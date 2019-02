Horoskop dzienny na piątek 15 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na piątek 15 lutego 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Od pewnego czasu czujesz coś więcej do jednej osoby. Patrzysz jednak na was przez pryzmat poprzednich doświadczeń. Relacja z przeszłości przyniosła wiele trudnych sytuacji, ale dużo cię nauczyła. Zdążyłeś już przemyśleć swoje postępowanie i wyciągnąłeś odpowiednie wnioski. Najwyższy czas, żeby ruszyć naprzód. Jeżeli wciąż będziesz spoglądał za siebie, ominie cię wyjątkowa okazja.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Pewna osoba nadepnęła ci na odcisk, ale nie warto zbyt długo żywić do niej urazy. Ostatnio ryby są szczególnie drażliwie i wykazują skłonność do nadinterpretowania pewnych faktów. Nie działaj pochopnie, a swoje decyzje konsultuj z ludźmi, do których masz zaufanie. Pamiętaj, że jedna sytuacja widziana oczami różnych osób może być odebrana zupełnie inaczej.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Pojawi się doskonała okazja do podniesienia twoich kwalifikacji zawodowych. Umiejętności, które zdobędziesz, bardzo się przydadzą w najbliższej przyszłości. Chcąc osiągnąć upragniony cel, nie szukaj jednak drogi na skróty i nie posiłkuj się cudzą pracą. Nagroda jest przewidziana dla osób najwytrwalszych i pracowitych, a łatwe rozwiązania na dłuższą metę nie przyniosą rezultatu.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) To twój szczęśliwy dzień. Osoba, po której się tego nie spodziewałaś, bardzo mile cię zaskoczy. Napięty okres w pracy także dobiegnie końca i wreszcie znajdziesz czas na realizację swoich pasji. Los sprzyja kontaktom z koziorożcami oraz skorpionami. Nadajecie na tych samych falach, a niedługo odkryjecie, że macie podobne hobby.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dokonałeś ważnego wyboru, który pociągnie za sobą szereg ważnych wydarzeń. Nie trać czasu na zastanawianie się, co by było, gdybyś postąpił inaczej. Nie masz czasu na analizy poprzednich sytuacji, gdyż musisz skupić się na bieżących sprawach. Przed tobą duża szansa. Wreszcie będziesz mógł wcielić w życie pomysł, który chodził ci po głowie już od dłuższego czasu. Kolejne decyzje konsultuj z ważną dla ciebie osobą. Doceni fakt, że liczysz się z jej zdaniem.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Pewna bliska osoba drażniła cię już od dłuższego czasu, ale szala goryczy przelała się w najmniej spodziewanym momencie. W przypływie złości powiedziałeś o kilka słów za dużo, czego niedługo zaczniesz żałować. Zanim podejmiesz kolejne kroki, zdobądź się na szczerą rozmowę z kimś, kto dobrze zna dwie strony konfliktu. Usłyszysz cenne wskazówki, które pomogą ci znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś wszystkie lwy są wyjątkowo leniwe i pozbawione motywacji. To nie jest dobry moment na podejmowanie kluczowych decyzji. Zmęczony organizm nie bez powodu domaga się odpoczynku. Pamiętaj, że przepracowany umysł pracuje mniej wydajnie. Bez wyrzutów sumienia pozwól sobie na chwilę relaksu w domowym zaciszu. Wieczór będzie sprzyjał również spotkaniom towarzyskim.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Po okresie kilku potknięć, los zacznie ci sprzyjać w sprawach sercowych. Na horyzoncie pojawi się nowa osoba, która zupełnie zawróci ci w głowie. To ktoś zupełnie niepodobny do twoich poprzednich sympatii. Wyróżnia się nietypową pasją i optymistycznym podejściem do życia. Uważaj jednak, żeby w nową relację nie angażować się zbyt szybko. Więź tworzona w pośpiechu nie będzie zbyt trwała.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Przestań obwiniać się za coś, co nie jest twoją winą. Doszło do przykrego wydarzenia, w które wplątałeś się przez przypadek. Pamiętaj jednak, że na pewne rzeczy zwyczajnie nie mamy wpływu. Pewne sytuacje wyklarują się z biegiem czasu. Zamartwianie się na zapas w niczym nie pomoże. Zamiast tego poświęć więcej czasu bliskiej osobie, która zaczyna się o ciebie martwić.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Osoba, z którą zazwyczaj bardzo dobrze się dogadujesz, zaczyna zachowywać się w dziwny sposób. Wpływ na jej zachowanie ma nowe towarzystwo. Obracając się w nowym gronie, zaczyna ignorować rzeczy, które niegdyś były dla niej ważne. Twoja złość jest zrozumiała, ale zamiast reagować impulsywnie, spróbuj szczerze z nią porozmawiać.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Dzisiaj wszystkie strzelce zostały obdarzone wyjątkową kreatywnością. Dobre, nowatorskie pomysły będą przychodzić ci do głowy na każdym kroku. Postaraj się w pełni wykorzystać szczęśliwą passę i w pełni angażuj w sprawy zawodowe. Jesteś pod obserwacją wpływowej osoby, na której opinii bardzo ci zależy. Jeżeli umiejętnie rozegrasz sytuację, masz szansę dużo zyskać.