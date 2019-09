Horoskop dzienny na czwartek 5 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dostrzega kiełkującą w tobie zazdrość. Od dłuższego czasu bacznie obserwujesz poczynania pewnej osoby. Dostrzegasz, że jej działania przypadły do gustu osobie, na której opinii szczególnie ci zależy. Narzekasz na niesprawiedliwość losu, ponieważ czynności, które ci sprawiają problem, znajomy wykonuje z zaskakującą łatwością. Dużo od siebie wymagasz, a przez takie ambicje trudno ci zrozumieć, że nie można być ekspertem w każdej dziedzinie. Jeżeli zamiast rywalizować, połączycie siły, skupiając się na współpracy, zyskacie o wiele więcej.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) W stresujących sytuacjach często ulegasz negatywnym emocjom i zaczynasz dramatyzować. Horoskop zwraca uwagę na fakt, że w takim stanie o wiele trudniej jest się skupić na powierzonych obowiązkach. Weź kilka głębszych oddechów i zasięgnij rady osoby bardziej doświadczonej. Jesteś otoczony zaufanymi ludźmi, na których zawsze możesz polegać. Napięty okres wkrótce minie, a decyzje podjęte w najbliższym czasie zaważą na twojej przyszłości. Kluczem do sukcesu będzie logiczne myślenie, o które ciężko, gdy jesteśmy zdominowani przez stres.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop miłosny zwiastuje baranom zamieszanie w sprawach sercowych. Wkraczasz w nowe towarzystwo, a liczne spotkania będą doskonałą okazją do nawiązania bliższej relacji. Najlepszy kontakt złapiesz z osobami spod znaków panny i raka, które mają podobne zainteresowania i system wartości. W najmniej oczekiwanym momencie dojdzie jednak do sytuacji, przez którą zaczniesz myśleć o swojej dawnej miłości. Ogarnia cię przeczucie, że nie zamknąłeś do końca pewnego rozdziału i nim wejdziesz w nowy związek, powinieneś wyjaśnić z kimś kilka spraw.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Uważaj, w twoim otoczeniu przebywa plotkarz. Na pozór miła i uczynna osoba, jest w rzeczywistości ciekawskim intrygantem, który nie cofnie się przed niczym, aby uzyskać konkretny cel. Waż słowa, nie opowiadaj na głos o swoich pomysłach i w miarę możliwości stroń od pracy zespołowej. Na twoją korzyść przemówią przede wszystkim działania indywidualne. Wkrótce nadarzy się dobra okazja do wprowadzenia w życie swoich dawnych pomysłów. Bądź przedsiębiorczy i zaprezentuj je szefowi. Uwierz, że zyskasz w oczach przełożonego, jako jednostka, nie część składowa zespołu.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop biznesowy podpowiada, że powinieneś zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Nie ma niczego złego w byciu ambitnym, dopóki praca nie znajdzie się na piedestale twoich priorytetów. Osiągnąłeś już pewien cel, a zamiast od raz wyznaczać sobie następny, skup się na swoich relacjach z bliskimi. Wcześniej twoje spotkania z rodziną były regularnie, jednak teraz ciężko ci znaleźć dla nich czasu. Wiedz, że bliscy dostrzegają trudną sytuację i są nią bardzo zaniepokojeni. Jeżeli nie zmienisz podejścia, wasza relacja ulegnie ochłodzeniu.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Najwyższy czas, żebyś zadbał o zdrowie. W wolnej chwili powinieneś wykonać profilaktyczne badania. Wyniki morfologii dużo powiedzą o twoim samopoczuciu. To również dobry moment do poprawienia swojej diety. Szybkie, niezdrowe przekąski nie wpłyną korzystnie na stan twojego organizmu. Wprowadź do swojej diety regularne posiłki, ogranicz węglowodany i zacznij się wysypiać. Wielkimi krokami zbliżą się wydarzenie, na które czekałeś już od dłuższego czasu. Nie zdołasz się jednak w pełni nim cieszyć, jeżeli nie będziesz w pełni sił.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dlaczego notorycznie szukasz problemów tam, gdzie ich nie ma? Według horoskopu lwy przejawiają ostatnio skłonność do dramatyzowania. Nawet najmniejsze potknięcie urasta w twoich oczach do miana prawdziwej tragedii, a w takim stanie nie łatwo jest skupić się na powierzonych obowiązkach. Może być pewien, że nie prześladuje cię pech. Wrodzona ambicja sprawia jednak, że wymagasz od siebie więcej, niż o innych. Potknięcia na starcie są całkowicie normalne. Człowiek uczy się na błędach i dzięki nim zdobywa doświadczenie. Ucz się i wyciągaj wnioski z pomyłek, a twoja pracowitość zostanie nagrodzona.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Czasami w przypływie złości najbardziej ranimy tych, których kochamy. Horoskop dzienny widzi, że panny przechodzą naprawdę ciężki okres. Niestabilna sytuacja w pracy może być powodem wielu stresów, ale w takiej sytuacji nie powinieneś wyładowywać negatywnych emocji na najbliższych. Rodzina i przyjaciele bardzo cię wspierają. Nie zawsze są w stanie czynnie pomoc, ale dokładają wszelkich starań, aby w miarę możliwości okazać ci wsparcie. Gwiazdy zwiastują korzystne rozwiązanie w biznesie i chociaż droga na szczyt jest wyboista, osiągniesz zamierzony cel. Po drodze do sukcesu nie zatrać się jednak całkowicie. Niezwykle łatwo jest zrazić do sobie ludzi, ale odbudowanie zaufania stanowi często nie lada wyzwanie.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny dostrzega, że potrzebujesz w życiu zmian. Monotonne otoczenie i ciągłe wykonywanie tych samych zadań najzwyczajniej zaczyna cię nużyć, ale nie ma w tym niczego dziwnego. Masz ducha odkrywcy, który czerpie energię z otoczenia. W najbliższym czasie nastrój poprawi ci przemeblowanie oraz mały remont. Jesteś kreatywny i zaangażowanie w odświeżenie mieszkania sprawi ci przyjemność. Dobrym pomysłem będzie również poszerzanie zainteresowań. Jeżeli myślisz o zapisaniu się siłownię, zajęcia sportowe, kursy językowe lub poszerzające twoje umiejętności zawodowe, nawet się nie wahaj! Twój umysł jest wyjątkowo otwarty na wiedzę, dzięki czemu szybciej przyswoisz informacje.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Tego dnia twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Powierzyłeś komuś zadanie, z którego się nie wywiązał i finalnie to właśnie na ciebie spadł szereg konsekwencji. Niekontrolowany wybuch złości w niczym nie pomoże, ale ignorowanie sytuacji również nie będzie najlepszym wyjściem. Łatwo jest zawieść czyjeś zaufanie, jednak jego odbudowa bywa niezwykle trudna. Zaproponuj znajomemu szczerą rozmowę. Niech będzie świadomy swoich błędów i przykrych konsekwencji nieprzemyślanych działań. Uwierz, że zrozumie swój błąd i zadeklaruje chęć poprawy. Każdy zasługuje na drugą szansę, dlatego nie skreślaj go na podstawie jednej przykrej sytuacji.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop biznesowy przypomina, żebyś nie robił drugiemu, co tobie niemiłe. W pracy powinieneś nastawić się na okres rywalizacji. Twoim przeciwnikiem będzie kompetentna, zdyscyplinowana osoba, która nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć zamierzony cel. Nie ulegnij prowokacji i nie naśladuj jej działań, jeżeli zauważysz, że są nieuczciwe. Masz dużą wiedzę oraz doświadczenie. Zamiast kombinować i na siłę wprowadzać w życie innowacyjne metody działania, zaufaj starym, dobrze znanych technikom. Wiedz, że również tym razem okażą się niezawodne.