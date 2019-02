Horoskop dzienny na piątek 1 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na piątek 1 lutego 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na piątek 1 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Już niedługo będziesz w najlepszej dotychczas formie. Wiedz, że komplementy, które usłyszysz są szczere, a ich autorzy mają dobre intencje. Nie poprzestań na laurach. Pojawi się świetna okazja do samorozwoju. Chociaż powoli zaczyna dopadać Cię zmęczenie, nie zwalniaj tempa. Jesteś na dobrej drodze do uzyskania celu, który jeszcze niedawno wydawał się nieosiągalny.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Naucz się umiejętnie gospodarować wolnym czasem. Zapowiada się trudniejszy, pełen napięć okres. Zyskają osoby, których wyróżnia wyjątkowa kreatywność. Nie boj się wyjść przed szereg. Chociaż działanie według ściśle określonego schematu nie jest Twoją mocną stroną, tym razem nadarzy się idealna okazja do pokazania swoich zalet. W miarę możliwości unikaj pracy w grupie. Wyjdziesz lepiej na prezentowaniu się jako jednostka, gdyż osoby trzecie chętnie przypisałyby sobie Twoje zasługi.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Strach przed oceną zaczyna blokować Twoje działania. Wciąż masz w głowie pewno dawne wydarzenie i przykre wspomnienia wzbudzają w Tobie strach przed krytyką. Miej jednak na uwadze, że tym razem przebywasz w nowym otoczeniu. Staraj się dostrzegać plusy w każdej sytuacji. Twoje pesymistyczne nastawienie jest nieuzasadnione, a stale stojąc w miejscu, niczego nie zyskasz. Sprzymierzeńców w podejmowaniu trudnych decyzji znajdziesz w lwach i rakach. Lubię Cię posłużą dobrą radą.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Los sprzyja sprawom sercowym. Ostatnio zupełnie ogarniała Cię praca, a gdy już uporałeś się z problemami, zaczynasz odczuwać samotność. W Twoim otoczeniu jest osoba na której szczególnie Ci zależy i coraz bardziej odczuwasz brak wspólnie spędzonych chwil. Na szczęście sytuacja ulegnie zmianie. Będziesz mieć więcej wolnego czasu, a co za tym idzie, możliwości do spotkań. Przejmij inicjatywę i zaproponuj wyjazd na weekend lub chociażby wyjście do restauracji. Twój gest zostanie doceniony.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Pewna osoba zwierzy się z problemu, który jest dla Ciebie kompletnie niezrozumiały. Zamiast zarzucać, że przejmuje się nieznaczącymi sprawami, okaż trochę empatii. Każdy człowiek ma inny charakter i odmienne podejście do wielu spraw. Coś, co dla Ciebie wydaje się błahe, dla innych może oznaczać koniec świata. Wsparcie będzie Ci potrzebne, gdy nadejdą kłopoty. Wówczas będziesz mieć wartościowego sojusznika, skłonnego do bezinteresownej pomocy.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) To nie jest dobry moment na wszelkie zakłady. Nie pożyczaj również gotówki ludziom, do których nie masz zaufania. Na horyzoncie pojawi się ktoś, kto będzie gotów wykorzystać Twoje dobre intencje. Zachowaj czujność w sprawach zawodowych, bądź precyzyjny i dwukrotnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem. Dzięki ostrożnemu podejściu unikniesz problemu, z którym borykać się będzie pewien znajomy. Wyciągaj wnioski z cudzych błędów.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Ostatnio nie dopisuje Ci dobry nastrój. Zachowanie znajomych wyjątkowo Cię irytuje i odnosisz wrażenie, że los na każdym kroku płata rozmaite figle. Na szczęście pechowy okres wreszcie minie. Twoje rozdrażnienie jest uzasadnione, ale to nie powód, aby wyładowywać się na innych. Jeżeli zrazisz ich do siebie, zaczną odmawiać spotkań, a w konsekwencji odczujesz samotność. W najbliższym czasie pojawi się atrakcyjna oferta, która znacznie przyspieszy rozwój Twojej karier. Nie zastawiaj się dwa razy i ją przyjmij. Taka szansa może się nie powtórzyć.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dziś Twoim największym wrogiem będzie lenistwo. Ciąży nad Tobą wizja obowiązków, które przekładasz już od dłuższego czasu. Pamiętaj jednak, że nie jesteś jedyną osobą, która wolniejsze chwile wolałaby poświęcić hobby i rozrywkom. Pewne osoby na Ciebie liczą i z niecierpliwością wyczekują efektów Twojej pracy. Im szybciej zmobilizujesz się do działania, tym lepiej. Jeżeli zawiedziesz zaufanie innych wiedz, że długo Ci tego nie zapomną.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Od pewnego czasu myślisz o powrocie do hobby, które zaniedbałeś z powodu braku czasu. Teraz, gdy odzyskałeś w życiu stabilizację, takie działanie będzie możliwe. Pozytywnej energii w życiu doda Ci urozmaicenie. To dobry czas na próbowanie nowych rzeczy. Spróbuj zarazić pasją osobę, na której Ci zależy. Wspólne zainteresowania pozwolą Wam się do siebie zbliżyć.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Cierpliwość się opłaciła i skorpionom zacznie dopisywać szczęście pod względem finansowym. W najbliższym czasie możesz spodziewać się nagłego przypływu gotówki. Jeżeli planujesz większe wydatki lub inwestycje, warto zastanowić się nad tym teraz. Liczne okazje sprawią, że będziesz zadowolony z zakupów. W godzinach wieczornych nie odmawiaj spotkań ze znajomymi. Ktoś chce przekazać Ci ważną wiadomość.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Ostatnio bardzo dużo czasu poświęcałeś innym i to właściwy moment, żebyś zatroszczył się o własne potrzeby. Wiele osób nie rozumie tego, ile dla nich robisz. Takie podejście nie wynika jednak z ich złych intencji, ale nieświadomości. Nie wyszukuj sobie dodatkowych obowiązków, ale w wolniejszej chwili zrób coś dla ciała i duszy. Dobrą energię zapewni Ci zarówno relaks z domowym zaciszu, medytacja, jak oraz różne zabieg pielęgnacyjne.