Horoskop dzienny na niedzielę 19 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop na dziś wysyła ostrzeżenie przed lekkomyślnością. Dwa razy się zastanów, zanim podejmiesz wiążącą decyzję. Jeśli masz w swoim otoczeniu pannę, zachowaj szczególną ostrożność. Pochopne postępowanie może cię z nią poróżnić. W pracy zadbaj o atmosferę skupienia. Według horoskopu krąży wokół ciebie wiele myśli, które mogą skutecznie rozproszyć twoją uwagę i negatywnie wpłynąć na produktywność działań.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop wskazuje, że zaufanie własnej intuicji jest dziś dla ryb najlepszym wyjściem z opresji. Gdy logiczne rozumowanie niewiele może zdziałać, warto pójść za głosem serca. Opłaci się to zwłaszcza w sferze uczuciowej, która ostatnio zaczyna dominować w twoim życiu. Jeśli myślisz o tym, żeby zrobić krok naprzód, nie czekaj na lepszy moment. Postaw na spontaniczność. Nie daj się zapędzić w pułapki wewnętrznych demonów, w przeciwnym razie stracisz swoją szansę.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Według horoskopu czeka cię trudny wybór, który może obnażyć przed kimś ważnym twoją największą słabość. Wkrótce okaże się, czy będzie to próba dla waszej znajomości. Świetnie radzisz sobie w improwizacji, dlatego i tym razem niczego nie planuj. Masz ostatnio dobrą passę i nic nie wskazuje na to, by miała się od ciebie odwrócić. Pohamuj swoją niecierpliwość. Czasem lepiej jest poczekać na to, co przyniesie los.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop ostrzega, że dążenia materialne mogą zaprowadzić cię na manowce. Nadmiernie skupiasz się na finansach, zaniedbując przy tym inne dziedziny życia. Jeśli będziesz traktować pieniądze jako wartość samą w sobie, a nie środek do osiągnięcia celu, zrazisz do siebie życzliwych ludzi, od których teraz czerpiesz energię. Według horoskopu drzemie w tobie dobroduszność, musisz tylko ją odkryć.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Twój horoskop dzienny nie pozostawia złudzeń – jeśli nie podejdziesz do sprawy poważnie, powierzchowność sprawi, że budowana od miesięcy relacja w końcu runie. O ile zależy ci na jej ratowaniu, czym prędzej zacznij działać. Kryzys w kontaktach interpersonalnych może doprowadzić do zachwiania twojej pewności siebie. Nie musisz za to obawiać się o rozwój intelektualny. Ostatnio wykazujesz wyjątkową chłonność wiedzy.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop mówi, że dzisiaj da o sobie znać twoja wrażliwość. Masz w otoczeniu kogoś, kto może cię skrzywdzić. Zastanów się, czy szorstkość, porywczość i arogancja są czymś, na co w nieskończoność będziesz przymykać oko. Możliwe, że dojdzie do poważnej konfrontacji. Graj w otwarte karty, jeśli nie chcesz po raz kolejny skazywać się na tłumienie negatywnych emocji. Według horoskopu musisz też pomyśleć o podreperowaniu zdrowia. Zaplanuj wizytę u lekarza.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie tracisz kontroli nad swoim życiem, co chroni cię przed niepowodzeniami. Jednak według horoskopu brak swobody prowadzi do tego, że dajesz się wtłoczyć w ramy rutyny. Dobrze ci zrobi, gdy na chwilę oderwiesz się od codzienności i poczujesz wiatr we włosach. Być może oczarujesz kogoś swoją osobowością, która nie lubi być trzymana w klatce sztywnych zasad oraz społecznych konwenansów. Zauroczenie z pewnością doda ci skrzydeł.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Twoja ciężka praca sprawia, że pod koniec tygodnia nie masz siły, by ruszyć się z miejsca. Według horoskopu spędzisz dzień bezproduktywnie, co wpędzi cię w niemałe wyrzuty sumienia. Chwile słabości zdarzają się każdemu. Czerp radość ze słodkiego lenistwa, bo nie wiadomo, kiedy następnym razem nadarzy się okazja, by porządnie odpocząć i naładować akumulatory. Teraz zdecydowanie potrzebujesz chwili wytchnienia.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop potwierdza, że poświęcasz zbyt wiele energii na to, by zadowolić innych, zaś własne potrzeby odsuwasz na dalszy plan. Dzisiaj zainwestuj w swoje dobre samopoczucie. Spędź czas na tym, co sprawia ci największą radość. Odetnij się od otoczenia, które wysysa z ciebie energię. Nie możesz ciągle słuchać narzekań, kłótni ani przygnębiających zwierzeń. Twoim żywiołem jest samotność – skorzystaj z okazji i odbądź podróż w głąb siebie.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Według horoskopu naprzód zaczniesz kroczyć dopiero wtedy, gdy przezwycięższysz swój brak zaufania. Choć wokół ciebie jest wielu życzliwych ludzi, wciąż brniesz przez życie samotnie. Powątpiewanie w szczerość innych to twoja pięta achillesowa. Stawiaj na otwartość, bo tylko w ten sposób możesz zbudować zdrową relację. Twój wysiłek na pewno nie pójdzie na marne. Dzisiejszy dzień sprzyja odsłonięciu towarzyskiej strony osobowości.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Twój horoskop dzienny alarmuje, że możesz paść ofiarą tyrańskich zapędów kogoś z najbliższego otoczenia. Nie pozwól ograniczać swojej niezależności, a dalej będziesz cieszyć się pogodą ducha, która od dłuższego czasu cię nie opuszcza. Twoja wrodzona aktywność dziś da o sobie znać ze zdwojoną siłą. Dobrze zrobi ci ruch na świeżym powietrzu, być może w większym gronie. Według horoskopu czeka cię bardzo intensywny dzień.