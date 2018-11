Horoskop dzienny na czwartek 22 listopada. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01–18.02) Chociaż bliscy nie mają wobec Ciebie złych intencji, sam najlepiej wiesz, co jest dla Ciebie ważne. Pamiętaj, że to Twoje życie. Możesz polegać na cudzych wskazówkach, ale samodzielnie wybierz własną ścieżkę. Zmuszanie się do wykonywania nielubianych czynności nie przyniesie ze sobą żadnych dobrych skutków. Dotyczy to szczególnie Twojej kariery i przyszłej ścieżki rozwoju.