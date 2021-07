Horoskop dzienny na czwartek. 29 lipca to pasmo wyzwań dla tych znaków zodiaku

Horoskop: Skorpion

Poczucie utraty stabilizacji zmusi Cię do podejmowania jednoznacznych i nieodwracalnych decyzji. Prawdopodobnie pozamykasz stare sprawy i odrzucisz wszystko to co nie pozwala Ci się rozwijać. Uwolnij się od sytuacji, które doskwierają i śmiało otwórz się na nowe możliwości.