Horoskop dzienny na piątek 30 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na piątek 30 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku.





Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop miłosny przeczuwa, że w twoim życiu nastąpi ożywienie w sprawach sercowych. Przez przypadkowy zbieg wydarzeń, odżyją w tobie dawne uczucia, które próbowałeś wyprzeć. Chociaż nie masz kontaktu z pewną osobą, to, co was łączyło, jeszcze nie wygasło. Nadchodzą komplikacje i już niebawem na twojej drodze pojawi się adorator. Angażowanie w nowe relacje nie będzie jednak dobrym pomysłem, jeżeli czujesz coś, do kogoś innego. Rozmowa z dawną sympatią rozwieje twoje wątpliwości. Nie odkładaj jej na później.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Od dłuższego czasu wykazujesz skłonność do ciągłego powielania błędów. Zmiany nie przyjdą same, jeżeli nie pozbędziesz się pewnych nawyków. Osoby, którym zazdrościsz, swój sukces osiągnęły wytrwałością i ciężką pracą. Los wcale nie obrócił się przeciwko tobie. Aby osiągnąć coś, czego nigdy nie miałeś, musisz robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś. Zawalcz o swoje, a w pewnych sytuacjach odważ się podjąć ryzyko. Bierne czekanie na cud w niczym nie pomoże.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nastaw się na okres zaciekłej rywalizacji. Już od pewnego czasu masz w głowie ściśle określony cel, jednak na twojej drodze stanie ktoś, dążący dokładnie do tego samego. Konfrontacja dwóch tak barwnych osobowości doprowadzi do zaskakujących zwrotów akcji. Godny przeciwnik będzie dodatkową motywacją do samorozwoju. Chętnie podejmuj nowe wyzwania i pogłębiaj swoją wiedzę z rozmaitych dziedzin. Ambitni zostaną nagrodzeni.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop zwiastuje ci aktywny dzień pełen niespodzianek. Poranek zacznie się trochę stresująco, a w pracy będziesz miał okazję udowodnić, że doskonale radzisz sobie z działaniem pod wpływem presji czasu. Bądź skupiony, notuj ważne informacje i pilnuj terminów, a zyskasz w oczach przełożonego. Wieczór będzie idealną okazją do spotkań towarzyskich. Nie siedź w domu, ale otwórz się na ludzi. Znajomy chce ci przekazać zaskakującą wiadomość.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Według horoskopu, bliska osoba boryka się z pewnym problemem i bardzo potrzebuje twojego wsparcia. Postrzega cię jako autorytet, dlatego twoje zdanie ma dla niej kluczowe znaczenie. Chociaż masz ostatnio dużo na głowie, nie lekceważ próśb rodziny. Pielęgnowanie waszych relacji jest bardzo istotne, gdyż stanowicie dla siebie oparcie w trudnych sytuacjach. Niebawem sam staniesz w obliczu pewnej zawiłej sytuacji, a pomoc drugiego osoby będzie na wagę złota. Jeżeli pokażesz, że inni mogą na tobie polegać, również będziesz mógł polegać na innych.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) To nie najlepszy moment na snucie dalekosiężnych planów. Nie ma niczego złego w byciu ambitnym, ale mierz siły na zamiary. Wyznaczyłeś sobie pewne cele, ale jesteś w nie tak wpatrzony, że nie dostrzegasz istotnych zjawisk, które dzieją się w twoim najbliższym otoczeniu. W konkretnych okolicznościach nawet mała drobnostka może z czasem urosnąć do wielkiego problemu, dlatego nie ignoruj ostrzeżeń od losu. Dążąc po trupach do celu, działasz na swoją niekorzyść. Jeżeli nie zmienisz podejścia do niektórych znajomych, wasze relacje ulegną ochłodzeniu. Uwierz, że ciężko jest cieszyć się osiągnięciami w samotności.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop biznesowy radzi, żebyś nie słuchał wskazówek nadgorliwych doradców. Chociaż znajomi dobrze ci życzą, tym razem powinieneś zaufać własnej intuicji. Masz dużą zdolność logicznego myślenia i niejednokrotnie dowiodłeś, że jesteś w stanie sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Nie wszyscy popierają twoje działania, ale sam odpowiadasz za swoje życiowe wybory. Jeżeli zboczysz ze ścieżki, którą obrałeś, prędzej czy później będziesz żałował, że nie zrobiłeś niczego, aby chociaż spróbować spełnić swoje marzenia.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Powinieneś nastawić się na dzień pełen napięć. Osoba, która drażni cię już od dłuższego czasu, tym razem powie o kilka słów za dużo. Ignorując jej zachowanie, pokażesz innym, że pozwalasz wejść sobie na głowę. Takie podejście nie jest dobre. Masz dużą wiedzę i niemałe doświadczenie, a osoby trzecie nie mają prawa bezpodstawnie podważać twojego autorytetu. Reaguj na każdą niestosowną uwagę, a udowodnisz innym, że potrafisz walczyć o swoje.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop upomina, byś nie obwiniał się za coś, co nie jest twoją winą. Ostatnio miało miejsce pewne przykre wydarzenie. Jego skutki odbiły się zarówno na tobie, jak i twoich znajomych, ale nie możesz dać się obwinić za całą sytuację. Potknięcia po drodze do celu są całkowicie normalne, a tym razem konkretne decyzje zależały od ogółu, nie tylko od ciebie. Bądź asertywny i staraj się nawiązać bliższy kontakt z ludźmi, którzy staną po twojej stronie. Wasza relacja może przekształcić się w szczerą, bezinteresowną przyjaźń.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Pewien znajomy nadepnął ci na odcisk i mocno zawiódł twoje zaufanie. Według horoskopu nie powinieneś jednak zbyt długo żywić do niego urazy. Z natury jesteś osobą pamiętliwą, ale razem spróbuj zrozumieć motywy działania tej osoby. Uwierz, że wcale nie miała złych intencji, nie przemyślała jednak pewnych wyborów, których skutki odbiły się na tobie. Zamiast trwać w stanie ciągłego obrażenia, porozmawiaj ze znajomym. Szczerze żałuje swojego błędu i zasługuje na drugą szansę.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop biznesowy ostrzega, że czekają cię niespodziewane wydatki. Najlepiej zrobisz, jeżeli w najbliższym czasie powstrzymasz się od dużych zakupów. To nie jest również dobry moment na pożyczanie innym pieniędzy albo wartościowych przedmiotów. Gwiazdy obdarzą cię jednak pomyślnością w sprawach sercowych. Wkrótce ktoś zaproponuje ci spotkanie. To szczera i wartościowa osoba. Nawet jeśli nie jesteś pewny, warto dać szansę tej relacji. Jeżeli nie zrodzi się głębsze uczucie, zyskasz zaufanego przyjaciela.