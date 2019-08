Horoskop dzienny na niedzielę 11 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny dostrzega, że wodnikowi szczególnie zależy na uwadze i opinii pewnej osoby. Swoją postawą, charyzmą i osiągnięciami imponuje ci już od dłuższego czasu, dlatego chciałbyś rozwinąć tę znajomość. Niestety, z natury nie jesteś osobą głośną i pewną siebie, a znajomy bardzo cię onieśmiela. W jego towarzystwie masz problem ze skleceniem najprostszego zdania, przez co bardzo ciężko jest ci się otworzyć. Twoim problemem jest strach przed oceną, będący wynikiem przykrych doświadczeń. Wiedz, że nie masz nic do stracenia. Masz wiele do zaoferowania, kompetentny, zabawny i posiadasz wiedzę na wiele tematów. Odważ się, zagadaj i pod żadnym pozorem nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Wkrótce pojmiesz, że macie więcej wspólnego, niż początkowo zakładałeś.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Zgodnie z horoskopem dziennym, w życiu ryb wreszcie nastąpi przełom w sprawach zawodowych. Po okresie zastoju nastaw się na zmiany, które wniosą do twojego życia sporo zamieszania. Miej oczy szeroko otwarte i zwracaj uwagę na wskazówki podsyłane przez los. Szczególnie istotne okażą się rady bardziej doświadczonych osób, które były niegdyś w twojej sytuacji. Wkrótce nawiążesz również nowe znajomości z otwartymi, pełnymi pasji ludźmi. Pozwól, aby ich działania były dla ciebie inspiracją. Szczególnie dobre relacje załapiesz jednak z osobami spod znaków lwa oraz bliźniąt.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) To twój szczęśliwy dzień. Gwiazdy obdarzyły barany wyjątkową pomyślnością, dzięki której szybko poradzisz sobie z zadaniami, które dla innych będą stanowić poważny problem. Uda ci się zaoszczędzić czasu, którego nie powinieneś jednak zmarnować na bierny relaks. Zamiast tego powinieneś otworzyć się na spotkania towarzyskie. Bliscy martwią się tym, że ostatnio byłeś przepracowany i nie miałeś dla nich zbyt wiele czasu. Wykorzystaj fakt, że napięty okres minął i zaaranżuj spotkanie. Przyjaciel przekaże ci na nim pewną zaskakującą wiadomość.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Byki potrzebują zmiany otoczenia. Zgodnie z horoskopem, okres, w który wkraczasz, sprzyja wszelkim wyjazdom oraz dalszym podróżom. Czerpiesz inspiracje z otoczenia, a schematyczne, nudne dni i stałe wykonywanie tych samych obowiązków odbiera ci chęci do działania. Jeżeli masz możliwość zaplanowania dłuższego urlopu, nawet się nie zastawiaj. Jeśli jednak musisz ograniczyć się jedynie do weekendowego wypadu, również zaplanuj wyjazd. Wyjątkowo korzystnie wpłynie na ciebie czas spędzony na łonie natury. Zatroszcz się jednak o odpowiednie towarzystwo. Idealnym kompanem będzie członek rodziny, dla którego ostatnio nie miałeś czasu.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny uprzedza, że dziś cierpliwość bliźniąt zostanie wystawiona na prawdziwą próbę. Ostatnio jesteś wyjątkowo nerwowy i trudno zapanować ci nad emocjami. Na domiar złego, w twoim otoczeniu pojawią się ludzie, którzy nie dopilnowali ważnych dla ciebie spraw. Miej świadomość, że nagły wybuch złości nie doprowadzi do niczego dobrego. Zdecydowanie lepszy efekt osiągniesz, wzbudzając w nich wyrzuty sumienia. Twój nastrój poprawi się w godzinach wieczornych. Znajdziesz wówczas czas na zasłużony odpoczynek, a bliska osoba przekaże ci zaskakującą informację. Zrozumiesz, że nadal masz szansę na powodzenie w sprawie, którą uznawałeś za przegraną.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Według horoskopu, w najmniej sprzyjającym momencie nastąpi przełom w sprawach sercowych. Małymi krokami wkraczasz w nowe środowisko, które wymaga od ciebie nie tylko nauki nowych rzeczy, ale również nawiązania pewnych znajomości. Po długim przestoju w relacjach damsko-męskich, na horyzoncie nagle pojawią się zaciekawieni twoją osobą adoratorzy. Będą to osoby, które wzajemnie sobą nie przepadają, co może wprowadzić dużo zamętu. Nie spiesz się w podejmowanie decyzji, ale dokładnie obserwuj ich poczynania, pamiętając, że wartościowym osobom będzie zależeć przede wszystkim bliższym poznaniu twojej osoby. Raki nie będą szczęśliwe w związki z kimś egocentrycznym.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop uprzedza lwy, aby dokładnie przemyślały swoją postawę i przestały obwiniać innych za własne niepowodzenia. Jeżeli dokładnie przeanalizujesz swoje działania, pojmiesz, że, sam stawiasz przed sobą bariery, które utrudniają drogę do sukcesu. Jesteś ambitny i lubisz wysoko podnosić poprzeczkę, ale nie powinieneś robić tego kosztem innych, ważnych spraw. Chaotyczne działania nie wpływają korzystnie na rozwój kariery zawodowej, a uwagi skierowane do osób trzecich, tylko ochłodzą wasze relacje. Weź głęboki oddech i na spokojnie ułóż plan działania. Sukces nadejdzie, choć będziesz musiał na niego poczekać i zdecydować się na pewne kompromisy.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Mimo najszczerszych intencji, nie powinieneś składać nikomu obietnic, dopóki nie będziesz miał pewności, że zdołasz dotrzymać dane słowo. Zgodnie z horoskopem, pewna dumna i bardzo ambitna niebawem zgłosi się do panien o pomoc. Musisz postępować delikatnie, ale twoje zadanie nie polega na powtórzeniu jej dokładnie tego, co chciałaby usłyszeć. Fakt, że szuka u w tobie doradcy, oznacza, że ci ufa i dostrzega pewien potencjał. Pamiętaj, że najbardziej gorzka prawda jest mimo wszystko lepsza od najpiękniejszego kłamstwa. Jeżeli uważasz, że postąpiła źle, przyzna to wprost. Lepiej wesprzesz, pomagając znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, niż prawiąc komplementy.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dzienny horoskop dla wag ostrzega, że tego dnia będziesz musiał wykazać się asertywnością. W twoim otoczeniu przebywają osoby, które bez zastanowienia korzystają z twojej pomocy, stopniowo jej nadużywając. Nie ma niczego złego we wspieraniu innych, dopóki przebiega to z umiarem. Pomaganie nie oznacza wykonywanie pracy za kogoś. Nie daj się wykorzystywać. Dopóki sam nie powiesz „stop” ludzie będą przekraczać granicę, coraz bardziej cię drażniąc. W najbliższym czasie najlepiej zrobisz, koncentrując swoją uwagę na rozwoju spraw zawodowych. Masz przed sobą własne cele, do których warto dążyć. Jeżeli się na nich skoncentrujesz, zrozumiesz, że jesteś bliski powodzenia.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Wkrótce będziesz musiał stawić czoło pewnym problemom rodzinnych. Bliska osoba wpadła w kłopoty, których konsekwencje są odczuwalne także dla osób trzecich. Horoskop przeczuwa, że zostaniesz postawiony w roli mediatora i pomożesz wyciszyć osobę, której w stresujących sytuacjach ciężko zapanować nad nerwami. Miej na uwadze, że twoja opinia ma znaczenie i budzi respekt u innych, dlatego nie stawaj po żadnej ze stron, dopóki nie zapoznasz się z każdym punktem widzenia. Pamiętaj, że jedna sytuacja z perspektywy różnych ludzi może być rozumiana zupełnie inaczej.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop radzi nastawić się na dzień pełen napięć. Nieprzewidziane sytuacje losowe zmuszą cię do nagłej zmiany planów i zrezygnowaniu z pewnych spraw. Wkraczasz w trudny etap, który będzie wymagał od ciebie umiejętnego zarządzania czasem. Największym wyzwaniem będzie pogodzenie życia zawodowe z prywatnym. Rodzina dostrzega, że jesteś przemęczony i drażliwy, przez co bliscy bardzo się o ciebie martwią. Chociaż to niełatwe zadanie, im szybciej przestaniesz myśleć o pracy po powrocie do domu, tym szybciej poczujesz się lepiej. Podczas spotkań rodzinnych unikaj również tematów służbowych. Swobodna rozmowa na błahe tematy jest czymś, czego bardzo potrzebujesz.