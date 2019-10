WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na czwartek 10 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na czwartek 10 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście. Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) To twój szczęśliwy dzień. Dziś wszystkim wodnikom będzie dopisywać szczególne szczęście. Czynności, które zazwyczaj sprawiają ci problem, wykonasz z dużą łatwością. Nie bój się podejmować nowe wyzwania. Szybciej przyswoisz wiedzę i zapamiętasz istotne informacje, które już niedługo pomogą ci w rozwiązaniu pewnego problemu. Wieczoru nie warto spędzać samotnie. Nie odmawiaj spotkań towarzyskich, gdyż pewien znajomy chce ci przekazać dobrą wiadomość. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny radzi rybom zachować czujność. W twoim otoczeniu przebywa szukający sensacji plotkarz. Waż słowa i uważaj, komu powierzasz tajemnice. Słowa użyte w konkretnym kontekście i powtórzone niewłaściwej osobie przyniosą więcej problemów, niż ci się wydaje. Jeżeli potrzebujesz rady, zgłoś się bezpośrednio do najbliższych. To właśnie rodzina i przyjaciele znają cię najbardziej. Jeżeli im zaufasz, z pewnością nie pożałujesz. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Czasami sami tworzymy sobie sztuczne bariery, a to właśnie strach przed niepowodzeniem w wielu kwestiach blokuje cię przed działaniem. Uświadom sobie, że kto nie ryzykuje, ten nie ma. Horoskop zwraca uwagę na fakt, że żeby mieć coś, czego nigdy nie mieliśmy, trzeba robić rzeczy, których dotąd nie robiliśmy. Wyjdź ze swojej strefy komfortu i nie bój się raz wypłynąć na głęboką wodę. Wkrótce odkryjesz w sobie talent o którego istnieniu wcześniej nie miałeś pojęcia. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Nadchodzi trudniejszy okres pełen wyzwań, powinieneś nastawić się na niego pozytywnie i rozpatrywać w kategorii pewnej szansy. Wkrótce gwiazdy obdarzą cię pozytywną energią oraz siłą, dzięki której poradzisz sobie z przeszkodami. Twój umysł będzie również wyjątkowo otwarty na nową wiedzę, która pozwoli ci poszerzyć kompetencje. Niestety, w twojej sytuacji problematyczny może okazać się brak cierpliwości. Nie możesz jednak poganiać swoim współpracowników i narzucać zbyt dużego tempa, bo popsujesz wasze relację wprowadzając nerwową atmosferę. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Bez względu na okoliczności, nie zmieniaj zdania pod wpływem opinii osób trzecich. Zaufaj swojej intuicji i dokładnie obserwuj sygnały, które wysyła ci los. Gdy nadarzy się okazja do rywalizacji, na twoją korzyść przemówi zdobyta dawniej wiedza, dlatego w wolnej chwili warto ją powtórzyć. Zaletą twojego przeciwnika będzie natomiast umiejętność planowania oraz znajomość nowych metod działania. Nie próbuj go naśladować. Na tym etapie zboczenie z obranej ścieżki tylko oddali cię od sukcesu. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Zgodnie z horoskopem, to wyjątkowo pomyślny dzień dla raków. Dziś gwiazdy obdarowały cię wyjątkowo szczęśliwą aurą. Będziesz emanować optymizmem i pozytywną energią, dzięki której przyciągną do siebie ludzi. To dobry moment na łagodzenie wszystkich sporów i nawiązywanie nowych znajomości. Chętnie przyjmuj cudze zaproszenia lub sam proponuj różne formy spędzania wolnego czasu. Wieczorem usłyszysz przełomową wiadomość dotyczącą pewnej osoby, która nie jest ci obojętna. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop zapewnia, że twoja ciężka praca nie pójdzie na marne i już niedługo lwom zacznie dopisywać pomyślność w sprawach finansowych. Twój horoskop zapowiada, że trudniejszy etap wreszcie minie i wkrótce nadejdzie przypływ gotówki. Wiesz jednak, że powodzenie w tej kwestii nie jest jednorazowe. Miej oczy dookoła głowy, bo bardzo możliwe, że już niebawem nadarzy się kolejna okazja do zarobku. Obudź w sobie skrywane pokłady przedsiębiorczości i wreszcie zacznij działań. Atrakcyjne oferty będą na wyciągnięcie ręki. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Zmiany, które ostatnio wprowadziłeś do swojego życia, działają ci na dobre. Nie słuchaj osób próbujących krytykować twoje poczynania. Dostrzegają w tobie potencjał i kieruje nimi zazdrość. Już niebawem gwiazdy ześlą na panny więcej silnej woli i determinacji. To dobry moment, żebyś zajął się sprawami, w których powodzenie wcześniej nie wierzyłeś. Sprzymierzeńców myślących w podobny sposób znajdziesz w członkach rodziny. Chociaż nie zgadzaliście się ostatnio pod kilkoma względami, ostatecznie staną po twojej stronie. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Przez przykre doświadczenia z przeszłości jesteś bardzo ostrożny w relacjach z nowymi ludźmi i uważnie dobierasz najdrobniejsze słowo. Według horoskopu wcale nie musisz być tak zachowawczy. Jesteś pomysłowy, masz dużo do powiedzenia i wyróżniasz się na tle innych pod względem liczby zainteresowań. Już niedługo wkroczysz w nowe towarzystwo. Nadarzy się okazja do nawiązania wartościowych znajomości, dlatego nie bój się przejąć inicjatywy i śmiało zacznij rozmowę. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, ale nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Inni polubią cię za poczucie humoru i wyjątkową empatię. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Tego dnia skorpiony są wyjątkowo drażliwe i skłonne do nagłych wybuchów emocji. Mniej na uwadze, że znacznie wolnej będziesz przyswajał wiedzę, dlatego w najbliższym czasie ogranicz naukę nowych rzeczy i wstrzymaj się od stosowania innowacyjnych metod w pracy. Szczęście zacznie dopisywać ci za to w sprawach miłosnych. Horoskop zapowiada, że w najmniej spodziewanym momencie spotka cię zaskakująca sytuacja. Niespodziewanie twoją uwagę zwróci osoba, która jeszcze niedawno była ci obojętna. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Już niedługo stresujący okres minie i będziesz mógł nareszcie odpocząć. Twój organizm jest wyczerpany, dlatego staraj się nie wynajdować sobie kolejnych męczącym zadań. Wreszcie znajdziesz czas na wykonanie profilaktycznych badań. Nie odkładaj tego w nieskończoność. Korzystnie na Twoje samopoczucie wpłynie również poprawa diety i dłuższy sen. Niedługo na horyzoncie pojawi się wyjątkowa okazja. Masz szansę wiele zyskać, o ile będziesz wypoczęty i skupiony. Pozwól organizmowi na regenerację. To odpowiedzialna decyzja, której nie pożałujesz. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Chaotycznie działanie bez planu wniesie do twojego życia zbędny mętlik. Nim zabierzesz się za wykonywanie nowych zadań, skup się na dokończeniu bieżących spraw. Jeżeli potrzebujesz pomocy, nie bój się pytać. Starsi i bardziej doświadczeni znajomi chętnie podadzą pomocną dłoń. Miej na uwadze, że niedługo na horyzoncie pojawi się duża szansa. Żeby podjąć wyzwanie, musisz mieć na nie czas. Jest pracochłonne, ale rezultat będzie tego wart.