Horoskop dzienny na czwartek 31 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na czwartek 31 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Znajdziesz się w niekomfortowej sytuacji. Wodniki są naturalnie miłe i bardzo uważają na to, żeby nie urazić nikogo podczas konwersacji. Zgodnie z horoskopem, pewna osoba poprosi cię o szczerą radę. To ktoś, kogo lubisz, choć nie możesz ukrywać, że nie popierasz jego wyborów. Podczas długiej, szczegółowej rozmowy, postaraj się postawić na szczerość. Powtarzanie tego, co chce usłyszeć znajomy, wcale mu nie pomoże. Zamiast tego, powiedz uczciwie, co myślisz i razem spróbujcie poszukać wyjścia z trudnej sytuacji. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny radzi, byś nie odkładał ważnych zadań na ostatnią chwilę. Po luźniejszym okresie niezwykle ciężko zmobilizować się do pracy. Niestety, w najbliższym czasie dojdzie do rozwoju wydarzeń, w których będziesz brał czynny udział. Masz odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, aby im podołać, ale powinieneś odświeżyć starą wiedzę. Nie pozwól, by krótkotrwałe przyjemności odciągnęły cię od tego, co naprawdę ważne. Zwalcz o swój cel. Masz naprawdę duże szanse, aby go osiągnąć. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Pewna osoba zrani twoje uczucia. Chociaż masz tendencję do bagatelizowania pewnych spraw, tym razem nie powinieneś ignorować zaistniałej sytuacji. Horoskop doradza ci asertywność. Nie pozwalaj innym wejść sobie na głowę i reaguj od razu, gdy usłyszysz cięte komentarze. Chociaż nie zdajesz sobie z tego sprawy, przez zachowanie znajomego przemawia zazdrość. Ostatnio dużo osiągnąłeś, a wszystko wskazuje na to, że to nie koniec twoich sukcesów. Nie zmieniaj planów, a wszystko ułoży się po twojej myśli. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Horoskop radzi, aby w najbliższym czasie nastawić się na okres zawziętej rywalizacji. Lwy są pracowite, a ty włożyłeś wiele wysiłku w realizację pewnego celu. Nie pozwól, aby twoje starania poszły na marne. W ważnych rozmowach koncentruj się na określonych tematach i negocjuj pewne cele. Czasem, jeżeli nie powiemy czegoś wprost, nie możemy oczekiwać, że druga osoba domyśli się, co siedzi nam w głowach. W kwestiach zawodowych twoim rywalem będzie osoba starsza i doświadczona. Na twoją korzyść przemówią jednak zdobyte niedawno kwalifikacje. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop przeczuwa, że dziś twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Osoba, z którą zazwyczaj bardzo dobrze się dogadujesz, zaczyna postępować nierozważnie, czym przysparza problemów sobie i bliskim. Zmianę w jej zachowaniu obserwujesz już od dłuższego czasu, ale dopiero teraz stała się tak odczuwalna. Zamiast ironizować i prowokować konflikty, zdobądź się na szczerą rozmowę. Musicie wytłumaczyć sobie parę spraw, szczególnie że nie znasz jeszcze pewnych faktów. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop przeczuwa, że do twojego życia powoli zaczyna się wkradać nużąca rutyna. Schematyczne powtarzanie tych samych czynności skutecznie odbiera ci chęci do działania. Ludzie bardzo często czerpią inspirację z otoczenia, a zaistniała sytuacja może być dla ciebie sygnałem, że najwyższy czas zrobić sobie przerwę od pracy. Zaplanuj urlop i pozwól sobie na dalszą podróż lub chociażby wyjazd na weekend. Zmiana otoczenia pozytywnie na ciebie wpłynie, pozwalając odzyskać utraconą kreatywność. Dobrymi kompanami podróży będą osoby spod znaków lwa i koziorożca. Nadajecie na tych samych falach. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Horoskop przeczuwa, że wkraczasz w nowe towarzystwo. Zaczniesz otaczać się życzliwymi, uczynnymi osobami, które nie przywiązują większej uwagi do spraw materialnych. Ich podejście skłoni cię do próbowania nowych rzeczy, podróżowania i nawiązywania nowych znajomości. W ostatnim czasie byłeś bardzo pochłonięty pracą, ciągłe niewyspanie negatywnie odbijało się na twoim samopoczuciu. Teraz odetchnij. Wyczyść umysł i odpocznij od ciągłej rywalizacji. Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, że pogubiłeś się we własnych priorytetach. Na szczęście poznałeś kogoś, kto pokaże ci lepszą drogę. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop dostrzega, że twoje myśli coraz częściej krążą wokół spraw miłosnych. Stałe rozglądanie się za partnerem, może jednak przynieść wiele niepożądanych skutków. Nawiążesz kilka przelotnych znajomości, jednak z żądną z tych osób nie będziesz do końca zgrany. Zamiast przejmować się takim stanem rzeczy, poświęć więcej czasu rodzinie. Nawet nie dostrzegłeś jak szybko, wasze relacje uległy ochłodzeniu. Przejmij inicjatywę i zaproponuj spotkanie. Ktoś bliski boryka się z pewnym problemem i chociaż nie chce zawracać ci głowy, potrzebuje wsparcia. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Twój horoskop przewiduje zamieszanie w sprawach zawodowych. Rozpocznie się zaciekła rywalizacja o wpływy, dlatego postaraj się zgromadzić jak najwięcej sojuszników. Nastawienie pewnej osoby skutecznie odbiera wam chęci do działania i pogarsza atmosferę w pracy. Wykaż się asertywnością. Sytuacja, w której jesteś zmuszany do wykonywania pracy wykraczającej poza twój zakres obowiązków, jest toksyczna. Zawalcz o swoje i naucz się odmawiać, a inni pójdą twoimi śladami. Fakt, że twoje postępowanie stanowi inspirację do działania, dla osób trzecich będzie niezwykle motywujący. Zaimponujesz również osobie, która już dawno wpadła ci w oko. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Twój horoskop dostrzega, że powoli wkraczasz w nowy etap. Niebawem poznasz wielu ludzi, a twoja kariera zawodowa nabierze rozpędu. Jeżeli zastanawiasz się nad dużą zmianą w wyglądzie, wiedz, że to odpowiedni moment. Diabeł tkwi w szczegółach i często to właśnie detale wpływają na gruntowną poprawę naszego samopoczucia. Wieczór sprzyja spotkaniom towarzyskim. Znajomy przekaże ci zaskakującą wiadomość dotyczącą pewnej bliskiej osoby. Nawiązuje do sytuacji, którą postrzegłeś wcześniej w zupełnie inny sposób. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop zwiastuje emocjonujący dzień pełen wyzwań. Będziesz sceptycznie nastawiony do świata i ludzi, ale dzięki takiemu podejściu unikniesz problemu, który dotkliwie odczują osoby trzecie. Konkurując z rywalami, staraj się przechytrzyć ich sprytem i intelektem. W godzinach popołudniowych wcale nie opuści cię chęć do działania. Duże pokłady energii warto spożytkować na porządki w najbliższym otoczeniu oraz realizację zadań, które przewidziałeś na jutro. W ten sposób bardzo się odciążysz i zaoszczędzisz cenny czas. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Małymi krokami strzelce zaczną przezwyciężać swoją nieśmiałość i zyskają chęć do zawierania nowych znajomości. Horoskop podpowiada, żebyś nie spędzał czasu samotnie w domu, ale chętnie korzystał z zaproszeń rodziny oraz znajomych. Bądź otwarty i nie bój się próbować nowych rzeczy. Potrzebujesz przełamać rutynę, ale nie zdołasz tego zrobić, siedząc z założonymi rękami. Pozwól przyjaciołom opowiadać o ich zainteresowaniach. Gwiazdy przeczuwają, że ktoś zarazi cię swoim hobby i odkryjesz talent, o którego istnieniu nie miałeś wcześniej pojęcia. 