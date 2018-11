Horoskop dzienny na czwartek 8 listopada. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Nie zdradzaj cudzych tajemnic bez względu na to, jak bardzo byłoby Ci to na rękę. Zaufanie pewnej osoby jest na wagę złota, choć jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nie marnuj czasu na ludzi przy których czujesz się gorszy. W najbliższym czasie ktoś spróbuje wykorzystać Twoją uczynność. Bądź asertywny i nie ulegaj presji otoczenia.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02–20.03) Zbyt wiele rzeczy bierzesz do siebie. Przejmujesz się sprawami, które na dłuższą metę nie mają wpływu na twoje życie. Zamiast marnować czas na analizowanie detali skup się na tym, co naprawdę ważne. Nawet nie dostrzegasz, że ostatnio ktoś zaczął wyjątkowo zabiegać o Twoje względy… Zastanów się i rozejrzyj wokół. Omijają Cię różne okazje.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03–19.04) Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Los nie sprzyja ryzykownym wyborom. Przed Tobą stresujący dzień w pracy. Ktoś uporczywie będzie usiłował obarczyć Cię winą za coś, na co nie miałeś wpływu. Bądź stanowczy i nie zmieniaj zdania pod wpływem nacisku. Pamiętaj jednak, żeby przede wszystkim nie dać wyprowadzić się z równowagi i ze wszystkiego wyjść z klasą.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04–22.05) To Twój szczęśliwy dzień. Zaimponujesz wpływowym osobom, co wyjątkowo Ci się opłaci. Wreszcie zyskasz też więcej czasu na spotkania ze znajomymi. Będziesz duszą towarzystwa, która przyciągnie do siebie ludzi. Uważaj jednak na fałszywych pochlebców, którzy podstępem chcą wkraść się w Twoje łaski.