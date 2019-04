Homoseksualizm w Kościele katolickim? "To nie margines"

- Kościół się zhomoseksualizował - twierdzi Frédéric Martel, autor książki "Sodoma. Hipokryzja i władza w Watykanie". Francuski dziennikarz ujawnił efekty swojego czteroletniego śledztwa. Twierdzi, że księża to w większości geje.

- Żyłem w Watykanie, mieszkałem tam. Jadałem kolacje z kardynałami i biskupami, rozmawiałem z wieloma hierarchami i mogę powiedzieć, że homoseksualizm w Kościele to nie margines - zapewnił w rozmowie z Polsat News Frédéric Martel.

- Myślę, że ludzie którzy zostają księżmi, naprawdę wierzą w Boga i są bardzo szczerzy w swojej wierze. Natomiast czasem istnieje też inna logika, która stoi za ich wyborem - uważa Martel. Twierdzi, że ponad 1500 rozmów z kardynałami, biskupami, nuncjuszami, księżmi i seminarzystami upoważnia go do stwierdzenia, że księża to w większości homoseksualiści.