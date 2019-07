Horoskop dzienny na czwartek 11 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na czwartek 11 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dostrzega ciągnące się za tobą, niedokończone sprawy. Ostatnio dla wodników mobilizacja do działania stanowi nie lada wyzwanie, ale wciąż nie jest za późno na zmianę podejścia. Zostawianie ważnych spraw na ostatnią chwilę odbiera ci spokój ducha i przysparza zmartwień. Naucz się umiejętnie gospodarować czasem i ułóż konkretny plan działania, który pomoże ci uporać się z problemami. Na szczęście masz wokół siebie sprawdzonych doradców, na których możesz polegać. Nie ignoruj osób, które podadzą ci pomocną dłoń. W zaistniałej sytuacji wsparcie będzie na wagę złota.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Chociaż ryby nie są typem ciągle narzekającej osoby, powinieneś szczerze informować innych o tym, co ci doskwiera. Duszenie w sobie negatywnych emocji prędzej czy później doprowadzi cię do nagłego wybuchu. Według horoskopu, niebawem dojdzie do konfrontacji z osobą, która od dłuższego czasu działa jej na nerwy. Zamiast ignorować jej kąśliwe uwagi i ironiczne reaguj, szybko ucinając wszelkie próby niestosownego zachowania. Pamiętaj, że jeżeli pozwolisz, by podważano twój autorytet w gronie znajomych, szybko przylgnie do ciebie łatka osoby mało zaradnej i pozbawionej asertywności. Pokaż charakter i zawalcz o swoje!

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Twój horoskop dzienny przestrzega przed ocenianiem wszystkich ludzi tą samą miarą. Nadchodzi okres prac zespołowych, który umożliwi ci obserwację wad i zalet współpracowników. Pamiętaj jednak, że na dostrzeżenie potencjału niektórych, potrzeba więcej czasu. Powinieneś również odgrodzić życie zawodowe od prywatnego. Osoby, które na co dzień darzysz dużą sympatią, w kwestiach zawodowych zaczną działać ci na nerwy. Najlepszym pomysłem w zaistniałej sytuacji będzie szczera, spokojna rozmowa. Dyplomatyczne wyjaśnienie pewnych kwestii przyniesie więcej dobrego, niż myślisz.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zmęczenie coraz bardziej daje ci się we znaki, odzierając z motywacji i chęci do działania. To normalnie, że ostatnio twoja praca nie była zbyt wydajna. Odpoczynek dla duszy i ciała jest niezwykle ważnym etapem w procesie dążenia do wyznaczonego celu. Na szczęście nadchodzi luźniejszy okres w pracy i wreszcie będziesz mógł pozwolić sobie na relaks domowym zaciszu. To również dobry moment, by skontaktować się z bliskimi, dla których ostatnio nie miałeś czasu. Pewien znajomy chce przekazać bliskim ważną informację. Nie powinieneś być ostatnim, który się dowie o pewnym fakcie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop podpowiada, żebyś nie dopasowywał się do innych. Nie ma niczego złego w tym, że jesteś na innym etapie niż twoi znajomi. Potrzebujesz życiowej stabilizacji, dlatego to nie jest najlepszy moment podejmowanie ryzykownych, spontanicznych decyzji. Bliźnięta są ostatnio bardzo zagubione. W swoim podejściu czujesz się niezrozumiany i myślisz o odnowieniu kontaktu z przyjacielem z dawnych lat. To nie jest zły pomysł. Podświadomie wciąż szukasz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wydarzeń z przeszłości. Powinniście wyjaśnić sobie pewne kwestie, bo bez tego niezwykle trudno będzie ci ruszyć do przodu.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Zgodnie z horoskopem dziennym znalazłeś się na rozdrożu, ale przeczucie i intuicja podpowiadają ci, co dokładnie powinieneś uczynić. Zamiast polegać na zdaniu osób trzecich, zaufaj samemu sobie. Nie ruszysz do przodu, dopóki nie postawisz na rozwój umiejętności zawodowych i osobistych pasji. Chociaż na początku zmiany w twoim życiu wydadzą ci się niepokojące, wiedz, że mogą mieć szczęśliwy finał, o ile przyłożysz się do pracy. Szczególnie pożądaną cechą okaże się kreatywność i szukanie niestandardowych rozwiązań.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop dzienny uprzedza, że już niedługo na horyzoncie pojawi się pewien problem. Chociaż z początku odniesiesz wrażenie, że dotyczy tylko ciebie, szybko zrozumiesz, iż boryka się z nim więcej osób. Najwyższy czas, abyś nabrał pewności siebie i nie zaczynał analizy sytuacji od szukania własnych błędów. Uwierz w swoje możliwości. Jesteś dobrze zorganizowany i posiadasz przywódcze. Nie bój się stanąć na czele grupy. Razem obmyślicie strategię wyjścia z trudnej sytuacji. Odkryjesz przy tym nową, charyzmatyczną część swojej osobowości, a inni wreszcie dostrzegą, że masz silny charakter.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Nadchodzi sprzyjający moment do rozwoju relacji towarzyskich. Choć ostatnio byłeś dość skryty, niechętnie mówiłeś o sprawach prywatnych i potrzebowałeś czasu dla siebie, zdołałeś już przemyśleć nękające cię rozterki. Gwiazdy przeczuwają, że jesteś gotowy, by otworzyć się na nowe relacje. Nie odmawiaj spotkań z innymi ludźmi. Będziesz dosłownie tryskał pozytywną energią, która udzieli się otoczeniu. Niedługo poznasz także osobę, która zaciekawi cię nietypowym spojrzeniem na pewne sprawy i oryginalnym hobby. Od razu złapiecie wspólny język.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop zdradza, że masz tajemniczego adoratora. Choć na pierwszy rzut oka osoba ta wydaje się towarzyska i otwarta, w głębi duszy jest bardziej nieśmiała, niż przypuszczałeś. Wagi mają z natury dominujący charakter, który może onieśmielać innych. Nie bagatelizuj drobnych sygnałów ze strony drugiej osoby. Często nie wszystko widać na pierwszy rzut oka, dlatego staraj się nie oceniać książki po okładce. W sprawach sercowych dobrym doradcą będzie osoba spod znaków wodnika i ryb. Mają podobne podejście do kwestii, przez co łatwiej im będzie odnaleźć się w twojej skórze.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Potrzebujesz w swoim życiu zmian. Skorpiony są pomysłowe i wykazują się szczególnie dużą kreatywnością, a powielanie schematów dosłownie je nudzi. Jeżeli z pewnych czynności przestałeś już czerpać satysfakcję, zastanów się nad innymi formami spędzania wolnego czasu. Uwierz, że próbowanie nowych rzeczy wyjdzie ci na dobre. Odkryjesz w sobie nowy talent i sprawdzisz się w dziedzinie, która wcześniej nie wydawała ci się szczególnie interesująca. Pojawi się również okazja do nawiązania nowych znajomości. Pamiętaj jednak, żeby nie odwrócić od siebie swoich starych przyjaciół. Bliska osoba może być o ciebie zazdrosna.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Zgodnie z twoim dziennym horoskopem, niebawem ktoś wyjawi ci pewien sekret. Postawa tej osoby nie będzie godna pochwały, a oczekuje od ciebie wiarygodnej opinii. Zamiast przytakiwać lub przemilczeć pewne kwestie, postaw na szczerość. Ludzie często nie są świadomi swoich błędów. W oczach wielu osób uchodzisz za osobę bystrą i godną zaufania. Dzięki takiej reputacji zaczniesz przyciągać do siebie wartościowe osoby, w tym kogoś, z kim mogłaby połączyć Cię bliższa relacja. Nie popsuj tego jednym, nieodpowiedzialnym ruchem.