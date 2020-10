Horoskop dzienny na czwartek 8 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Może pojawić się problem, z którym będziecie chcieli sobie natychmiast poradzić. Ktoś może chcieć przeszkodzić wam w realizacji celów. Wykażcie się odwagą, gdyż to pomoże wam przetrwać trudne sytuacje.

Baran (21.03-19.04) Towarzyszyć wam może poczucie niezadowolenia i niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. Być może stwierdzicie, że nie dostrzegacie postępu w realizowanych przedsięwzięciach oraz oczekiwanych rezultatów. Przegońcie nudę i postarajcie się urozmaicić dzisiejszy dzień.

Byk (20.04-22.05) Będziecie dość ekspansywni. Niektórzy z was mogą dążyć do dominacji, zacząć stawiać warunki lub być siłą napędową pewnych przedsięwzięć. Ze względu na swój perfekcjonizm możecie być postrzegani jako osoby surowe i zbyt wymagające. Zachowajcie poczucie humoru.

Bliźnięta (23.05-21.06) Możecie liczyć na pomyślność w sprawach uczuciowych. Zapowiadają się przyjemne I romantyczne spotkania. Czyjeś zaproszenie może odmienić los części z was. Przyjmijcie wyciągniętą do was pomocną dłoń.