Horoskop dzienny na czwartek 1 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na czwartek 1 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dostrzega, że ostatnio wodniki są wyjątkowo roztargnione, a twoje niezdecydowanie daje się we znaki osobom trzecim. Snujesz wiele planów na przyszłość, jednak na dłuższą metę ciężko ci się trzymać jednego z nich. Nie podejmuj kluczowych decyzji pod wpływem chwilowego impulsu. Jeżeli nie wymyślisz realnego planu działania, wkrótce przylgnie do ciebie łatka kogoś, na kim nie można polegać. Bądź punktualny, obowiązkowy i przestań bujać w obłokach. Jeżeli w końcu skoncentrujesz się na działaniu, dostrzeżesz wyjątkowo atrakcyjną okazję.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) To twój szczęśliwy dzień. Dziś gwiazdy obdarzyły ryby szczególną pomyślnością. Chociaż poranek przyniesie kilka stresujących sytuacji, zgodnie z horoskopem, po południu zaczną zaskakiwać cię miłe niespodzianki. To dobry moment na planowanie większych zakupów oraz inwestycji. Zamiast słuchać porad osób trzecich, zaufaj własnej intuicji. To właśnie ona podsunie ci najlepsze rozwiązania. Uważaj jednak, aby nie pożyczać dużych sum pieniędzy osobom, których nie darzysz zbyt dużym zaufaniem.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop dzienny głosi, że barany są ostatnio bardzo przemęczone. Nie powinieneś notorycznie zmuszać się do wykonywania obowiązków, na które zwyczajnie nie masz siły. Miej na uwadze, że twoje samopoczucie przełoży się również na jakość działań, a praca wycieńczonego organizmu przyniesie gorsze efekty. To dobry moment, by zaplanować urlop lub wyjechać na weekend. Staraj się jednak postawić na biernych odpoczynek i relaks w miłym towarzystwie. Wyczerpujące piesze wędrówki mogą tylko pogłębić twoje zmęczenie.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Bliźnięta do osiągnięcia wewnętrznego spokoju potrzebują życiowej stabilizacji. Niestety, według horoskopu, sytuacja życiowa, w której się znalazłeś, zakłóca twoją równowagę, przynosząc szereg napięć, niepewności i frustracji. Mimo dobrych stosunków ze znajomymi oraz rodziną odnosisz wrażenie, że brakuje ci wsparcia. Horoskop sugeruje, byś nie zmuszał się do pracy w środowisku, które jest dla ciebie toksyczne. Zdobądź się na odwagę i wynegocjuj lepsze warunki lub rozejrzyj się za inną posadą. W kwestiach uczuciowych powinieneś pogłębić relacje z osobą, na której ci zależy.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zgodnie z horoskopem, chociaż nie chcesz się do tego przyznać nawet przed samym sobą, na każdym kroku towarzyszy ci zazdrość. Podświadomie zwracasz uwagę na osiągnięcia innych ludzi, nieustannie się do nich porównując. Wiedz, że takie myślenie nie jest dobre, gdyż zaburza twoje poczucie własnej wartości. W rzeczywistości jesteś jednak bardziej ambitny, a poprzeczkę podnosisz sobie nieporównywalnie wyżej od znajomych. Najwyższy czas, byś skupił się na spełnianiu własnych marzeń. Pęd za perfekcyjnością na dłuższą metę jest zwyczajnie toksyczny, a ideały nie istnieją.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop uprzedza, że chociaż intuicja podpowiada ci właściwe rozwiązanie, uparcie go unikasz. Popełniasz błąd, gdyż odwlekanie pewnej sprawy tylko pogarsza twoją sytuację. Najwyższy czas spojrzeć prawdzie w oczy. Masz wystarczającą wiedzę i umiejętności to realizacji celów, której sobie zamierzyłeś. Pamiętaj, że to właśnie pierwszy krok jest najtrudniejszy, jednak konfrontacja z pewnymi ludźmi i przeprowadzenie poważnych rozmów przyjdzie ci łatwiej, niż przypuszczasz. W razie potrzeby szukaj wsparcia wśród swojej rodziny. Bliscy zawsze posłużą ci cennymi radami.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Odnosisz wrażenie, że atmosfera w twoim rodzinnym gronie uległa ochłodzeniu. Powodem zaistniałej sytuacji są problemy jednej z bliskich ci osób. Horoskop sugeruje, że powinieneś być wyrozumiały i trzymać nerwy na wodzy. Dzięki ocenianiu i wytykaniu błędów osiągnąłbyś efekt odwrotny od zamierzonego. Jeżeli zależy ci na poprawie waszych relacji, zacznij od długiej, szczerej rozmowy. Gdy bliska osoba ci zaufa i zacznie się otwierać, razem możecie poszukać rozwiązania problemu. Nie zapominaj, że sam niegdyś też przez lekkomyślność doprowadziłeś do pewnego problemu. Bądź wyrozumiały dla innych, a oni w przyszłości odwdzięczą się tym samym.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop zapowiada sprzyjający okres dla panien, w kwestii rozwoju spraw sercowych. Wokół ciebie zaczynają pojawiać się kolejni adoratorzy, a kariera zawodowa również nabrała tempa. Miej jednak na uwadze, że twoi znajomi nie mają już tyle szczęścia. Dobrze, że ci się powodzi, ale opowiadanie o sukcesach osobom, które przechodzą cięższy okres, nie jest dobrym pomysłem. Okaż im więcej empatii. Jeżeli będziesz pokorny, szczęśliwa passa utrzyma się przez dłuższy czas. Postępuj rozważenie i udzielaj przemyślanych rad, a dodatkowo poprawisz swoje relacje z przyjaciółmi.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Wagi potrzebują odskoczni od rzeczywistości, a nastał idealny moment na wszelkiego rodzaju podróże i dalsze wyjazdy. Horoskop dostrzega, że uporałeś się ze sporym problemem. Zasługujesz na odpoczynek, a szczególne ukojenie przyniesie ci czas spędzony na łonie natury. Jeżeli nie możesz pozwolić sobie na urlop, dobrze wybrać się, chociażby na spacer do lasu, parku lub wyjechać na weekend. Towarzystwa najlepiej szukać w skorpionach i bliźniętach.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Zatrzymaj się w biegu za karierą i dokładnie przemyśl swoje postępowanie. Według twojego dziennego horoskopu, problemy w pracy przekładają się na twoje samopoczucie i życie prywatne. Zaistniała sytuacja jest niezdrowa nie tylko dla ciebie. Przez ciągły stres zaczynasz przejawiać skłonność do wyładowywania negatywnych emocji na najbliższych. Rozwiązaniem powinna być rozmowa z rodziną i pracodawcą. Taki stan rzecz powoli cię wyniszcza, a z czasem może odbić się także na zdrowiu fizycznym.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop radzi strzelcom nastawić się na okres pełen zmian. Osoba, która wcześniej nie darzyła cię sympatią, nagle stanie po twojej stronie. Mimo zderzenia dwóch, silnych charakterów, regularny kontakt bardzo dobrze na was wpłynie, przekształcając się w bliższą relację. Niewykluczone, że wkrótce pojawi się również głębsze uczucie. Miej jednak na uwadze, że obecnie w twoim otoczeniu przebywa wielu plotkarzy. Zachowaj czujność i reaguj, jak usłyszysz, że dana osoba oczernia cię za twoimi plecami.