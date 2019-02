Horoskop dzienny na niedzielę 24 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na niedzielę 24 lutego 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Dzień zacznie się wyjątkowo leniwie i już od rana będziesz odczuwał zmęczenie . Na szczęście nie przewidziałeś na ten dzień zbyt wielu zadań do wykonania. Stresujący czas wreszcie mija, więc przeznacz luźniejszy okres na należyty odpoczynek. Niedługo na horyzoncie pojawią się nowe wyzwania. Żeby im podołać, musisz być wypoczęty i mieć otwarty umysł.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Popełniłeś błąd, do którego nie chcesz się przyznać. Byki są z natury bardzo dumne, a tego typu sytuacje mogą uważać, za skazy na honorze. Mimo wszystko powinieneś zdobyć się na odwagę i przeprosić znajomego. Nikt nie jest nieomylny. Niedługo pojmiesz, że nie jesteś jedyną osobą, która dopuściła się podobnej pomyłki. Nie próbuj jednak jej tuszować, bo wszystko wyjdzie na jaw. Na twoją korzyść przemówi szczerość.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Twój umysł jest otwarty i dziś znacznie szybciej chłoniesz wiedzę. To dobry moment na naukę nowych rzeczy. Wolniejszy czas postaraj się spożytkować możliwie produktywnie. Jeżeli rozważasz podjęcie kursów, które pomogłyby rozszerzyć twoje kompetencje wiedz, że to dobry pomysł. Niedługo pojawi się również atrakcyjna możliwość rozwoju kariery zawodowej.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Los sprzyja sprawom miłosnym. Ciężki okres dobiegł końca. Wreszcie będziesz mógł odpocząć od nadmiaru pracy i zająć się życiem towarzyskim. Zadbaj o kontakty z rybami. Obecnie są na podobnym etapie, dzięki czemu, będziecie doskonale się dogadywać. W najmniej spodziewanym momencie, na twojej drodze pojawi się dwóch adoratorów. To osoby o zupełnie różnych charakterach, które mogą dużo namieszać.

Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Zamiast narzekać na nudę, wreszcie zacznij działać. To dobry moment na samodoskonalenie i rozwój osobisty. Nie odmawiaj, jeżeli ktoś ci zaproponuje próbowanie nowych rzeczy. Niedługo odkryjesz w sobie pewien talent. Pamiętaj, że praca jest ważna, ale nie stanowi jedynej formy spełnienia. Poszukiwanie hobby będzie dobrą okazją do poznania nowych, wartościowych ludzi.

Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Nie pielęgnuj w sobie złości. Pewna osoba mocno nadepnęła ci na odcisk. Chciałeś ją wesprzeć, lecz po okazanej pomocy, zaczyna wymagać od ciebie coraz więcej. Musisz w końcu wyznaczyć granicę i szczerze powiedzieć, że zaistniała sytuacja wcale ci się nie podoba. Ciągłe zwlekanie oraz dawanie kolejnych szans nie doprowadzi do niczego dobrego. Twoja cierpliwość prędzej czy później się skończy i wybuchniesz złością.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) To nie jest dobry czas na zmiany. Po burzliwym okresie potrzebujesz stabilizacji, która pomoże ci odzyskać wewnętrzny spokój. To odpowiedni moment na kontakty z rodziną. Czują, że właśnie uporałeś się z pewnym problemem, ale nie chcą na siłę skłaniać cię do zwierzeń. Przejmij inicjatywę i zaproponuj spotkanie. Nie zdajesz sobie sprawy z faktu, jak bardzo się martwili.