Horoskop dzienny na niedzielę 5 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na niedzielę 5 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na niedzielę 5 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dzienny podpowiada, żebyś nie dał wyprowadzić się z równowagi. Pewna osoba świadomie spróbuje zagrać ci na emocjach powołując się przy tym na przykre wydarzenia z przeszłości. Pamiętaj, że co cię nie zabiję, to cię wzmocni, a ty wyciągnąłeś już cenne wnioski z tamtych doświadczeń. Wiedz, że przez znajomego przemawia zazdrość i ignoruj jego zaczepki, samemu nie prowokując żadnych konfliktów. Twoje poczynania obserwuje osoba, na której opinii ci zależy. Postępując rozważnie, bardzo zyskasz w jej oczach.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Natłok różnych spraw odwraca twoją uwagę od ułożonego wcześniej planu, ale pod żadnym pozorem nie zapominaj o swoich priorytetach. Najbliższy czas będzie kluczowy dla rozwoju sytuacji i jeżeli wykażesz się refleksem, masz szansę sporo zyskać. Powoli zaczyna udzielać ci się zmęczenie, ale wytrzymaj jeszcze chwilę i nie marnuj czasu na błahe rozrywki. Horoskop zapewnia, że los przygotował dla ciebie pewną niespodziankę. Pracowici zostaną nagrodzeni.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop dostrzega, że ostatnio barany są szczególnie zabiegane i skoncentrowane głównie na sprawach zawodowych. Nie ma niczego złego w dążeniu do samorozwoju, dopóki nie zaczynasz zaniedbywać przy tym relacji rodzinnych. Twoi bliscy dostrzegają ochłodzenie w waszych kontaktach i coraz bardziej ich to niepokoi. We wszystkich należy zachować umiary, a ty powinieneś odgrodzić życie prywatne od zawodowego. W wolnej chwili nie wyszukuj sobie dodatkowych prac, ale zamiast tego wyjdź z inicjatywą i zaproponuj bliskim spotkanie. Z pewnością docenią twój gest.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Znajomy, którego byś o to nie podejrzewał, zwierzy ci się z problemu, który będzie dla ciebie kompletnie niezrozumiały. Masz zupełnie innych pogląd na pewne sprawy, jednak to nie powód, by uznawać jego niepokój za mało istotny. Horoskop zaleca okazanie empatii. Pamiętaj, że każdy człowiek ma inny charakter i odmienne podejście do wielu spraw. Coś, co dla ciebie wydaje się błahe, dla innych może mieć wielkie znaczenie. Bądź dla znajomego wsparciem, a zyskasz szansę na zdobycie nowego, szczerego przyjaciela. Twoja wyrozumiała postawa znaczy dla niego więcej, niż myślisz.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś twoim największym utrapieniem okaże się zwykłe lenistwo. Ciążąca nad tobą wizja obowiązków skutecznie odbiera chęci do działania. W głębi duszy wiesz, że sam jesteś sobie winny, gdyż odkładałeś realizację wielu planów na później. Niestety, wreszcie będziesz musiał zmierzyć się z zaległościami i najważniejsze, być zrobił to szybko. Horoskop przygotował dla ciebie atrakcyjną ofertę. Do podjęcia wyzwania będziesz jednak potrzebował czasu. Kluczem do sukcesu będzie mobilizacja. Jeżeli nie znajdziesz w sobie siły do działania, wkrótce pożałujesz takiej postawy.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Raki są z reguły wiernymi przyjaciółmi, jednak cecha ta czyni ich również osobami skłonnymi do dużych poświęceń. Według horoskopu za bardzo przejmujesz się sprawami innych, co skutecznie odsuwa cię od dalszego rozwoju. W twoim otoczeniu są osoby, które przywykły do twojej opiekuńczości i zaczynają świadomie czerpać z niej korzyści. Pamiętaj, że pomoc nie polega na wykonywaniu pracy za innych. Szczególnie gdy wspomniane osoby nie doceniają twoich czynów. Jeżeli nie zmienisz podejścia, niektórzy zaczną cię wykorzystywać. Bądź asertywny, zacznij odmawiać i skup się na realizacji własnych celów. Prawdziwi przyjaciele powinni wspierać cię w dążeniu do sukcesu.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop przeczuwa, że nastąpi przełom w relacjach towarzyskich. Wreszcie uporałeś się z problemami w sprawach zawodowych i powoli zaczynasz odczuwać samotność. To znak, że nie powinieneś zamykać się w czterech ścianach, ale otworzyć na ludzi. Nie odmawiaj ,gdy ktoś zaproponuje ci spotkanie. Masz rozrywkowych znajomych, którzy chętnie przedstawią cię swoim przyjaciołom. W dobry nastrój wprowadzi cię zmiana otoczenia. Jeżeli rozważasz dłuższy wyjazd lub chociażby wypad na weekend wiedz, że to świetny pomysł. Najlepszymi kompanami okażą się osoby spod znaków ryb i wodników. Będziecie nadawać na tych samych falach.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Tracisz zbyt dużo czas na przejmowanie się rzeczami, na które w rzeczywistości nie masz wpływu. Panny są z natury ambitne, a po osiągnięciu zamierzonych celów, zwykle od razu podnoszą poprzeczkę. Horoskop przypomina jednak, że najistotniejsze zmiany często przychodzą z czasem i tym razem również powinieneś uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli nie zobaczysz z obranej ścieżki, efekty twojej pracy będą zadowalające. Teraz, zamiast uporczywie ich wyczekiwać, skup się bieżących wydarzeniach. Niedługo nastąpi przełom w sprawach sercowych. Chociaż tego nie dostrzegasz, masz więcej, niż jednego adoratora.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Według horoskopu to, że ryzyko raz ci się opłaciło, wcale nie oznacza, że za każdym razem będziesz mieć tyle szczęścia. Tym razem, przy podejmowaniu decyzji postaw na pewniejsze, bezpieczniejsze opcje. Ostatnio w twoim życiu wiele się działo i po burzliwym okresie potrzebujesz stabilizacji. To nie jest najlepszy moment na podejmowanie dodatkowych wyzwań. Wolny czas poświeć lepiej rodzinie i przyjaciołom. Gwiazdy obdarzyły wagi pozytywną energią, dzięki której będą przyciągać do siebie ludzi. Bądź czujny. Na jednym ze spotkań usłyszysz

zaskakującą wiadomość, przez którą zmienisz nastawienie do pewnej osoby.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dzień zacznie się wyjątkowo nerwowo i stresująco. Przez nieprzewidziane okoliczności losowe, będziesz zmuszony do szybkiej modyfikacji swoich planów. Napiętą atmosferą poskutkują dodatkowo niesnaski w relacjach z innymi ludźmi. Horoskop odradza bierne czekanie, aż sprawy wyklarują się same. Wiedz, że przyczyną konfliktu jest zwyczajne nieporozumienie, które można wyjaśnić długą, szczerą rozmową. Przejmij inicjatywę i bądź mediatorem między dwiema stronami. Twoja postawa nie tylko zaimponuje znajomym, ale również doprowadzi do załagodzenia sporu.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Wreszcie nastąpi przełom w sprawie, która spędzała ci sen z powiek już od dłuższego czasu. Uważnie słuchaj rad osób starszych i bardziej doświadczonych. Znają podłoże problemu, z którym się borykasz i udzielą kilku cennych wskazówek. To nie jest jednak najlepszy moment na wszelkie inwestycje oraz większe wydatki. Nie pożyczaj również swojej własności osobom, do których nie masz zaufania. W najbliższym czasie horoskop zaleca oszczędność. Jeżeli będziesz umiejętnie gospodarował posiadanymi środkami, unikniesz kłopotów podobnych do tych, które spotkały kogoś znajomego.