, że odkryjesz w sobie umiejętności, o których istnieniu wcześniej nie miałeś pojęcia.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dziś gwiazdy obdarzą wszystkie wagi szczególną pomyślnością. Szczęście dopisze ci zarówno w sprawach zawodowych, jak i relacjach z innymi ludźmi. Chociaż zacząłeś wątpić w swoje działania, ciężka praca wreszcie przyniesie rezultat, a czas poświęcony na naukę nowych rzeczy nie pójdzie na marne. Niedługo nadarzy się również okazja do zaprezentowania swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców. To dla ciebie olbrzymia szansa. Pamiętaj, że wiele osób liczy na twój sukces. Wśród nich jest ktoś, kto żywi do ciebie głębsze uczucie.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Według horoskopu bliska osoba niespodziewanie zwierzy się z problemu, który będzie dla ciebie kompletnie niezrozumiały. Miej jednak na uwadze, że masz do czynienia z kimś bardzo wrażliwym i skłonnym do nagłych wybuchów. Okaż trochę empatii i nie krytykuj obaw znajomego. Każdy człowiek ma inny charakter i odmienne podejście do wielu spraw. Coś, co dla ciebie wydaje się błahe, dla innych może oznaczać koniec świata. Jeżeli będziesz cierpliwy i pozwolisz jej na zwierzenia, bardzo doceni twój gest, a szczera rozmowa mocno was zbliży.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) W nadchodzącym czasie twoim największym wrogiem okaże się lenistwo. Wizja przykrych obowiązków ciąży nad tobą już od dłuższego czasu, lecz nadal uparcie przekładasz ich wykonanie na później. Wiedz, że nie jesteś jedyną osobą, która wolniejszą chwilę wolałaby poświęcić na rozrywkę. Efekty twojej pracy będą mieć jednak skutek również na życie osób trzecich. Im szybciej zmobilizujesz się do działania, tym lepsze będą efekty. Jeżeli stracisz zaufanie innych, wasza relacja, również na stopie prywatnej, ulegnie raptownemu ochłodzeniu.