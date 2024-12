Hołownia o aborcji do 12. tygodnia. Zgodziłby się, jako prezydent

Szymon Hołownia, lider Polski 2050 i kandydat na prezydenta, wyraził przekonanie, że w obecnej kadencji Sejmu nie ma szans na uchwalenie ustawy dopuszczającej aborcję do 12. tygodnia ciąży.

Hołownia zaznaczył, że przy tak istotnych zmianach prawnych konieczne jest przeprowadzenie referendum. Jego zdaniem, społeczeństwo jest gotowe na zmiany, ale klasa polityczna straciła mandat do podejmowania decyzji w tej kwestii .

- Powinna być to silnie umocowana decyzja społeczna - dodał.

Lider Polski 2050 podkreślił, że jako prezydent chciałby korzystać z prawa do zarządzania referendum co najmniej raz w roku, w porozumieniu z Senatem. Wierzy w demokrację bezpośrednią i uważa, że kobiety powinny mieć decydujący głos w sprawach dotyczących aborcji.

Na początku listopada Sejm skierował do dalszych prac projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zakłada częściową dekryminalizację aborcji. Projekt ten jest drugą próbą posłanek Anny Marii Żukowskiej z Lewicy i Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej, by przekonać większość sejmową do zmian. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem.