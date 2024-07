Hołownia mówi "nie". Tusk nie spełni kolejnej obietnicy?

Oficjalnie Hołownia przekonuje, że powody jego sprzeciwu są inne. - Kredytu zero procent (potoczna nazwa "Kredytu #naStart" - przyp. red.) nie poprzemy. Nic się w tej sprawie nie zmieniło. Jeżeli ta propozycja doprowadzi do tego, że będzie bardziej sprawiedliwa, pojawią się formy realnego wsparcia budownictwa społecznego, na którym nam bardzo zależy, to tak. Ale uważamy, że rozwiązania, które zapewnią prosty przepływ pieniędzy państwowych do deweloperów, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Od tego nie będzie większej podaży mieszkań - mówił w ubiegłym tygodniu polityk.