Horoskop dzienny na piątek 12 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop przepowiada, że twoje sprawy sercowe wreszcie zaczną postępować w dobrym kierunku. Wcześniejsze nieporozumienia w końcu się wyjaśnią, a wasza relacja ulegnie poprawnie. Wyciągnij jednak wniosku z poprzednich niesnasek i zapamiętaj, że pośpiech nie sprzyja budowaniu trwałych relacji. Masz do czynienia z osobą, która kładzie nacisk na więź emocjonalną z drugą osobę. Przyjmij metodę małych kroków i nie wywieraj na partnerze presji, a wszystko ułoży się po twojej myśli.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Uważaj, dzień ten zacznie się wyjątkowo nerwowo. Będziesz zmuszony do szybkiego i zdecydowanego działania, co przy natłoku emocji może okazać się nie lada wyzwaniem. W zaistniałej sytuacji horoskop zaleca współpracę z drugą osobą. Przyjmij pomoc kogoś, kto potrafi się odnaleźć w podbramkowej sytuacji, a przy tym ma stalowe nerwy. Druga połowa dnia przyniesie zdecydowanie lżejszą atmosferę. W najmniej spodziewanym momencie usłyszysz wiadomość, która skutecznie poprawi ci nastrój. Zamiast siedzieć w domu, przyjmij zaproszenie znajomych. Wiedz, że nie pożałujesz.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Zgodnie z horoskopem, barany powinny teraz skierować swoją uwagę na sprawy finansowe. Nadchodzi dobry okres na wszelkiego rodzaju inwestycje, większe wydatki oraz decyzje związane z budżetem. Ostrożnie dobieraj partnerów biznesowych i nie pożyczaj dużych sum pieniędzy osobom, do których nie masz zaufania. Wiedz, że w najbliższym otoczeniu przebywa zazdrosny o twoje sukcesy intrygant. Może przypisywać sobie zasługi osób trzecich i manipulować faktami. Jeżeli zachowasz czujność, możesz go złapać na gorącym uczynku, a przy tym zdemaskować przed wpływowymi osobami.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Byki potrzebują teraz spokoju i stabilizacji. W twoim życiu zapanował istny chaos. Będąc rozdarty pomiędzy sprawami zawodowymi a problemami rodzinnymi, już od dłuższego czasu nie znalazłeś chwili dla siebie. Jeżeli niczego nie zmienisz, sytuacja szybko odbije się na twoim zdrowiu. Najwyższy czas, żebyś zmienił podejście. Masz przed sobą ściśle określony cel, a twoje kompetencje są wystarczające, aby go osiągnąć. To dobry moment na samorealizację, z kolei wieczory, najlepiej spędzić relaksując się w domowym zaciszu. Nie obiecuj innym pomocy, jeżeli brakuje ci sił. Pamiętaj, że praca wykończonego organizmu jest zawsze mniej wydajna.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dostrzegasz u siebie wyraźny spadek formy i deficyt energii. Horoskop widzi, że bliźnięta są rozleniwione, przez co coraz ciężej jest im się zmobilizować do wykonywania nawet najprostszych zadań. To nie jest odpowiednia pora, by rozpoczynać nowe projekty, ani inwestować duże sumy pieniędzy. Jesteś roztargniony, a w takim stanie zdecydowanie łatwiej o pomyłkę. Najlepiej zrobisz, koncentrując się teraz na sprawach rodzinnych. Ostatnio wasze relacje uległy ochłodzeniu, co wywołało bliskich w wyraźny niepokój. Szczerze z nimi porozmawiaj i przekonaj, że nie mają powodów do zmartwień.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop ogłasza, że to twój szczęśliwy dzień. Gwiazdy obdarzyły raki szczególną pomyślnością. Będziesz tryskać optymizmem i pozytywną energią, czym przeciągniesz do siebie ludzi. Umiejętnie wykorzystaj tak dobrą passę. Zamiast siedzieć w domu, postaw na spotkania towarzyskie. Nadarzy się okazja do rozmowy z osobą, która udzieli ci bardzo dobrej rady. Dzięki tej wskazówce zdołasz rozwiązać pewien problem, z którym borykałeś się już od dłuższego czasu. Pamiętaj jednak, żeby odwdzięczyć się za tę drobną przysługę. Druga osoba doceni dobrą wolę z twojej strony.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Chociaż nie chcesz się do tego przyznać, nieustannie analizujesz słowa pewnej osoby, która nieświadomie cię uraziła. Byki są bardzo pamiętliwie, ale horoskop podpowiada, że pielęgnowanie w sobie złości, może mieć dużo negatywnych skutków. To samo wydarzenie widziane przez różne osoby, może zostać zrozumiane w zupełnie inny sposób. Nie oceniaj, póki nie poznasz dwóch stron medalu i bądź otwarty na to, co usiłują przekazać ci inni. Los przygotował dla ciebie pewną szansę. Nie dostrzeżesz jej, jeżeli będziesz negatywnie nastawiony do otoczenia.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Twój horoskop dzienny podpowiada, że powinieneś uzbroić się w cierpliwość. Ciężko pracowałeś na swój sukces i nie ma niczego dziwnego w tym, że oczekujesz pierwszych rezultatów swojej pracy. Miej jednak na względzie, że to długotrwały i żmudny proces. Wbrew pozorom osiąganie założonych celów twoim znajomym wcale nie przychodzi o wiele łatwiej. Mniej od siebie wymagają, a ambitne panny celują w cięższe do osiągnięcia cele. Nie trać motywacji i nie zbaczaj z obranej ścieżki. Wkrótce uśmiechnie się do ciebie szczęście.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Oczekuj przełomu. Po spokojnym momentami monotonnym okresie, przyjdą gruntowne zmiany. Na początku niezwykle trudno będzie ci się odnaleźć w nowych warunkach, ale im szybciej odnajdziesz wsparcie w postaci nowych znajomych, tym sprawnie ci to pójdzie. Zgodnie z horoskopem, nie powinieneś stronić od podejmowania wyzwań w kwestiach zawodowych. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Trzymając się tylko i wyłącznie starych i bezpiecznych rozwiązań uniemożliwiasz sobie dalszy rozwój. Nie obstawaj za starym porządkiem. Z czasem dostrzeżesz, że nowe realia będą na twoją korzyść.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Zauważ, że stopniowo zaczynasz oddalać się od osoby, która zawsze była dla ciebie bardzo ważna. Chociaż nie wystąpiły kłótnie, wyczuwasz wyraźną zmianę atmosfery, gdy przebywacie razem. Utrata dawnej swobody wzbudza twój niepokój, słusznie skłaniając to rozmyślań. Wiedz, że taki obrót spraw może być spowodowany tym, że znajomy wkroczył w nowe towarzystwo. Zamiast snuć podejrzenia i jeszcze bardziej psuć sobie nerwy, zdobądź się na szczerą rozmowę.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny sugeruje zachować ostrożność. Strzelce są teraz chorowite i osłabione. Pamiętaj, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego nie bagatelizuj złego samopoczucia i jak najszybciej zacznij działać. To nie najlepszy moment na dalsze wyjazdy. Przed Tobą ważne wydarzenie, na które czekałeś już od dłuższego czasu. Póki możesz sobie na to pozwolić, odpocznij i zregeneruj się w domowych zaciszu. Jeżeli będziesz źle się czuł, nie podołasz wszystkim wyzwaniom.