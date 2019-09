Horoskop dzienny na poniedziałek 16 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 16 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Wodniki są z natury bardzo troskliwe i empatyczne, a według horoskopu zaczynasz martwić się o bliską osobę. Chociaż dostrzegasz niepokojące zmiany w jej zachowaniu, nie powinieneś spieszyć się w wydaniu osądu. Ostatnio jest nerwowa i wypomnienie błędów może wyprowadzić ją z równowagi. Wpadła w towarzystwo, które może mieć na nią zły wpływ. Nim przystąpisz do działania, skonsultuj sytuację z drugim członkiem rodziny. Omówcie sprawę i opracujcie plan działania. Jeżeli chcesz zainicjować szczerą rozmowę, nie rób tego w pojedynkę. Wsparcie kogoś zaufanego będzie na wagę złota.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Zgodnie z horoskopem nadchodzi czas zmian i będziesz musiał dowieść siły własnego organizmu. Broń swojego zdania i nie zmieniaj go pod naciskiem innych. Ucz się na błędach znajomych. Zbyt uległa postawa nie jest atrybutem osoby honorowej, ale nie możesz też działać bardzo impulsywnie. Naucz się ważyć słowa. W najbliższym czasie podszkolisz się w sztuce dyplomacji, a umiejętność doboru argumentów przesądzi o twojej reputacji. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sprawą, masz szansę na rozwój kariery zawodowej.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Bądź ostrożny. Chaotycznie działanie bez planu wniesie do twojego życia tylko zbędny mętlik. Nim zabierzesz się za wykonywanie nowych zadań, skup się na dokończeniu bieżących spraw. Jeżeli potrzebujesz pomocy, nie bój się pytać. Starsi i bardziej doświadczeni znajomi chętnie podadzą pomocną dłoń. Miej na uwadze, że niedługo na horyzoncie pojawi się duża szansa. Wyzwanie będzie angażujące i pracochłonne, ale warto je podjąć. Jeżeli tego nie zrobisz, uprzedzi cię ktoś inny, a pracowite jednostki zostaną nagrodzone.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop radzi, żebyś zaufał osobom ze swojego najbliższego otoczenia. Gracie do jednej bramki i w razie potrzeby staną za tobą murem. To nie jest najlepszy moment na indywidualne działania. Kluczem do sukcesu okażą się za to działania grupowe. Pamiętaj, żeby być otwartym na sugestie innych i brać pod uwagę czyjeś sugestie. Zaistniała sytuacja bardzo was do siebie zbliży. Pojawi się okazja do nawiązania nowych wartościowych przyjaźni.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Przed tobą intensywny okres pełen różnych niespodzianek. Ledwie znajdziesz moment na chwilę wytchnienia, a już będziesz musiał zabrać się za realizację kolejnego zadania. Mimo wszystko polubisz aktywny tryb życia. Gwiazdy ześlą na ciebie pomyślność i wkrótce obudzisz w sobie duże pokłady kreatywności. Nadarzy się również okazja do poznania wielu nowych ludzi. Nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Horoskop miłosny głosi, że ktoś przedstawi ci osobę, z którą szybko złapiesz więź.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny upomina, żebyś nie pracował ponad miarę, gdyż efekt nie będzie tego wart, a harówka odbije się tylko i wyłącznie na twoim zdrowiu. Jeżeli przyzwyczaisz innych do faktu, iż jesteś pracowity, a przy tym pomocny, mogą zacząć cię wykorzystywać. Oddziel grubą kreską życie zawodowe od prywatnego. To odpowiedni sposób, by zacząć uprawiać jakiś sport, zapisać się na kursy językowe lub skoncentrować na rozwoju innych pasji. Złe samopoczucie nie wpłynie pozytywnie na wynik twojej pracy i relacje ze znajomymi. Zrób coś dla siebie i nie zaprzątaj sobie głowy cudzymi problemami.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Masz swoje przyzwyczajenia, przez które zaczynasz oceniać innych ludzi. Horoskop uprzedza, że chociaż masz dobre intencje i chcesz im pomóc, twoje uwagi mogą zostać odebrane, jako złośliwe wytykanie błędów. Zamiast rozkazywać, ogranicz się do subtelnych sugestii. Ludzie o chaotycznym trybie życia wbrew pozorom często tryskają optymizmem i potrafią zarazić swoim niebanalnym podejściem do różnych kwestii. Może warto wrzucić na luz, a na błędnych innych spojrzeć łaskawszym okiem? Prywatne decyzje znajomych nie będą mieć przecież większego wpływu na twoje życie.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) To dobry moment na dalekie podróże. Otoczenie stopniowo zaczyna cię przytłaczać i potrzebujesz w życiu zmian. Panny są wrażliwe, a obcowanie z naturą pomaga odzyskać im spokój oraz pozytywną energię, dlatego pomyśl o miejscu, w którym odpoczniesz od miejskiego zgiełku. Pamiętaj jednak, by umiejętnie dobierać towarzyszy wyjazdu. Ktoś z bliskich ci osób przechodzi trudny okres i potrzebuje psychicznie odpocząć. Wspólna podróż bardzo by was do siebie zbliżyła nawet, jakby miała trwać zaledwie jeden weekend.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop miłosny głosi, że będziesz mieć szansę zaimponować osobie, która już dawno wpadła ci w oko. Gwiazdy są po twojej stronie. Odważ się zrobić pierwszy krok. Niewykluczone, że właśnie na to czeka. Pamiętaj, żeby w trakcie spotkań z ludźmi nie udawać kogoś, kim nie jesteś. Jesteś skromny, przez co nie zauważasz wielu swoich zalet, które w oczach innych mogą być wyjątkowe. Miej na uwadze, że twój wybranek również ma własne obawy i kompleksy.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nie pozwól, żeby przypadkowe zdarzenie odebrało ci całą motywację. Jedna sytuacja obserwowana oczyma kilku osób może być widziana zupełnie inaczej. Podobnie jest z umiejętnościami. To, iż ktoś cię nie docenił, wcale nie oznacza, że inni myślą tak samo. Nie rezygnuj ze swoich planów. Naprawdę ci na nich zależy, a strach przed osądem nie musi być zawsze negatywny. Niektórym służy, jako dodatkowa motywacja do działania. Spróbuj spojrzeń na niego w ten sposób. Według horoskopu jest o co walczyć.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny głosi, że to nie jest dobry dzień na podejmowanie ryzyka. Na horyzoncie pojawią się ciemne chmury i lepiej nie daj wciągnąć się w grupowy konflikt. Napięta sytuacja w sprawach zawodowych bardzo szybko znalazłaby swoje odbicie także w relacjach z rodzinną. Postaraj się zachować równowagę między pracą a domem. Dobrą nowinę usłyszysz dopiero wieczorem. Będzie dotyczyć pewnej osoby, która nie jest ci obojętna.