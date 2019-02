Horoskop dzienny na poniedziałek 11 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 11 lutego 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Strach przed niepowodzeniem zaczyna blokować cię przed działaniem. Intuicyjnie wiesz, co powinieneś zrobić, ale wyobraźnia wciąż podsuwa skrajnie czarne scenariusze. Zaakceptuj fakt, że ludzie uczą się na błędach i to właśnie potknięcia pomagają nam wyciągać cenne wnioski z różnych sytuacji. Zwróć uwagę na działania znajomych. Jeżeli uważnie im się przyjrzysz, zauważysz, że nie są nieomylni. W swoim otoczeniu masz grono zaufanych, wartościowych przyjaciół. Nikt z nich nie będzie wypominał ci pomyłek.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Los sprzyja spotkaniom rodzinnym. Ostatnio z powodu pracy i natłoku obowiązków nie miałeś zbyt dużo czasu na pielęgnowanie kontaktów z bliskimi. Nareszcie napięty okres minie, dzięki czemu będziesz mógł zadbać o swoje sprawy prywatne. Wyjdź z inicjatywą rodzinnego spotkania. Chociaż wcześniej podobnym wydarzeniom towarzyszyły drobne niesnaski, teraz zaczniecie nadawać na tych samych falach. Usłyszysz pochwałę i zyskasz wsparcie w sprawie, która niepokoiła cię już od jakiegoś czasu.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Ktoś bliski będzie usiłował wciągnąć cię w pewien konflikt. Nie ma złych zamiarów, ale działa pod wpływem emocji. Czuje się pokrzywdzony w związku z pewną sytuacją i za wszelką cenę usiłuje znaleźć sojusznika. Bądź asertywny. W głębi duszy wiesz, że zaangażowanie w cudze kłótnie nie przyniesie żadnych pozytywnych skutków. Nie oznacza to jednak, iż powinieneś zostawić przyjaciela w potrzebie. W tym okresie szczególnie potrzebuje twojego wsparcia. Okażesz mu je poświęcając czas na długą, szczerą rozmowę.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) To nie jest najlepszy moment na inwestycje oraz większe wydatki. Przygotuj się na trudny okres pod względem finansowym. Powinieneś zacisnąć pasa i wprowadzić w życie konkretny plan, który pozwoli ci zaoszczędzić pieniądze. Masz w głowie jeden konkretny cel, na który warto przeznaczyć środki. Nie pozwól, żeby błahe rzeczy cię od niego odciągnęły. Szczęście będzie ci za to towarzyszyć w sprawach miłosnych. Najwyższy czas na budowanie trwałego związku, opartego na zaufaniu.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Gwiazdy obdarzą dziś wszystkie bliźnięta wyjątkową pomysłowością. W pracy staniesz w obliczu wyzwania, z którym duże problemy będą mieć twoi współpracownicy. Nie spiesz się i zamiast działać pochopnie, spróbuj zdobyć dodatkowe informacje. Warto odświeżyć dawno zdobytą wiedzę oraz zasięgnąć zdania bardziej doświadczonych osób. Dzięki odpowiedniemu podejściu masz szansę zyskać nie tylko uznanie kolegów z pracy, ale również szacunek przełożonego, który już od jakiegoś czasu monitoruje twoje postępy.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Raki są z natury bezpośrednie i mają problem z ukrywaniem swoich sympatii oraz antypatii. Tym razem czeka cię jednak współpraca z osobą, za którą nie przepadasz. Postaraj się zachować profesjonalnie i nie daj po sobie poznać, że jesteś niezadowolony. Okazując ostantecyjnie znajomemu swoje rozczarowanie, zniechęcisz go do działania, co wpłynie negatywnie na końcowy wynik waszej pracy.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Uważaj, w twoim otoczeniu przebywa plotkarz. To wyjątkowo wścibska, żądna sensacji osoba, która lubi dyskutować o życiu osób trzecich. Ostatnio zacząłeś bardziej udzielać się towarzysko i nie ma w tym niczego złego. Twoja uwaga skoncentrowana jest wokół nowej znajomości. Nigdy nie brakuje wam wspólnych tematów i macie podobne priorytety, ale wiesz, że budowa relacji to skomplikowany proces. Jeżeli chcesz poprosić kogoś o radę, zwróć się bezpośrednio do zaufanych przyjaciół. Plotkarz mógłby przekręcić zwierzenia na twoją niekorzyść.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Los sprzyja rozwojowi osobistemu. Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem nowego kursu poszerzającego wiedzę w danym zakresie, lub chcesz rozpocząć naukę nowego języka, wiedz że to odpowiedni moment. Gwiazdy obdarzyły cię większą koncentracją, przez co łatwiej ci będzie przyswajać nowe informacje. Jeżeli zastanawiasz się nad zmianą stanowiska pracy lub znalezieniem lepszej posady, los również będzie po twojej stronie. Miej jednak na względzie, że na najatrakcyjniejsze opcje warto poczekać.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Ostatnio do twojego życia zaczyna wdzierać się rutyna i czujesz, że potrzebujesz odmiany. To właściwy moment, aby zacząć zastanawiać się nad urlopem lub zaplanować, chociażby weekendowy, wyjazd. Przebywanie w nowym miejscu, szczególnie na łonie natury przyniesie ci zaskakujące ukojenie i naładuje dobrą energią. Zmęczony ciągłą pracą organizm dopomina się intensywnego odpoczynku. Mimo wszystko najlepiej będzie, jeżeli znajdziesz zaufanego towarzysza podróży. W tej roli idealnie spisze się bliska osoba, z którą zaczyna cię łączyć coraz silniejsza więź.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Zapowiada się okres zaciętej rywalizacji. Staniesz ramię w ramię z osobą, która ma przed sobą ten sam cel. Walka będzie zacięta, ponieważ prywatnie nie łączą was zbyt bliskie relacje, a wasze kompetencje są porównywalne. Twoją przewagą okażą się zdobyte dawno temu umiejętności. To odpowiedni moment, żeby odświeżyć wiedzę, w czym może pomóc ci pewien dociekliwy, młodszy znajomy. Pamiętaj jednak, żeby w drodze do celu postępować zgodnie z własnym sumieniem. Sukces zyskany podstępem nie przyniesie satysfakcji.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Spodziewaj się przełomu w sprawie, na której rozwiązanie czekałeś już od dłuższego czasu. Zrozumiesz, że twoje obawy były bezpodstawne. Wszystko powoli zacznie układać się po twojej myśli. Nastąpi również przełom w sprawach finansowych. Czeka cię przypływ gotówki, która pozwoli na realizację dawniej założonego celu. Staraj się w pełni wykorzystać stabilniejszy okres. Odpocznij od dodatkowej pracy i pozwól sobie na relaks w domowym zaciszu. Dalekie wyjazdy oraz huczne przyjęcia nie będą teraz najlepszym pomysłem.