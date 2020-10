Horoskop dzienny na czwartek 1 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na czwartek 1 października? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Będziesz bardzo dociekliwy i nie odpuścisz, póki nie dowiesz się tego co chcesz. Na dodatek osoby z Twojego otoczenia mogą zaskoczyć Cię pewnymi plotkami. Wieczorem idź na randkę.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Słuchaj opinii osób wyżej stojących w hierarchii zawodowej. Zobacz jakie cechy mają oni, których Tobie brakuje. Masz wiedzę, masz zdolności, ale czasem brak Ci pewności siebie i umiejętności zaprezentowania się.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Poczujesz, że masz doskonały dzień na zakupy, interesy i wszystko, co związane z finansami. Po południu Partner może próbować namówić Cię na ryzykowny wydatek. Zanim się zgodzisz, poznaj szczegóły.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zaczniesz zastanawiać się, czy nie zmienić czegoś w swoim mieszkaniu lub biurze. Nowe meble, rzeźba, obraz lub ciekawa aranżacja roślinna. Wszystko może być, byle tylko podkreślało twój status i umiłowanie bogactwa.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Twój umysł będzie pracować na najwyższych obrotach. Wszystko załatwisz, z pracą uporasz się przed czasem, a wieczorem zaszalejesz z przyjaciółmi. Romans tez jest możliwy i to z bardzo seksowną osobą.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Będziesz nerwowy. Szczególnie gdy Partner będzie dziś z Tobą dyskutować, to może to skończyć się draką i to na całego. Jak nie chcesz później niczego żałować, to postaraj się unikać konfliktowych sytuacji.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś możesz zostać rozjemcą i negocjatorem. Nie tylko uratujesz sytuację, ale i pokażesz innym, że dostrzegasz rozwiązania tam, gdzie oni nie widzą wyjścia. Twój autorytet wzrośnie wśród współpracowników i wrogów.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Wpierw zajmij się trudnymi sprawami a dopiero potem tymi mniej istotnymi. Nie daj się namówić na pomoc osobie, która sama nie robi tego co do niej należy a na innych zwala. Wieczorem pozwól sobie na odrobinę szaleństwa. Jest Ci ono potrzebne.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Będziesz mieć szczęście do ludzi. Przez cały dzień znajdzie się osoba chętna, by Ci pomóc lub szybciej załatwić sprawę. Na dodatek możesz spotkać dawnego znajomego. Widząc, jak się zmienił, docenisz to co masz.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dziś Twój upór niejedną osobę doprowadzi do pasji. Na dodatek zaczniesz prowokować nieporozumienia i spięcia. Pamiętaj, że nie wszystko możesz zrobić sam. Jak zrazisz do siebie ludzi, to będzie Ci ciężko to naprawić.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Będziesz dziś bardzo wrażliwy i sentymentalny. Rozczulisz się na widok dziecka na ulicy lub małego szczeniaczka. Wieczór zapragniesz spędzić z rodziną. Wspólny odpoczynek podniesie Cię na duchu.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Możesz mieć ciekawą propozycję zawodową. Jednak będzie ona wymagać od Ciebie odrobiny ryzyka. A z tym może być problem. Bo nie za bardzo lubisz ryzyko. Zastanów się, bo tym razem mogą zyski przewyższyć to ryzyko.