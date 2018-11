Horoskop dzienny na poniedziałek 12 listopada. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Bardzo chcesz pomagać innym i nie ma w tym niczego złego, dopóki za bardzo się nie poświęcasz. Nie zaniedbuj własnych spraw tylko dlatego, że chcesz komuś pomóc. Ludzie mogą to w łatwy sposób wykorzystać. Zacznij cenić swój własny czas i realizuj się zawodowo. Jeżeli będziesz wykonywać pracę za innych, może przylgnąć do Ciebie łatka osoby naiwnej.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02–20.03) To dobry okres na zmiany. Warto przemyśleć o małym remoncie lub chociaż przemeblowaniu. Inny wystrój pomieszczeń , w których stale przebywasz naładuje Cię pozytywną energią. Tryskasz kreatywnością, którą możesz wykorzystać na różne sposoby. Nie zmarnuj dobrej passy. Taka pomysłowość to prawdziwy dar od losu.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03–19.04) Pewne wydarzenie zaniżyło Twoje poczucie własnej wartości. Nie porównuj się stale do innych i przestań być wobec siebie taki krytyczny. Jeżeli jednak negatywne myśli coraz bardziej zaczną się piętrzyć, warto porozmawiać na ich temat z osobami bliskimi. Masz przyjaciół, na których możesz polegać.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04–22.05) Jeżeli w końcu nie weźmiesz się do pracy, wkrótce odczujesz skutki przewlekłego lenistwa. Ciąży nad Tobą zadanie, do którego wykonania nie możesz się zmobilizować. Dopóki nie weźmiesz się w karby, nie odzyskasz spokoju ducha i spadnie na Ciebie kolejna fala problemów. W razie kłopotów poproś o pomoc osoby starsze i bardziej doświadczone.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05 – 21.06) Pogubiłeś się we własnych uczuciach. Przypadkowa rozmowa z pewnym znajomym sprawiła, że wróciłeś myślami do sytuacji sprzed lat. W chwili obecnej obwinianie się za dawne pomyłki w niczym nie pomoże. Masz dwie opcje. Pierwsza, odważ się nawiązać kontakt z dawnymi znajomymi w celu wyklarowania sytuacji. Druga, omów sprawę z bliskimi, zaakceptuj zaistniały stan rzeczy i idź do przodu. Samotne rozmyślanie nie przyniesie ulgi.