Horoskop dzienny na czwartek 29 listopada. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02–20.03) Nie oceniaj książki po okładce. W Twoim otoczeniu kręci się wielu ludzi, którzy nie lubią się uzewnętrzniać. Łączą Was wspólne obowiązki, ale warto również zadbać o bliższe relacje. Przy bliższym spotkaniu niejedna osoba naprawdę Cię zaskoczy. Im szybciej złapiecie wspólny język prywatnie, tym bardziej efektywna będzie Wasza współpraca.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03–19.04) Spodziewaj się przypływu gotówki. Pieniądze najlepiej zainwestować w drobne remonty lub zmiany wystroju. Ufaj swojemu gustowi, sam najlepiej wiesz, jakie wnętrza przypadną Ci do gustu. Nowe otoczenie naładuje Cię pozytywną energią, ponieważ jesteś estetą. Uważaj na zazdrośników. Nie wszyscy uważają, że zasłużyłeś na sukces.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04–22.05) W Twoim otoczeniu znajduje się manipulant. To ktoś, kto wywiera znaczący wpływ na bliską Ci osobą. Dostrzegasz, że jest ona wykorzystywana i chcesz interweniować. Jeżeli jednak odrzuci pomocną dłoń, nie próbuj się narzucać. Czasami ludzi powinni sami uczyć się na błędach, nawet jeżeli w efekcie takie doświadczenia będą bolesne.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06–22.07) Przed Tobą dużo pracy. Pamiętaj, by w natłoku własnych obowiązków nie wypełniać również cudzych. Żyjesz na bardzo wysokich obrotach i ledwo znajdujesz czas na chwilę wytchnienia. Twoi bliscy nie dostrzegają jednak, jak bardzo się poświęcasz. Jeżeli nie przyznasz tego wprost, nie docenią jak wiele dla nich robisz. Nie skrywaj swoich uczuć. Powiedzenie prawdy sprawi, że poczujesz ulgę.

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07–23.08) Konflikt wisi powietrzu. Dwie bliskie osoby nie dogadają się w pewnej kwestii. Pamiętaj, żeby nie stawać po żadnej ze stron. Lwy nie są dobrymi mediatorami, więc nie daj się zmusić do deklaracji. Masz swoje problemy i wciąganie w cudze sprawy może je tylko pogłębić. Prawdziwi przyjaciele zrozumieją Twoją postawę. Nie wnikaj i nie doradzaj, żeby nikt Cię nie obwinił.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08–22.09) Przestań pysznić się sukcesami, bo wzbudzisz zazdrość osób z Twojego otoczenia. Są ambitni, ale potrafią być także zawistni. Pokazując skromniejszą część osobowości zdecydowanie szybciej zyskasz ich sympatię. Zmiana podejścia nie oznacza jednak, że masz zwolnić tempo w sprawach zawodowych. Nie opowiadaj ciągle o swoich osiągnięciach, ale dąż do nich z równie dużą determinacją.

Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09–22.10) Los sprzyja spotkaniom z rodziną i bliskimi. Wiele osób bardzo za Tobą tęskni. Niestety, odkryjesz również, że ktoś żywi do Ciebie urazę. Zamiast działać pochopnie, poproś o radę wspólnych znajomych. Spędzili z tą osobą więcej czasu i zasugerują stosowne wyjście z sytuacji. Pamiętaj jednak, żeby nie odkładać przeprosin na ostatnią chwilę. Nim się obejrzysz, może być zapóźno.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10–21.11) Twoim zdaniem bliska osoba postępuje nierozważnie i za wszelką cenę usiłujesz jej pomóc. To zrozumiałe, że przemawia przez Ciebie troska, jednak jeżeli nadal będziesz desperacko próbował narzucić jej swoje zdanie, uzyskasz odwrotny efekt od pożądanego. Bądź szczery i otwarcie powiedz, co myślisz. Pamiętaj, że nie możesz jednak rozkazać jej, co ma robić. Prędzej czy później los zweryfikuje podjęte decyzje. Ludzie bardzo często muszą uczyć się na błędach.