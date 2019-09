Horoskop dzienny na czwartek 12 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na czwartek 12 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na środę 11 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny zwiastuje wodnikom pracowity dzień pełen wyzwań. Umiejętnie gospodaruj czasem, gdyż może ci go zabraknąć nawet na wykonanie kluczowych zadań. Jeżeli jednak będziesz punktualny i dopilnujesz terminów, unikniesz problemu, który dotknie twoich znajomych. Wypocząć będziesz mógł dopiero w godzinach popołudniowych. Tym razem zamiast relaksu w domowych zaciszu, warto udać się na siłownię albo chociażby na spacer. Twój organizm potrzebuje więcej ruchu, a siedzący tryb życia nie wpływa dobrze na twoje zdrowie.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) To twój szczęśliwy dzień. Dziś gwiazdy obdarzą ryby wyjątkowym powodzeniem we wszystkich aspektach życia. Spotkanie towarzyskie, które na początku uznasz za luźną rozrywkę, przyniesie dużo korzyści. Los podsunie ci osoby posiadające cenne informacje. Słuchaj ich wskazówek, a przybliżysz się do sukcesu. Po cięższym okresie dla twojego portfela nastąpi również poprawa pod względem finansowym. Chociaż oszczędzanie jest nadal wskazane, nie będziesz musiał martwić się o swój budżet tak bardzo, jak do tej pory.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Według horoskopu, nie powinieneś dopuścić do sytuacji, w której strach przed niepowodzeniem będzie wstrzymywał cię przed działaniem. Opinia osób trzecich wywiera zbyt duży wpływ na twoją samoocenę, a takie podejście na dłuższą metę jest zwyczajnie toksyczne. Twoi znajomi mają różne zainteresowania, a ich potrzeby wcale się nie pokrywają. To właśnie ty sam najlepiej wiesz, co jest dla ciebie dobre. Gwiazdy są po twojej stronie. Jeżeli nie podejmiesz pewnego ryzyka, prędzej czy później będziesz żałować.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop radzi, żebyś był szczery i pomocny dla ludzi, a oni odpłacą ci się tym samym. Przestań rozpamiętywać dawne niesnaski, wypominań innych ich błędy albo udzielać rad, które są nieszczere. Najgorsza prawda jest zawsze lepsza od najpiękniejszego kłamstwa, a prawienie fałszywych komplementów nie doprowadzi do niczego dobrego. W godzinach wieczornych ktoś poprosi cię o pomoc. Chociaż będziesz zmęczony, zgódź się. Coś, co dla niego jest trudne, dla ciebie może być bułką z masłem, a przez drobny gest zyskasz przyjaciela.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Konflikt wisi w powietrzu. Osoba, której zachowanie drażni cię już od dłuższego czasu, powie o kilka słów za dużo. Weź kilka głębszych oddechów i uważaj, aby nie zniżyć się do jego poziomu. Horoskop biznesowy ostrzega, że podobnym zachowaniem możesz zrazić do siebie przełożonego, a jego poparcie będzie dla ciebie szczególnie cenne. Cierpliwych czeka nagroda. Jeżeli zachowasz zimną krew i będzie postępować profesjonalnie, spotka cię miła niespodzianka.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Szczęśliwy splot wydarzeń i kilka mniejszych sukcesów doda ci pewności siebie. Nie ma niczego złego w poczuciu stabilizacji, dopóki twoja czujność nie zostanie uśpiona. Zgodnie z horoskopem, największego zamieszania możesz oczekiwać w godzinach wieczornych. Osoba, po której byś się tego nie spodziewał, przekaże ci zaskakującą wiadomość. Przez taką informację zostaniesz zmuszony do szybkiej zmiany dotychczasowych planów.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop widzi, że chociaż ostatnimi czasy byłeś zagubiony i pogrążony w rozważaniach na temat przyszłości, przemyślałeś już najistotniejsze kwestie. Doszedłeś do istotnych wniosków, którymi powinieneś się posiłkować przy podejmowaniu decyzji. Wkrótce w twoim życiu nastąpi przełom, który będzie dotyczył zarówno spraw zawodowych, jak i sercowych. Na obu płaszczyznach nie powinieneś kierować się pierwszym wrażeniem. Często bywa mylne, ukazując prawdę w krzywym zwierciadle.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Do życia panien wkrada się dokuczliwa rutyna. Ciągłe kursowanie między pracą a domem nie przynosi ci satysfakcji. Na domiar złego zauważyłeś, że przełożony dokłada ci obowiązków, chociaż twoje warunki pracy wcale nie uległy poprawie. To ty jesteś panem swojego losu. Ignorując sytuacje, które ci się nie podobają, dajesz na nie ciche przyzwolenie. Horoskop biznesowi głosi, że powinieneś odbyć z szefem poważną rozmowę. Masz duże kwalifikacje, a niedocenianie twoich możliwości, odbiera ci chęci do działania. Jeżeli sam nie zawalczysz o swoje, nikt inny tego za ciebie nie zrobi.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop miłosny głosi, że do stworzenia stałej, szczerej relacji potrzeba czasu. Czujesz coś więcej do pewnej osoby. Przez pewien czasu miałeś wrażenie, że sprawy idą w dobrych kierunku, ale raptownie znajomy stał się dla ciebie ostry. Nie usprawiedliwiaj go, ale również nie wyolbrzymiaj sytuacji, wmawiając sobie rozmaite wymówki. Zamiast się narzucać, daj znajomemu trochę przestrzeni i spokojnie poczekaj na rozwój relacji. Jeśli się odezwie, wykonaj kolejny krok, ale jeżeli będzie milczeć, nie próbuj się narzucać.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Chociaż zachowanie bliskiej osoby momentami będzie cię drażnić bądź wyrozumiały. Wiedz, że przechodzi ciężki okres i niełatwo jest jej teraz zapanować nad emocjami. Czasu nie cofniesz, więc nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jeżeli dostrzegasz, że popełniła błąd, zamiast prowokować kłótnię, omów przyczyny i skutki zaistniałej sytuacji. Gdy członek rodziny spróbuje wyjaśnić ci motywy swojego postępowania, zrozumiesz, że sytuacja jest o wiele bardziej zawiła, niż początkowo zakładałeś. Popełniłbyś błąd ignorując pewne niepokojące objawy, a słowa otuchy w trudnych chwilach potrafią zdziałać cuda.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop przestrzega strzelce przed ignorowaniem pierwszych objawów przeziębienia. Chociaż jesteś ambitny, a na horyzoncie dostrzegasz liczne okazje do rozwoju kariery zawodowej, nie poświęcaj dla niej swojego zdrowia. Ostatnio zbyt mało sypiasz, a przez nieregularne posiłki często brakuje ci energii. Pamiętaj, że czekasz na pewne wydarzenie. Nie zdołasz się nim cieszyć, dopóki nie odzyskasz pełni sił. Wolną chwilę poświęć na zrobienie profilaktycznych badań. Lepiej zapobiegać, niż leczyć, a ostrożności nigdy nie za wiele.