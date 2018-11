Horoskop dzienny na niedzielę 11 listopada. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Nie zapominaj o ważnych datach. Ostatnio jesteś wyjątkowo roztargniony, a nawet drobne pomyłki potrafią doprowadzić do poważnych konfliktów. Przygotuj się na zmiany w pracy. Twój zakres obowiązków znacznie się rozwinie. Im szybciej dopasujesz się do nowej sytuacji, tym lepiej dla Ciebie.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02–20.03) Wiesz czego chcesz, ale nie możesz zmobilizować się, aby to osiągnąć. Bądź ze sobą szczery. Ewentualne niepowodzenie będzie tylko i wyłącznie Twoją winą. Masz jeszcze czas, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Opracowany plan działania jest dobry, musisz tylko wprowadzić go w życie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05 – 21.06) Nie narzucaj innym swojego zdania. Prawdą jest, że wielokrotnie miałeś dobre przeczucie, a ostatnio udało Ci się wiele osiągnąć, jednak to nie to decyduje o sympatii innych. Wbrew pozorom sztuka negocjacji nie jest niczym łatwym. Taka umiejętność bardzo przydałaby Ci się zarówno w kwestiach prywatnych, jak i osobistych. Warto popracować również nad charyzmą. Umiejętne podejście do pewnych spraw może Ci zagwarantować spory przypływ gotówki.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06–22.07) Nie przejmuj się słowami osób, które nie są dla Ciebie bliskie. Dobrze znasz swoją wartość i nie musisz przekonywać wszystkich wokół o skuteczności własnego działania. Przygotuj się za to na okres rywalizacji. Stawka jest wysoka, a Twoją konkurencją będzie osoba, za którą nie przepadasz. Podejmij wyzwanie. Nie masz wiele do stracenia, a zyskać możesz naprawdę dużo.

Waga (23.09–22.10) Dopada Cię rutyna. Zwróć uwagę na to, że zaczynasz stale wykonywać te same czynności. Nawet dawne rozrywki nie sprawiają Ci już tyle przyjemności. Czasami każdy potrzebuje nowych wyzwań i to może być najwyższy czas, żeby oddać się nowemu hobby. W tym okresie Twój umysł jest też wyjątkowo otwarty, przez co będzie szybciej przyswajał wiedzę. Warto zastanowić się nad kursami rozwijającymi umiejętności.