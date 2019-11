WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na piątek 1 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02)

Wagi są dzisiaj wyjątkowo rozdrażnione i skłonne do konfliktów. Zdaniem horoskopu to nie jest najlepszy okres na pracę zespołową ani próbowanie nowych rzeczy. Frustrację warto za to wyładować w sporcie lub kreatywnych działaniach takich jak, chociażby malowanie. Nie wiń siebie za gorsze samopoczucie. Od kilku dni zmagałeś się ze stresem, który wciąż rozpaczliwie próbuje znaleźć ujście. Twój nastrój ulegnie za to poprawie w godzinach wieczornych. Usłyszysz wówczas miłą wiadomość. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny ostrzega przed plotkarzem, który niespodziewanie pojawi się w twoim najbliższym otoczeniu. To osoba z pozoru sympatyczna i otwarta, ale w rzeczywistości jest również żądna sensacji. Swoim bezpośrednim podejściem szybko zaskarbi sobie sympatię twoich znajomych. Nie okazuj jej jawnej antypatii, ale zachowaj czujność. Pamiętaj, żeby nie zwierzać się z ważnych spraw osobom, do których nie masz zaufania. Waż również słowa w towarzystwie, bo wyrwane z kontekstu zdanie powtórzone odpowiedniej osobie, przemówi na twoją niekorzyść. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Horoskop doradza postawienie na rozwój kariery zawodowej. Od pewnego czasu masz wrażenie, że tkwisz w jednym punkcie, co nie wpływa korzystnie na twoje samopoczucie. Barany są ambitnie i lubią się rozwijać, co w obecnej chwili jest utrudnione. Spróbuj myśleć perspektywicznie. Jeżeli uważasz, że za swoją ciężką pracę nie jesteś właściwie nagrodzony, nie bój się powiedzieć tego na głos. W ostateczności, jednym z rozwiązań może być zmiana posady. Pamiętaj, że nie masz małych kompetencji i stać cię na więcej. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) To twój szczęśliwy dzień. Horoskop przeczuwa, że dzisiaj gwiazdy obdarzyły wszystkie byki wyjątkową pomyślnością. Obowiązki, które zazwyczaj zajmują ci dużo czasu, wykonasz z zadziwiającą łatwością. Wolniejszą chwilę warto poświęcić na poszerzenie wiedzy z dziedziny, która ostatnio sprawia ci problem. Otaczają cię osoby doświadczone, a przy tym otwarte i chętne do pomocy. Ich uwagi pomogą otworzyć ci oczy na pewnej istotne kwestie, które będą kluczowe w rozwoju spraw zawodowych. W godzinach wieczornych spotka cię miła niespodzianka. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Twój horoskop dzienny odradza angażowania się w cudze spory. Dojdzie konfliktu między znajomymi. To dwie osoby, które darzysz dużą sympatią, dlatego nie stawaj po żadnej ze strony. Prawdziwi przyjaciele powinni uszanować twoją decyzję. Miej na uwadze, że dzisiejszy dzień nie jest najlepszą porą na dalsze wyjazdy oraz huczne przyjęcia poza domem. Bliźnięta są ostatnio bardzo przemęczone i potrzebują chwili relaksu w domowym zaciszu. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Nie odwlekaj obowiązków domowych na później. Horoskop przewiduje, że najbliższym czasie twoim priorytetem staną się sprawy służbowe, przez co ciężko ci będzie zagospodarować, chociażby chwilę wolnego na domowe porządki. To nie jest również najlepszy moment na prowadzenie aktywnego życia towarzyskiego. Przed tobą pojawi się pewna szczególna okazja, ale żeby ją wykorzystać, musisz być czujny i działać szybko. Nagrodzeni będą ci, którzy błyskawicznie wykażą się refleksem. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Dzień zacznie się wyjątkowo nerwowo. Nieprzewidziane sytuacje losowe sprawią, że ciężko będzie ci poradzić sobie z powierzonymi obowiązkami. Pamiętaj jednak, iż stres nie sprzyja precyzji. Zachowaj zimną krew i staraj się nie wdawać w dyskusje z osobami skłonnymi do paniki. W zaistniałej sytuacji możesz dostrzec również szansę do zaprezentowania swoich umiejętności osobie, na której opinii szczególnie ci zależy. Pod wpływem wiedzy i kompetencji wyróżniasz się na tle innych. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Kluczem do sukcesu okażą się dyscyplina i sumienność. Dostrzegasz wady innych ludzi, przy czym nie masz większych oporów przed wypomnieniem im błędów. Nie ma niczego złego w konstruktywnej krytyce, ale zanim zaczniesz oceniać innych, popatrz na samego siebie. Masz sporą wiedzę, a jednak w twojej pracy nadal widoczne są pewne niedociągnięcia. Spróbuj popracować nad sobą, będąc przy tym bardziej wyrozumiałym dla otoczenia. Los odpłaci ci z nawiązką. Nie tylko poszerzysz swoje kompetencje, ale również zyskasz sympatię osób, z którymi masz częsty kontakt. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Pamiętaj, że sukces przychodzi z czasem. Działania, które podejmujesz, są słuszne i prędzej czy później zobaczysz efekty. Czas oczekiwania nie powinien być dla ciebie okresem frustracji, a finalnie to właśnie cierpliwość przemówi na twoją korzyść. Nie porównuj się też do innych ludzi. Twoje kompetencje nie są mniejsze, ale podjęliście inne kroki w kontekście rozwoju kariery. Najważniejsze, że wiesz, czego chcesz. Moment, w którym to osiągniesz, pozostaje jedynie kwestią czasu. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Horoskop przewiduje, że dziś gwiazdy obdarzą wagi wyjątkową kreatywnością. Znajdziesz niestandardowe rozwiązanie problemu, z którym od dłuższego czasu nie mogłeś sobie poradzić. To odpowiedni moment na rozwój nowych umiejętności. Będziesz zaskakująco szybko przyswajał nową wiedzę. Nie rezygnuj z zadań, które nieco wykraczają poza zakres twoich obowiązków. Podejmując się ich, zyskasz w oczach wpływowej osoby. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny radzi, żebyś nie zmieniał zdania pod wpływem opinii innych. Wkraczasz w nowe towarzystwo, w którym jest dużo ludzi o skrajnych cechach charakteru. Niełatwo odnaleźć się w takim środowisku, ale im szybciej nawiążecie nić porozumienia, tym łatwiejsza będzie wasza współpraca. Zaimponujesz innym asertywnością i szczerymi wypowiedziami na temat poruszanych zagadnień. Wchodząc w relacje z nowymi ludźmi, nie oceniaj książki po okładce. Niektórzy bardzo cię zaskoczą. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Nie ma potrzeby martwić się na zapas. Pamiętaj, że nie stoisz w miejscu, ale jesteś na etapie rozwiązywania pewnego problemu. To długotrwały proces, dlatego powinieneś uzbroić się w cierpliwość. Na szczęście okres ciężkiej pracy już minął i wreszcie znajdziesz czas na zasłużony odpoczynek. Ukojenie przyniesie ci czas spędzony w gronie najbliższych.