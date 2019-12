WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na piątek 20 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.12.2019) Wszystko toczyć się będzie własnym trybem. Nie zapominaj o realizacji długoterminowych planów i z rozmysłem oraz konsekwentnie realizuj to co wcześniej zostało zaplanowane. Nie zapominaj o radości, ktorą zapewnia Ci spędzanie czasu z innymi ludźmi. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla ryb Ryby (20.12.2019) Zapowiada się dzień pełen podsumowań, dzień w którym być może będziesz musiał się pożegnać z kimś lub z czymś. Możesz czuć smutek spowodowany tym co przeminęło. Prawdopodobnie staniesz przed koniecznością podjęcia trudnych decyzji i zakończenia niezdrowych relacji. Nie pal za sobą mostów, gdyż okoliczności w jakich funkcjonujesz, ulegną z czasem poprawie. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla barana Baran (20.12.2019) Możesz mieć poczucie zatrzymania się postępów, w działaniach, które będziesz podejmować. Prócz tego, możesz czuć się również zniechęcony oraz zmęczony sprawami bliskich Ci osób. Zaakceptuj pomoc od innych osób I usuń zbędne aktywności z Twojego harmonogramu działań. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla byka Byk (20.12.2019) Będzie to dzień, w którym ponownie ocenisz i ewentualnie przewartościujesz swoje dokonania, jeśli będziesz uważać to za konieczne. Musisz uzbroić się w cierpliwość i spokojnie zaplanować swoje dalsze kroki. Nie spiesz się i nie okazuj zniecierpliwienia. Spójrz na postęp z szerszej perspektywy. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (20.12.2019) Dzisiejszy dzień pokaże Ci, że jesteś znacznie silniejszy niż Ci się wydaje. Nikt nie będzie w stanie wyprowadzić Cię z równowagi. Wykorzystaj więc ten czas na wykonanie skomplikowanych i poważnych prac. Postrzegaj wzywania jako możliwości do nauki. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla raka Rak (20.12.2019) Spodziewaj się pozytywnych emocji takich jak radość, szczęście i przyjemność. Zrealizujesz wszystkie swoje plany. Możesz także otrzymać prezent od ukochanej osoby lub wpaść w sidła miłości. Skorzystaj z obiecującej propozycji. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla lwa Lew (20.12.2019) Dzisiejszy dzień będzie tym, w którym trafisz co celu. Stwórz szczegółowy plan dotyczący tego jak masz zamiar dalej postępować. Będzie to dzień pełen energii, dobry na to, aby doprowadzić rzeczy do porządku, a także wyjaśnić przeszłe sprawy. Przeanalizuj i sprawdź czy bliskie Ci osoby nie wybijają Cię ze stanu gotowości do osiągnięcia wyznaczonych wcześniej celów. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla panny Panna (20.12.2019) Prawdopodobnie unikać będziesz aktywności i skupisz się na własnych przeżyciach wewnętrznych w celu dokonania życiowego bilansu. Dostrzeżesz korzyści z czasu spędzonego w samotności. Bądź ostrożny i uważny. Przed podjęciem ważnej decyzji spokojnie się zastanów. Pamiętaj też, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy byciem samym a byciem samotnym. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop dzienny dla wagi Waga (20.12.2019) Nowe możliwości dotyczące kariery, które się przed Tobą pojawią wymagać będą uczciwości i odpowiedzialności. Możesz zostać poproszony o pomoc, lub sam skorzystać ze wsparcia drugiego człowieka. Będziesz miał okazję do tego, aby stworzyć komuś jakieś możliwości lub udzielić wsparcia. Dowiedz się więcej u Eksperta! Skorpion (20.12.2019) Ciesz się dzisiejszym dniem i czerp radość z tego, co daje życie oraz świat. Kreatywność i ciężka praca przyniosą Ci wspaniałe rezultaty. Przygotuj się na twórcze pomysły oraz pamiętaj, że każde rozpoczęte działanie ma duże szanse powodzenia. Zatroszcz się o swoje ciało, stosuj wszystko co sprawi, że poczujesz się przepełniony pozytywną energią. Dowiedz się więcej u Eksperta! Strzelec (20.12.2019) Zapowiada się dość trudny dzień. Wiele Twoich uczuć może mieć swoje podłoże w niepokoju i nie będą one oparte na rzeczywistości. Prawdopodobnie będziesz musiał się z kimś lub z czymś skonfrontować. Kwestie materialne mogą Cię bardzo absorbować Wszystko czego pragniesz, możesz osiągnąć wkraczając na duchową ścieżkę. Dowiedz się więcej u Eksperta! Koziorożec (20.12.2019) W dniu dzisiejszym wykaż się umiejętnością dokonywania klarownych wyborów. Koziorożec (20.12.2019) W dniu dzisiejszym wykaż się umiejętnością dokonywania klarownych wyborów. Pozbądź się nieśmiałości i przestań być zależnym od kogoś lub czegoś. Kieruj się intuicją i nie obawiaj się odrzucić tego, co nie pasuje do Twoich standardów. Nie trać z pola widzenia humoru kryjącego się w życiu. Dowiedz się więcej u Eksperta!