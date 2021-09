Horoskop dzienny na czwartek 16 września. Sprawdź, co przewidział dla ciebie los

Waga (23.09-22.10) Będzie rozpierać was energia. Macie przed sobą doskonały dzień na aktywność fizyczną i wszelkie działanie wspierające kondycję oraz urodę. Nie będzie dziś miejsca na narzekanie, z radością i optymizmem zrealizujecie swoje dzisiejsze plany. Spotkacie się ze znajomymi, wybierzecie do kina lub zaplanujecie wyjazd. Warto wybrać się do fryzjera, kosmetyczki – efekty zabiegów będą spektakularne.