Horoskop dzienny na piątek 23 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Ostatnio straciłeś wiarę we własne możliwości. Stale porównujesz wyniki swojej pracy do cudzych i odnosisz wrażenie, że rezultaty twoich działań są gorsze. W rzeczywistości jednak to właśnie negatywne nastawienie blokuje cię przed pójściem do przodu. Horoskop zapewnia, że wcale nie prześladuje cię pech. Wodniki są z natury ambitne i oczekują od siebie więcej niż od innych. Nie zawracaj z obranej ścieżki. Jeżeli przez chwilowe zwątpienie zrezygnujesz ze swoich marzeń, prędzej czy później, będziesz tego żałował.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop zwiastuje rybom szczęśliwy okres. Chociaż jesteś zmęczony i przepracowany, wkrótce zobaczysz rezultat swoich działań. Uwierz, że będzie zadowalający, a gwiazdy niebawem obdarzą cię dodatkową kreatywnością. Spróbuj w pełni wykorzystać sprzyjającą okazję, by rozwiązać kilka niedokończonych spraw. Nadchodzi przełom w kwestii twojej kariery zawodowej. Oryginalne pomysły i myślenie poza schematem pozwoli wybić ci się z tłumu. Zamiast podążać cudzymi śladami, toruj własne ścieżki.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Przed tobą aktywny dzień. Masz do załatwienia kilka ważnych spraw, a nieoczekiwane sytuacje losowe zmuszą cię do zmiany planów. Zachowaj zimną krew i nie daj się wyprowadzić z równowagi osobom, które nie mają dla ciebie większego znaczenia. Jeżeli poniosą cię emocje, przez które powiesz o kilka słów za dużo, stracisz w oczach bliskiej osoby. Napięta atmosfera rozluźni się wieczorem. Zamiast spędzać ten czas samotnie, zaproś gości. Spotkanie z przyjaciółmi poprawi ci nastrój. Z ich ust słyszysz również pewną wiadomość, która bardzo podniesie cię na duchu.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Byki potrzebują zmiany otoczenia. Według horoskopu do twojego życia zakrada się dokuczliwa rutyna, przez którą straciłeś chęci do działania. Jesteś ambitny i lubisz wyzwania, a przez obecną sytuację czujesz się ograniczony. Zmiany nie przyjdą samoistnie, a czasem trzeba wziąć los we własne ręce. Aby zdobyć coś, czego nigdy nie mieliśmy, trzeba robić rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy. Gwiazdy są po twojej stronie, dlatego nie bój się podejmować ryzykownych decyzji. Jeżeli zamierzasz poprosić przełożonego o podwyżkę lub rozejrzeć się za nową pracą, nie odkładaj tego w nieskończoność, gdyż w innym wypadku dopadnie cię poczucie straconego czasu.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dostrzega, że zapracowane bliźnięta nie miały ostatnio zbyt dużo czasu dla swoich bliskich. Na szczęście po napiętym, pełnym zaskakujących zwrotów sytuacji etapie, nadchodzi okres odpoczynku. To dobry moment na wszelkie wyjazdy i podróże. Idealnymi towarzyszami będą członkowie rodziny. Dostrzegają, że jesteś przepracowany, a wasze relacje uległy ochłodzeniu, co wyraźnie ich zaniepokoiło. Postaraj się spędzić wolny czas z bliskimi. W ciężkich chwilach to właśnie oni są dla ciebie oparciem, a wiedz, że również mają swoje problemy. Jeżeli nie będziesz okazywał im zainteresowania, będą zawiedzeni. Chociaż nie zdajesz sobie z tego sprawy, w wielu kwestiach, to właśnie twoje ciepłe słowa najbardziej podnoszą rodzinę na duchu.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Według horoskopu raki zaczyna ogarniać uczucie niesprawiedliwości. Masz ściśle określone cele, a w twoim otoczeniu przebywają osoby, które dążą do podobnych rzeczy. Na wieść o ich sukcesach odczuwasz zazdrość, która jeszcze bardziej motywuje cię do pracy nad sobą. Nie ma niczego złego w czerpaniu inspiracji z otoczenia, dopóki nie zaczyna się dążyć po trupach do celu. Uważaj, bo szukanie dróg na skróty wcale nie wyjdzie ci na dobre. Najwięcej zyskasz, gdy zamiast rywalizacji, postawisz na współprace. Twoi znajomi mają trochę inne kompetencje i razem doskonale się uzupełnicie.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) W najbliższym czasie powinieneś trzymać się z daleka od hałaśliwych znajomych, hucznych zabaw i błahych rozrywek. Horoskop radzi zacisnąć pasa w sprawach finansowych. Ostatnio żyłeś ponad stand, a jeżeli nie zmienisz swojego postępowania prędzej czy później napotkasz problemy z budżetem. Wieczne życie chwilą, nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa. Ustal swoją listę priorytetów i trzymaj się z dala od kłopotów. Miej również na uwadze, że osoba, która wpadła ci w oko, ceni ludzi ambitnych. Zaimponujesz jej, jeżeli wykażesz się rozwagą i umiejętnością rozsądnego gospodarowania czasem.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Tego dnia zaczną dokuczać ci problemy z koncentracją. W pracy dwukrotnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem, nie wykonuj czynności wykraczające poza twoje kompetencje i notuj istotne informacje. Chwilowy brak skupienia wywołany jest zamieszaniem w życiu towarzyskim. Chociaż w tej sytuacji ciężko jest oddzielić sprawy zawodowe od prywatnych, postaraj się skupić na zadaniach służbowych. Wieczorem pozwól sobie na odpoczynek w domowym zaciszu. Relaks i medytacja pozwolą ci odzyskać siły. Chociaż wśród przyjaciół masz dobrych doradców, tym razem powinieneś przemyśleć pewne kwestie w samotności. Od decyzji, którą wkrótce podejmiesz, będzie zależeć twoja najbliższa przyszłość.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop zwiastuje ci pomyślność w sprawach finansowych. Twoja ciężka praca wreszcie się opłaci i wkrótce zobaczysz jej pierwsze efekty. Obudź w sobie przedsiębiorczego ducha. To dobry moment na wszelkie inwestycje oraz większe wydatki. Wolniejszy czas pozwoli ci również wprowadzić zmiany w najbliższym otoczeniu, które w dużej mierze wpływa na nasze samopoczucie. Śmiało możesz podjąć decyzję o małym remoncie lub przemeblowaniu. Na twoją korzyść wpłyną również zmiany w wyglądzie, dzięki którym zyskasz więcej pewności siebie. Małymi krokami wkraczasz w nowy, szczęśliwszy etap.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Uważaj, bo pierwsze wrażenie często bywa mylne. Nie należy oceniać książki po okładce, a wkrótce przyjdzie ci spotkać nowych ludzi. Bądź ostrożny i nie zwierzaj się z ważnych spraw prywatnych osobom, których dobrze nie znasz. Nawiązywanie nowych znajomości pomoże ci poszerzyć horyzonty. Zgodnie z horoskopem, to dobry moment na rozwijanie pasji. Czerp inspiracje z otoczenia. W sprawach zawodowych to właśnie kreatywne podejście najbardziej spodoba się szefowi. Łącz przyjemne z pożytecznym. Wkrótce zauważysz, że wiele twoich zainteresowań, pokrywa się z obowiązkami w pracy. Umiejętnie wykorzystane, przemówią na twoją korzyść.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Empatyczne i wrażliwe na krzywdę innych strzelce, chętnie wspierają swoich znajomych. Miej jednak na względzie, że pomoc nie polega na wykonywaniu pracy za osoby trzecie. Szanuj swoje zdrowie i nie poświęcaj się dla nikogo, gdyż ostatnio jesteś szczególnie przemęczony. Potrzebujesz też więcej czasu na przemyślenie pewnych spraw, ciszy i świętego spokoju. Horoskop miłosny dostrzega, że wciąż przeżywasz pewien zawód. Przyda ci się wsparcie przyjaciół, dlatego powiedz im otwarcie o swoich problemach. Bycie niezależnym wcale nie polega na ukrywaniu emocji, a czasem każdy potrzebuje się wygadać.