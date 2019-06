Horoskop dzienny na niedzielę 2 czerwca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop wysyła sygnały, że możesz usłyszeć dziś plotki, wobec których lepiej zachować dystans. Pokieruj się zdrowym rozsądkiem i zapytaj u źródła, nim wyciągniesz pochopne wnioski i zbyt szybko kogoś ocenisz. Kwestie wymagające wytężonej uwagi odłóż na później. Niedzielna ospałość nie będzie sprzyjać mierzeniu się z wieloaspektowymi dylematami. Daj wreszcie upust swojej naturze leniucha.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Twój horoskop na dzisiaj to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Z euforii popadniesz w przygnębienie. Da o sobie znać twoja drażliwość, która sprawi, że wzrośnie prawdopodobieństwo konfliktu. Spędź ten dzień z dala od codziennego zgiełku i męczącego cię towarzystwa. Zrób jedną małą rzecz tylko dla siebie, a sprawisz, że coś, co wygląda jak początek kiepskiej passy, stanie się dobrym pretekstem do uzdrawiającej podróży w głąb siebie. Samotność jak zwykle będzie ci służyć.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop mówi, że masz przed sobą bardzo udany dzień. Gdy pojawi się taka możliwość, postaw na spontaniczność, nawet jeśli będzie to oznaczało zmianę sztywnego planu. Czekają cię beztroskie chwile w gronie najbliższych przyjaciół lub rodziny. Poczujesz nagły przypływ energii, która wreszcie popchnie cię do długo odwlekanej aktywności fizycznej. Wieczorne znużenie okaże się silne, ale wyjątkowo przyjemne.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop ostrzega, że musisz uzbroić się w cierpliwość. Nie przyspieszysz biegu spraw, które zadecydują o twoich najbliższych losach. Spróbuj spojrzeć na swoją sytuację z perspektywy innej niż dotychczas. Niełatwo odrzucić własny punkt widzenia, ale tobie może się udać, jeżeli skorzystasz z pomocy kogoś, kto od dawna oferuje ci wsparcie i dobrą radę. Pamiętaj jednak, by podejmować wszelkie decyzje samodzielnie – sugerowanie się czyimś zdaniem nie leży w twojej naturze.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Według horoskopu nadchodzi dla ciebie czas dużych zmian. Kłębią się nad tobą chmury negatywnych myśli, które sprawiają, że niepotrzebnie tracisz wiarę w siebie. Wykaż więcej entuzjazmu i odważnie idź naprzód, a już wkrótce usłyszysz dobre wieści. Od kilku dni odczuwasz napięcie, które potęguje uczucie zmęczenia. Zadbaj o swoje ciało. Pomyśl nad rozpoczęciem ćwiczeń rozluźniających lub wybierz się na masaż relaksacyjny.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop zapowiada, że dziś da o sobie znać twoja kreatywność. Nowe pomysły nastroją cię pozytywnie. Nim zaczniesz robić dalekosiężne plany, zastanów się jednak nad realnymi szansami ich powodzenia. Weź pod uwagę w szczególności aspekty finansowe. Możesz sobie pozwolić na małe szaleństwa, ale poważne przedsięwzięcia musisz poważnie przemyśleć, jeśli nie chcesz, by piękne marzenia przerodziły się w rozczarowanie.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Twój horoskop wyraźnie wskazuje na silne powiązania z zodiakalnym wodnikiem. Dzisiaj znajdziesz się w strefie jego wpływu. Być może czeka cię intrygująca rozmowa, która stanie się przyczyną refleksyjnego nastroju i poważnych życiowych przemyśleń. Otrzymasz kuszącą propozycję. Nie wahaj się z niej skorzystać, bo to okazja do zdobycia cennych doświadczeń, które mogą zmienić twoje nastawienie do spraw spędzających sen z powiek.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Jak mówi horoskop, ktoś obdarzy cię dużym zaufaniem. Zrób wszystko, żeby go nie nadszarpnąć, w przeciwnym razie stracisz bratnią duszę i otworzysz nie do końca zabliźnioną ranę. Korzystna aura sprawia, że dziś jak magnes przyciągasz do siebie ludzi. Usłyszysz wiele ciepłych słów, dzięki czemu naładujesz akumulatory na cały kolejny tydzień. Będziesz w nastroju na amory. Obudzi się flirciarska strona twojej natury. Ale uważaj, zimna ryba może ostudzić zapędy frywolnej panny.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Według horoskopu czeka cię batalia w obronie własnego zdania. Nie dawaj się ponieść emocjom – to prosta droga do klęski. Za swoją siłę uznaj rzeczowe argumenty. Nie dawaj za wygraną, bo z obiektywnego punktu widzenia racja leży po twojej stronie. Być może wrodzona intuicja podpowie ci, jak poprowadzić dyskusję, by w końcu zeszła na właściwe tory. Jeśli rozegrasz to dobrze, wiele zyskasz w czyichś oczach.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Zgodnie z tym, co przewiduje horoskop, beztroska niedziela przyniesie ci szansę na obiecującą znajomość. Od początku graj w otwarte karty, a szybko przełamiesz lody. Przez cały dzień nie opuści cię tajemnicza euforia. Wkrótce przekonasz się, że jej źródłem są niezawodne przeczucia. Wszystko mówi ci, że czerwiec to twój szczęśliwy miesiąc. Po burzliwym maju czas na trochę słońca. Dbaj o to, by nie skryło się za chmurami przez niezręczną sytuację.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop daje znak, że ostatnio ciężko ci zarówno na duszy, jak i wewnątrz ciała, które bez dwóch zdań potrzebuje aktywizacji. Dzisiaj jest dobry dzień, by wstać z fotela. Wyrusz w nieznane z kimś, kto od dawna domaga się twojej uwagi, a od razu poczujesz w sobie uśpioną siłę. Kontakt z naturą pozytywnie cię nastraja – tak będzie i tym razem. Co więcej, zyskasz okazję do podreperowania relacji, która z twojej winy zaczęła kuleć.