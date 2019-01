Horoskop dzienny na niedzielę 20 stycznia 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Zastanów się, czy ostatnio nie masz zbyt roszczeniowego podejścia do otoczenia. Jesteś pracowity i angażujesz się w zlecone Ci obowiązki, ale nie powinieneś stawiać siebie na wyższej pozycji od innych. Uzbrój się w cierpliwość. Twoje starania w końcu zostaną docenione, ale patrząc na współpracowników z góry, możesz szybko stracić ich sympatię.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Nadchodzi burzliwy okres. Napięta atmosfera w pracy zacznie udzielać Ci się coraz bardziej. Zwróć uwagę na błędy, które popełniają inni i spróbuj wyciągnąć z nich wnioski. Kluczem do sukcesu okaże się koncentracja . W obecnej sytuacji szczególnie łatwo o potknięcie, dlatego dwukrotnie czytaj dany dokument przed wysłaniem. Twoim atutem jest fakt, że przełożony darzy Cię sympatią. Nie boj się mówić na głos tego, co myślisz. Doceni Twoją szczerość .

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dziś wszystkie byki są wyjątkową energicznie. Wstaniesz wypoczęty i pełen chęci do działania. To dobry moment na spotkania z osobami, dla których wcześniej nie miałeś czasu. Zamiast jednak proponować stale utarty schemat wizyt, spróbuj przełamać rutynę. Dodatkowo nastrój poprawi Ci obcowanie z kulturą. Pomyśl o wypadzie do teatru, muzeum lub obejrzeniu ciekawej wystawy. Odmiana opłaci się bardziej, niż myślisz i wieczorem wydarzy się coś zaskakującego.